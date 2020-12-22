Хто може отримати Шевченківську премію 2021: названо імена короткого списку

Софія Кочмар-Тимошенко  спеціально УП.Життя
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22 грудня 2020

Комітет Національної премії України імені Тараса Шевченка оголосив короткий список імен, які можуть отримати Шевченківську премію в 2021 році.

Третій фінальний тур конкурсу на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2021 року заплановано провести у лютому місяці наступного року. 

Отже, в номінації "Література" озвучено такі імена: 

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🖌Олена Герасим'юк за книгу Книга поезій"Тюремна пісня"

🖌Оксана Луцишина за роман "Іван і Феба"

🖌Василь Махно за роман "Вічний календар"

🖌 Володимир Рафєєнко за роман"Мондегрін (пісні про смерть і любов)"

 Фото: blog. yakaboo

 В номінації "Публіцистика. Журналістика":

🔴Станіслав Асєєв з книгою есеїв "В ізоляції"

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🔴Олена Білозерська-Воронова (Білозерська) за "Щоденник нелегального солдата"

🔴Вахтанг Кіпіані за "Справу Василя Стуса"

 В номінації "Музичне мистецтво": 

👉Олександра Андрусик (директорка агенції), Євген Шимальський (співзасновник агенції), Катерина Сула (виконавча продюсерка) ‑ Музичне агентство "УХО" за цикл "Архітектура голосу"

👉Олександр Козаренко (піаніст) за цикл концертів: "Фортепіанна музика Миколи Лисенка у виконанні Олександра Козаренка", "Фортепіанна музика Анатолія Кос-Анатольського у виконанні Олександра Козаренка", "Фортепіанна музика Бориса Лятошинського у виконанні Олександра Козаренка". 

 В номінації "Візуальне мистецтво":

 👉 Матвій Вайсберг (художник), Олена Живкова (куратор, заступник з наукової роботи) за виставку "Матвій Вайсберг у музеї Ханенків"

👉Борис Михайлов (художник) за відеопроекцію та фотоінсталяцію "Випробування смертю"

👉Василь Семенюк (художник) за графічне оформлення книги "Кобзар", цикл живописно-графічних творів "Мій Шевченко"

👉Анатолій Федірко (художник) за арт-проєкт "Арт фабрика ім.prof.К.Малевича"

У номінації "Кіномистецтво" 

🔎Валентин Васянович (автор сценарію, режисер-постановник, оператор-постановник), Владлен Одуденко (художник-постановник) за художній фільм "Атлантида"

🔎Наталя Ворожбит (режисер, автор сценарію) за фільм "Погані дороги"

 У номінації "театральне мистецтво"

🔴Андрій Білоус (режисер, автор інсценізації (лібрето), перекладач), Ніна Колеснікова (хореограф-постановник), Усеін Бекіров (композитор), Борис Орлов (художник-постановник, виконавець головної ролі) за вистава "Шинель"  за повістю Миколи Гоголя Київського національного академічного Молодого театру

🔴Василь Вовкун (режисер), Іван Небесний (композитор), Ганна Іпатьєва (художниця костюмів) з оперою "Лис Микита" Івана Небесного Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької

🔴Євген Лавренчук (режисер) з оперою "LaTraviata" Одеського національного академічного театру опери та балету

🔴Сергій Маслобойщиков (автор інсценізації, режисер-постановник, художник-сценограф), Наталія Рудюк (художник по костюмах), Олександр Бегма (композитор) за виставу "Verba"  


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