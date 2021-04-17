13 дуже реалістичних портретів, намальованих звичайною ручкою. ФОТО

Картини єгипетського художника Мостафи Ходейра можна легко переплутати з фото.
Митець працює з портретним жанром – його роботи виглядають неймовірно реалістично.
Але на стиль автора вказує ще одна унікальна особливість картин – всі вони виконані кульковою ручкою. Зазвичай він використовує синій колір.
У своїх роботах він змальовує людей з цікавою зовнішністю і, рідше, тварин.
Сторінка Мустафи в Instagram зібрала уже понад 120 тисяч підписників.
Крім того, художник веде власний YouTube-канал, де показує, як покроково створює свої шедеври.
Ось добірка найяскравіших із них.
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