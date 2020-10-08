Мінкульт вносить київську "Літаючу тарілку" до реєстру пам'яток архітектури

Міністерство культури та інформаційної політики вносить пам’ятку архітектури модернізму "Літаючу тарілку", яка розташована на Либідській площі в Києві, до реєстру пам’яток архітектури.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Facebook.

Ткаченко зазначив, що після реставрації споруда може стати сучасною концертною залою.

"На Либідській є "Літаюча тарілка" – фантастичний проєкт архітектора Флоріана Юр’єва.

Вже давно вона стала ласим предметом для забудовників, плани яких були націлені, очевидно, не на збереження одного із символів Києва.

Нарешті експертною радою МКІП ми вносимо "тарілочку" до переліку реєстру пам’яток архітектури та монументального мистецтва", - розповів Ткаченко.

"Передаю естафету КМДА та Віталію Кличку: вам потрібно внести "тарілку" в список щойно виявлених пам’яток об’єктів культурної спадщини, для того щоб ми могли завершити процес внесення її до державного реєстру пам’яток місцевого значення", - додав міністр.

За його словами, це допоможе вберегти архітектурний об’єкт від "нещасних випадків".

Нагадаємо, у липні з'явилася інформація про плани відновити будівлю Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації, який відомий багатьом як "Летюча Тарілка", що на станції метро Либідська.

"Летюча Тарілка" була створена проєктом у 1971 році.

Проте наразі неординарна будівля знаходиться у дуже поганому стані.

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