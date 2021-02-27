"Головне у виробі – емоція". Сергій Петров із Bob Basset розкриває таємниці ручної праці

Шкіряні маски від української арт-студії Bob Basset – це особливий світ, що існує на стику мистецтва, моди, ремесла і – магії.
Співзасновник студії Сергій Петров виготовляє їх власноруч і тішиться з того, що вони з братом самі створили для себе ринок у 2000-ні.
А у 2010-х, коли маски Bob Basset з’явилися у виступах Slipknot і Korn, у колекціях Givenchy і фотосесіях голівудських зірок, у Bob Basset з’явилися послідовники і навіть конкуренти.
Жанр, у якому працює, Сергій називає техноромантизмом, та останнім часом все більше говорить про творення альтернативного світу.
Цим текстом "Українська правда.Життя", разом із мейкерською платформою Yak.Today, створеною для і про людей, які прагнуть робити щось руками, розпочинає цикл історій про щастя у творенні.
Для когось вчорашні хобі стають основою нової професії і навіть міжнародного визнання; для когось залишаються додатковим заняттям (прибутковим чи ні) або "планом Б" на випадок втрати основної діяльності.
|Сергій Петров, співзасновник арт-студії Bob Basset. Фото Стас Гуренко
"Я листуюся практично з усіма відомими людьми, які виготовляють шкіряні оригінальні маски. Колись це було п’ятеро людей на весь світ, – розповідає Сергій.
Багатьох з них я вже не бачу у професії, частина пішла в кіноіндустрію, частина робить дуже дорогі персоналізовані обладунки. І я їх поважаю.
Але я не пішов. Мене лякає роль ремісника, який виготовляє речі за ескізами замовника. Я – казкар. Мені краще зробити маску, яка не сподобається замовнику й залишити її собі, ніж робити те, у що я не вірю.
А я маю вірити, що ця маска не вигадана мною, що вона насправді існує у якомусь фантастичному світі".
Все почалося ще у 1980-ті в Харкові. Це була сімейна справа: старший брат Олег робив шкіряні вироби, Сергій був підмайстром, а мама продавала їх у переході станції метро.
Гроші, здебільшого, приносили прикраси, а для душі брати робили шкіряні обладунки "під середньовіччя".
|Спершу шкіряні обладунки брати робили для душі. Фото Леонід Штайда
Прожити на це було неможливо, тому Сергій шукав інші можливості заробляти, займався навіть політичним піаром.
"Але зрозумів, що краще я буду працювати руками, і перестану задавати собі складні питання перед сном.
Ти просто береш і робиш. Усе. Ти живеш з результату роботи своїх рук", – пояснює Петров.
Сергій пригадує шмат шкіри, який став ключовим: від батька-військовослужбовця в них залишився матеріал "на чоботи". З ним військовий мав піти до чоботаря, щоб той зробив пару парадного взуття.
У 2001 році Олег і Сергій зробили з нього продукцію для секс-шопу.
"Тоді асортимент таких магазинів був дуже бідний, системи доставки не було, – розповідає майстер.
І ми робили те, на що був попит, але у секс-шопі це неможливо було купити.
Це були нашийники, наручники – таке. Ми отримали за це гроші, купили ще матеріал, зробили нову партію, продали, купили ще матеріал.
З того часу принципово бізнес-схема не змінилася: ми робимо речі, які продаємо, щоб купити матеріали для виготовлення нових речей".
Коли з’явився інтернет, брати виставили секс-атрибутику власного виробництва на ebay і зрозуміли, що ринок не обмежений рідним містом.
Згодом спробували робити маски, і – захопилися.
"Ти побачив маску, надів на себе і з тобою відбуваються якісь переживання. У кожного є особистий відгук, переживання, причини, які спонукали звернути увагу саме на цей предмет, – пояснює Сергій.
Я не можу це передбачити. Можливо, ти подивився на маску, надів, зняв, пішов і через тиждень тебе "торкнуло" й затягнуло в цей всесвіт.
А, можливо, нічого не відбудеться. Теж буває".
Місце, де створюються історії Bob Basset, виглядає як звичайна гаражна майстерня: велика кімната, у середині якої стоїть величезний розкрійний стіл.
|Олег і Сергій спробували робити маски, і – захопилися. Фото Леонід Штайда
Поряд – полиця з матеріалами, місця для окремих задач: термопрес, кут для фарбування виробів, для слюсарних робіт, для робіт по металу, є окреме приміщення для "пильно-шумно-відрізних" робіт.
Одночасно у майстерні зазвичай працюють 4-7 людей. Олега Петрова серед них вже немає – він пішов з життя у 2011 році.
Пускати гостей у майстерню Сергій не любить, це – таємна лабораторія для нього й однодумців.
"Я приходжу у майстерню, дивлюся, як виконуються стандартні замовлення. Поступово входжу у темп, щось вигадую, щось роблю, – розповідає чоловік.
Врешті, від мене все залежить. Це ж більше пристрасть, ніж робота.
Я не вмію керувати, я вмію створювати. І біля мене з'являються люди, яким теж щось цікаво створювати. І ми це робимо разом.
Є люди, які зі мною вже десятиріччя, це вже як сім’я. Найважливіше для мене, коли у людини є бажання зробити річ краще, по-справжньому".
З самого початку все робили руками, вже з роками почали з’являтися верстати, машини.
До 2007 року всі інструменти доводилося робити власноруч. І навіть сьогодні, якщо виробник інструменту обіцяє доставити його через декілька місяців, Сергію простіше зробити його самому. А дещо – допрацьовувати під себе.
"Якщо інструмент зручний, правильний у дизайні, акуратний, виконує свою функцію, то він вже красивий. Це відчуття краси в людей розвинулося еволюційно, – вважає майстер.
Нещодавно я придбав дуже красиві ножі, виготовлені вручну: анатомічні рукоятки, бронзове лиття, різьблення по дереву. Це вже випендрьож, звичайно, але красиво.
Але вони не працювали як треба, поки я сам їх не переточив під правильний кут. І вони стали ще красивіші".
В той же час "зроблене вручну" не завжди означає "краще", переконаний Сергій.
Часто речі, зроблені на конвеєрі, краще виконують задані функції – там можна задати ідеальну точність зчленування, використовувати технологічно складні вузли, постійно перевіряти якість елементів і виробу в цілому. Якщо робити все це руками, вийде довше і дорожче.
Але індивідуальність кожної крафтової речі – найцінніше, що дає ручна праця.
|Сергій Петров: Нещодавно я придбав дуже красиві ножі, але вони не працювали як треба,
поки я сам їх не переточив під правильний кут. І вони стали ще красивіші.
Фото Стас Гуренко
"Якщо ви робите речі вручну, і у вас є інша, основна робота, то для вас це форма медитації, відпочинок, – акцентує Сергій.
Для мене це і є моя основна діяльність, тому я не можу бути ремісником, я маю створювати унікальні художні вироби. Маю і хочу.
Для мене важлива емоція, яка з'являється у того, хто дивиться на предмет. Цього можна досягнути і в автоматизованому виробництві – наприклад, iPhone у мене викликає емоцію, бо я розумію, скільки сил, часу, знань, натхнення було витрачено на його створення".
Проте індивідуальність має свою ціну. Наприклад, шкіра може неприємно здивувати маскаря:
"Коли натягуєш шкіру на болванку (манекен голови), вона не веде себе однаково.
В самій болванці "ліво" і "право" різні бувають, а потім ти починаєш натягувати шкіру на це "ліво" і "право". І чотири немовби однакових шматка шкіри на чотирьох немовби однакових болванках зсихаються по-різному.
І навіть якщо в тебе ідеальна болванка, ідеальна шкіра, ідеально ти все сушиш, у тебе чистий розчин, зроблений без помилок, все одно ця скотина починає десь танцювати.
І це, звичайно виводить з себе. Потрібно вносити значні коригування. Це не як на конвеєрі – ти не завжди знаєш, як буде виглядати підсумковий результат".
Але буває, що довга і дорога ручна праця краще виконує свою функцію, ніж щось, зроблене за сучасними технологіями, каже Сергій.
У приклад наводить старі вулиці Парижа, які вже сторіччя виконують головну транспортну функцію. А ось наново облаштовані українські проспекти потребують щорічного ремонту:
"Кам'яні плити в грубій специфічній обробці акуратно парижани поставили на місце і вони там стоять, нічого не змінюється.
А ці ось сучасні псевдогранітні плити, якими мостять у нас, обсипаються, і через нікчемний проміжок часу їх потрібно переробляти. І воно все одно буде виглядати як наслідки Чорнобильської аварії. Це дратує".
Трьох власних дітей Сергій теж спонукає займатися ремеслом. Каже, що в нього лише дві вимоги до дітей: бути щасливими й вміти працювати руками.
"Як би ти не влаштовував своє життя, завжди може трапитися така ситуація, коли в тебе нічого не залишиться, лише ти і твої руки, – зазначає майстер.
І треба бути застосувати ці руки до навколишнього середовища, щоб створити з нього додану вартість. Або просто навіть вижити. Це одна з тих рис, які роблять людину людиною".
Із сином Максимом Сергій відвідує "Маленький гараж" – проєкт для дітей та їхніх батьків, який розвиває їхній товариш Юрек Якубов у харківській спільноті мейкерів "гараж хаб". Там вони майструють разом.
|Сергій із сином Максимом у "Маленькому гаражі". Фото Олександра Кісель
"Перший раз ми робили механічного літаючого змія, потім – маяк, у якому загорялася лампочка.
Коли батьки з дітьми разом щось роблять, допомагають один одному, настає важливий момент єднання в процесі творення. Діти щасливі, батьки теж, – усміхається Сергій.
Я не пригадую такого місця, як "гараж хаб", щоб там було так багато вільного для використання обладнання, людей, які можуть щось підказати, гостинності.
Свобода творчості, підкріплена всім необхідним обладнанням – чого ще бажати?".
З дітьми пов’язана й найулюбленіша історія Сергія про емоцію. Вона відбулася у Києві на виставці арт-студії Bob Basset у рамках Ukrainian Fashion Week:
"У нас була експозиція в формі голландського натюрморту: маски лежали на підносах, а навколо них – натуральні продукти, вино. Все було жваво, природньо.
І якийсь хлопчик підійшов до масок і говорить: "Маски красиві". Це десятирічний хлопчик, який взагалі нічого ще не знає ні про Slipknot, ні про Givenchy, ні про Korn, ні про Metallica, з ким би ми там не працювали. І для нього "маски красиві", тобто, ось це його переживання і він його виплеснув, бо не міг стримати.
Потім він підійшов з батьками і попросив поміряти одну з масок. Ось це – емоція в чистому вигляді, без всього культурного нашарування. Задля неї ми і працюємо".
|Трьох власних дітей Сергій теж спонукає займатися ремеслом. Фото Олександра Кісель
Денис Куклін, спеціально для УП.Життя
Матеріал підготовано спільно з мейкерською платформою Yak.Today, яка розвивається за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID.
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