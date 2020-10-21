"Літаюча тарілка" стала пам'яткою архітектури в Україні

Пам’ятку архітектури модернізму "Літаючу тарілку", яка розташована на Либідській площі в Києві, внесли до реєстру пам’яток архітектури.

Про це повідомив архітектор Віталій Молочко у Facebook.

"Підписано наказ Міністром культури та інформаційної політики України про внесення будиноку УкрІНТЕІ "Літаюча тарілка" на Либідській до реєстру об’єктів культурної спадщини як пам’ятка архітектури та монументального мистецтва (Наказ №: 2202 від 20.10.20р. Охоронний N 3000-Кв)", - розповів Молочко.

Реклама:

"Літаючу тарілку" створили у 1971 році.

Проте наразі неординарна будівля знаходиться у дуже поганому стані.

"Щоб нарешті сталася ця подія з травня цього року, ми провели багато роботи: спочатку власним коштом відремонтували опуклу лінзу (купол) "Літаючої тарілки", Національна спілка архітекторів України на чолі із її президентом Володимиром Гусаковим підставила плече та направила листи разом із листами автора Флоріана Юр'єва із зверненням про внесення "Літаючої тарілки" до реєстру об’єктів культурної спадщини", - додав архітектор.

Фото наказу про занесення "Літаючої тарілки" до реєстру пам'яток України

Раніше міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко зазначав, що після реставрації споруда може стати сучасною концертною залою.

"На Либідській є "Літаюча тарілка" – фантастичний проєкт архітектора Флоріана Юр’єва.

Вже давно вона стала ласим предметом для забудовників, плани яких були націлені, очевидно, не на збереження одного із символів Києва.

Реклама:

Нарешті експертною радою МКІП ми вносимо "тарілочку" до переліку реєстру пам’яток архітектури та монументального мистецтва", - розповів Ткаченко.

Нагадаємо, у липні з'явилася інформація про плани відновити будівлю Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації, який відомий багатьом як "Літаюча Тарілка", що на станції метро Либідська.

Вас також може зацікавити: