Хто може отримати Шевченківську премію 2021: названо імена короткого списку

Комітет Національної премії України імені Тараса Шевченка оголосив короткий список імен, які можуть отримати Шевченківську премію в 2021 році.
Третій фінальний тур конкурсу на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2021 року заплановано провести у лютому місяці наступного року.
Отже, в номінації "Література" озвучено такі імена:
🖌Олена Герасим'юк за книгу Книга поезій"Тюремна пісня"
🖌Оксана Луцишина за роман "Іван і Феба"
🖌Василь Махно за роман "Вічний календар"
🖌 Володимир Рафєєнко за роман"Мондегрін (пісні про смерть і любов)"
|Фото: blog. yakaboo
В номінації "Публіцистика. Журналістика":
🔴Станіслав Асєєв з книгою есеїв "В ізоляції"
🔴Олена Білозерська-Воронова (Білозерська) за "Щоденник нелегального солдата"
🔴Вахтанг Кіпіані за "Справу Василя Стуса"
В номінації "Музичне мистецтво":
👉Олександра Андрусик (директорка агенції), Євген Шимальський (співзасновник агенції), Катерина Сула (виконавча продюсерка) ‑ Музичне агентство "УХО" за цикл "Архітектура голосу"
👉Олександр Козаренко (піаніст) за цикл концертів: "Фортепіанна музика Миколи Лисенка у виконанні Олександра Козаренка", "Фортепіанна музика Анатолія Кос-Анатольського у виконанні Олександра Козаренка", "Фортепіанна музика Бориса Лятошинського у виконанні Олександра Козаренка".
В номінації "Візуальне мистецтво":
👉 Матвій Вайсберг (художник), Олена Живкова (куратор, заступник з наукової роботи) за виставку "Матвій Вайсберг у музеї Ханенків"
👉Борис Михайлов (художник) за відеопроекцію та фотоінсталяцію "Випробування смертю"
👉Василь Семенюк (художник) за графічне оформлення книги "Кобзар", цикл живописно-графічних творів "Мій Шевченко"
👉Анатолій Федірко (художник) за арт-проєкт "Арт фабрика ім.prof.К.Малевича"
У номінації "Кіномистецтво"
🔎Валентин Васянович (автор сценарію, режисер-постановник, оператор-постановник), Владлен Одуденко (художник-постановник) за художній фільм "Атлантида"
🔎Наталя Ворожбит (режисер, автор сценарію) за фільм "Погані дороги"
У номінації "театральне мистецтво"
🔴Андрій Білоус (режисер, автор інсценізації (лібрето), перекладач), Ніна Колеснікова (хореограф-постановник), Усеін Бекіров (композитор), Борис Орлов (художник-постановник, виконавець головної ролі) за вистава "Шинель" за повістю Миколи Гоголя Київського національного академічного Молодого театру
🔴Василь Вовкун (режисер), Іван Небесний (композитор), Ганна Іпатьєва (художниця костюмів) з оперою "Лис Микита" Івана Небесного Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької
🔴Євген Лавренчук (режисер) з оперою "LaTraviata" Одеського національного академічного театру опери та балету
🔴Сергій Маслобойщиков (автор інсценізації, режисер-постановник, художник-сценограф), Наталія Рудюк (художник по костюмах), Олександр Бегма (композитор) за виставу "Verba"