13 дуже реалістичних портретів, намальованих звичайною ручкою. ФОТО

Дарія Поперечна УП.Життя
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17 квітня 2021

Картини єгипетського художника Мостафи Ходейра можна легко переплутати з фото.

Митець працює з портретним жанром – його роботи виглядають неймовірно реалістично. 

Але на стиль автора вказує ще одна унікальна особливість картин – всі вони виконані кульковою ручкою. Зазвичай він використовує синій колір. 

У своїх роботах він змальовує людей з цікавою зовнішністю і, рідше, тварин. 

Сторінка Мустафи в Instagram зібрала уже понад 120 тисяч підписників. 

Крім того, художник веде власний YouTube-канал, де показує, як покроково створює свої шедеври. 

Ось добірка найяскравіших із них.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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