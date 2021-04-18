Чому українці дивляться аніме російською та як це поступово змінюється

"Чи почали б ми озвучувати аніме, якби воно в Україні було офіційним і доступним? Звісно ні".

Ці слова пролунали з вуст пари фандаберів – аніме-піратів, які самостійно озвучують аніме українською та викладають його у вільний доступ.

Gwean (у житті – Сергій) та Maslinka (Яна) – озвучують аніме уже 9 років, а просто захоплюються – близько 18 років.

Сергій та Яна – подружжя, їм 35 та 34 роки відповідно. За фахом вони хіміки, що не зупиняє їх від присвячення вільного часу фандабу – фанатській озвучці.

На те, щоб герої однієї серії аніме почали "говорити" українською, їм може знадобитися до восьми годин.

Через нелегальну діяльність фандаберів, їхні справжні імена в матеріалі були змінені.

Ми поспілкувалися з парою фандаберів – аніме-піратів. Малюнок itota/pixiv.net

Загалом аніме в нашій державі дивляться щонайменше десятки тисяч людей, а ось переглядають його саме в перекладі українською в рази менше – більшість українців користується російськими чи російськомовними сервісами. Озвучують українською всього кілька десятків людей.

"Дехто з любителів аніме навіть не знає, що в нашій країні є аніме українською", – розповідають Gwean та Maslinka.

Цей матеріал – спроба розповісти як та чому в країні, яка воює з Росією, аніме державною мовою можна подивитись лише на відносно нечисленних нелегальних сервісах; як наші озвучники аніме працюють і з українськими, і з російськими сайтами та коли все може змінитися на краще (спойлер: це вже поступово відбувається).

А ще тут є добірка аніме, які варто подивитися.

Що таке аніме та як з ним знайомляться

У наш час пояснювати більшості людей, як виглядають персонажі в стилі аніме, здається, непотрібно – дякувати "Покемону", "Наруто" і хентаю.

Однак Gwean та Maslinka вказують – самого стилю мультиплікації для того, щоб його називати аніме, замало.

"Це анімація східних країн з їхньою філософією, культурою, етикою та мораллю", – зазначає Maslinka.

Кадр з найдавнішого знайденого аніме – короткометражної стрічки Katsudō Shashin (1907).

Джерело imdb.com

"У нас анімація, "мультики" вважаються чимось дитячим чи, в крайньому разі, для сімейного перегляду, – додає Gwean.

А, наприклад, в японців анімація представлена багатьма жанрами і націлена не лише на дітей та підлітків, а на різні вікові групи.

Тобто там є, до прикладу, роботи, які діти просто не зрозуміють. Аніме представлене жанрами настільки ж широко, як і кінематограф".

Довідкова інформація: Цікаво, що на сході жанрова різноманітність переплетена також з віком та статтю аудиторії чи спирається на інші фактори. Так, до прикладу, у Японії виділяють "сейнен" – жанр аніме і манги (японських коміксів), головною цільовою аудиторією якого є хлопці у віці від 18 до 25 років, "шьонен" – для юнаків та хлопців від 12 до 18 років, "сьодзьо" – для дівчаток та дівчат від 12 до 18 років тощо.

Кадр з Sailor Moon (1992) – аніме в жанрі "махо-сьодзьо". У таких аніме головними персонажами

виступають дівчатка чи дівчата з надприродними здібностями

"Зараз почали з'являтися роботи, наприклад, в США, які наслідують стиль аніме.

Але вони хоча й мальовкою та стилем схожі, але режисурою, подачею чи діалогами сильно відрізняються – дуже помітно, що це зроблено західним автором, – розповідає Gwean.

Тому для мене аніме – це анімація, виготовлена азійським регіоном – Японією, Китаєм чи Кореєю".

Gwean пригадує, що його захоплення аніме почалося у свідомому віці з Ghost in the shell (1995) Мамору Осії.

"Також захопився, коли в гуртожитку приходиш до когось, а там ціла компанія сидить і дивиться, наприклад, Evangelion. Звісно, ти цікавишся, що це за такі мультики, що 20 людей сидить і на комп'ютері дивляться щось про роботів", – сміється він.

Maslinka зацікавилась аніме у інституті, коли вже познайомилась із Сергієм:

"Він мене "підсадив" на аніме – показував свої улюблені тайтли і я теж полюбила аніме".

Масштаби аніме в Японії та Україні

– Скільки в Японії, як країні з найбільшою кількістю аніме, виходить тайтлів (окремих аніме-творів – як серіалів, так і повнометражних фільмів – авт.)?

– Gwean: Японія зараз за сезон (три місяці кожної пори року – авт.) виготовляє понад 30 серіалів, з них ті, які стають популярними та розраховані на широку аудиторію – близько десяти.

Зазвичай йдеться про серіали з 12 або 24 серій, хоча є й "довгобуди".

Крім цього, випускається близько десяти повнометражних аніме-фільмів.

Китай тільки почав масово виготовляти і зараз чисто китайський продукт не завжди якісний. Хоча, за відгуками, у них є й хороші тайтли.

Постер Ghost in the shell. Джерело movieart.com

– Скільки, на прикладі Японії, з цих понад 30 серіалів та 10 повнометражок перекладаються та потрапляють в СНД-регіони, зокрема, в Росію та Україну?

– Gwean: Якщо казати про російський сегмент, то там наразі прийшли ліцензіати, які перекладають щось найбільш популярне.

Але взагалі там перекладають та озвучують практично все, крім відверто поганого чи нецікавого…

– Maslinka: …чи "дічового". В Україні ситуація з перекладом та озвучкою за останній рік значно покращилася, зокрема, дякуючи карантинам.

– Gwean: Раніше озвучників українською було в рази три менше, глядачів взагалі було, здається, декілька десятків.

Зараз поступово народу більшає. І чим більше тайтлів буде українською, тим більше людей може дивитися.

У нас наразі озвучують більшість тайтлів – з тридцяти серіалів, які виходять у Японії, в Україні два десятки, мабуть, є.

Довідкова інформація: За даними Similar Web, у лютому 2021 року два перші піратські російські аніме-сайти у пошуку Google за запитом "аніме" мали 18,1 і 8,9 мільйона загальних відвідувань. При цьому, їхній трафік з України склав 22,91% і 30,7% відповідно. Перший український аніме-сайт за запитом "аніме українською" мав 165,5 тисячі загальних відвідувань. Інформація щодо другого такого сайту на Similar Web відсутня.

Ліцензоване та піратське аніме українською

– Ви згадали, що в Росії є ліцензіати. А що в Україні з ліцензіями?

– Gwean: В Україні з цим, якщо відверто, все дуже погано. Для онлайну в глядача є вибір підписатися на CrunchyRoll або Wakanim (міжнародні ліцензійні аніме-сервіси – авт.), які дають контент російською – субтитрами або частково озвучення.

Наче є Netflix, але на ньому немає аніме з українською озвучкою. Там, здається, субтитровано декілька тайтлів і все – озвучення там немає.

Можливо, в майбутньому буде краще, бо дві українські студії, Postmodern Postproduction і "Так Треба Продакшн" з Netflix підписали угоди про співпрацю і будуть з'являтися українські озвучки, але чи буде це аніме, невідомо.

Довідкова інформація: На Netflix в категорії "Японські аніме" є 42 серіали та повнометражних фільми. Для 33 з них доступні субтитри російською мовою і лише в одному аніме-серіалі ("Сім смертних гріхів") доступні субтитри українською.

– Gwean: Тому якщо я, як глядач, захочу дивитися ліцензійне аніме українською, вибору в мене практично немає взагалі. Ліцензійними є лише окремі тайтли.

Щодо перегляду в кінотеатрах, то в Києві, наприклад, кілька разів на рік влаштовують "Ніч Міядзакі", "Вечір Міядзакі" тощо (Хідео Міядзакі – режисер "Принцеси Мононоке", "Віднесених привидами", "Мандрівного замку" та низки інших культових робіт – авт.).

Але чомусь нам не завозять роботи Сатоші Кон (Perfect Blue) чи Мамору Осії (Ghost in the Shell), хоча там доволі сильні і цікаві роботи.

Мабуть, прокатники бояться, що на них мало людей прийдуть і мало вони отримають за це грошей, не окупиться ліцензія.

Добірка Netflix в категорії "Японські аніме"

– Як виправити ситуацію з аніме українською?

– Gwean: Треба, щоб з'явився якийсь стрімер, майданчик, який би займався виключно аніме. Але тут питання, чи буде це для нього економічно вигідно на даному етапі.

При цьому, в Україні більшість людей дивляться аніме саме з озвучкою, тому цей майданчик має надавати не тільки субтитри, а якщо не дубляж, то хоча б закадрове озвучення – тоді людей прийде набагато більше.

– Ви намагались ліцензувати якось свою діяльність озвучників (в Gwean&Maslinka є однойменний сайт – авт.)?

– Gwean: Ліцензію може отримувати або якийсь стрімер (стрімінговий сервіс) або бродкастер (наприклад, кабельне ТБ).

Простій приватній особі ліцензію ніхто не дасть. А щоб стати бродкастером потрібен непоганий стартовий капітал.

– А скільки в Україні піратських аніме-платформ?

– Gwean: Ми знаємо про дві: AniTube – вони збирають у себе всю доступну українську озвучку і Toloka – це торент-майданчик (не лише з аніме – авт.).

– Maslinka: Окремо є сайти команд фандаберів, які іноді викладають аніме у себе.

Кадр з аніме "Ходячий замок"

– Скільки фандаберів працює в Україні та Росії?

– Gwean: Тих, то озвучує аніме російською, дуже багато – я навіть приблизно не можу сказати, скільки, але в рази більше, ніж в Україні.

До прикладу, я зустрічав одне аніме на російському сервісі, яке озвучили близько двох десятків різних команд.

Але багато з озвучників російською живуть в Україні. Наприклад, Nika Lenina – озвучувачка з України, з Дніпропетровська.

Або Трина Дубовицкая (Trina_D) – багато озвучувала російською, зараз озвучує також українською – вже понад рік.

Загалом тих, хто озвучує аніме українською в Україні – декілька десятків.

– Чому, як ви вважаєте, люди залишаються озвучувати на російських сервісах?

– Maslinka: Тому що дуже мало людей знають про український фандаб.

Ми в TikTok викладаємо кумедні моменти з озвучення і нам пишуть "Аніме українською? Де його можна подивитися з українською озвучкою?".

– Gwean: Буває, з російського фандабу запитують "Чому ви займаєтесь українською озвучкою, скільки у вас там глядачів?". Дехто з людей не розуміє, нащо робити українську озвучку, якщо дивляться мало.

Але ще коли ми тільки починали робити українську озвучку, мені здалося нечесним, що російською є все, що захочеш, а українською немає практично нічого. Ми хочемо людям давати вибір.

Чи ми почали б озвучувати аніме, якби воно в Україні було офіційним і доступним? Звісно ні.

Навіщо? Ми просто платили б певну суму і мали б аніме в українському перекладі та озвученні.

Коли цього немає, ентузіастам, людям, які люблять аніме і бажають його розповсюдити, доводиться займатись нелегальним просуванням.

Як та навіщо можна стати фандабером

– Коли ви від захоплення аніме як прості глядачі перейшли до його озвучки?

– Maslinka: Це було у 2012 році – я спочатку хотіла вдосконалити свою англійську і вирішила, що з цим допоможе переклад аніме.

Але про аніме українською – український фандаб чи фансаб (фанатське субтитрування – авт.) – я не знала. Тому спершу спробувала свої сили на одному російськомовному сайті, пройшла іспит – потрібно було швидко проговорити скоромовку.

Через деякий час вже запропонувала Сергію озвучувати аніме (російською), а він цю ідею підхопив.

Одного разу до нас в гості прийшла даберка, яка нині відома під ніком Smile2You та запропонувала нам спробувати записуватись українською. Ми погодились.

Вона ж посприяла тому, що нас запросили на FanVoxUA та надали для озвучки "Книгу друзів Нацуме".

Але в 2013 році нам там стало затісно, тож ми вийшли з їхнього складу і почали вже озвучувати самостійно.

– Gwean: Ще одним фактором стало те, що на той час був перелік улюбленого, що ми вже подивилися і що ми хотіли, щоб було українською.

А коли ти в команді, то не завжди виходить озвучувати чи працювати над тим, що ти хочеш.

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– Скільки грошей приносить вам фандаберство?

– Gwean: Для нас це неосновний вид заробітку – я, наприклад, працюю хіміком в лабораторії (Яна працює репетитором з англійської мови та хімії – авт.).

Наразі озвучка аніме для нас – це більше хобі, а коли ми починали, там про якісь донати взагалі не йшлося, тому що тоді аніме українською мало хто дивився і мало хто про нього знав.

Нам заробіток від озвучки українською приносять донати від фанатів – у нас близько 50 підписників на патреоні.

Також наразі завершуємо давно початі проєкти для одного з піратських російських аніме-сайтів. Їх два – Boruto та Black Clover.

Нас взяли туди, коли ми намагалися фрілансити озвученням. Наразі потреба у фрілансі стоїть не так гостро, тому нових проєктів не беремо.

– Maslinka: Але отримуємо коштів ми за цю озвучку десь в п'ять разів менше за серію, ніж за озвучення українською.

– Скільки серій озвучуєте українською?

– Maslinka: Озвучуємо за тиждень десь сім-вісім серій. Тобто, в день десь одну серію, а на вихідних можемо собі дозволити дві-три серії в день.

На одну серію сумарно (переклад, озвучка, рендер) йде від шести до восьми годин, якщо ми самі перекладаємо.

Кадр із забороненого у Росії Death Note. Джерело play.watcha.net

– При підготовці до інтерв'ю ви означили свою проукраїнську позицію: вказали, що Крим – український, а на Донбасі – українсько-російська війна.

Виникає логічне питання: чому ви працюєте на російських сервісах, хоч і на двох тайтлах? Навіщо продовжувати?

– Gwean: Скажу за себе: я за те, щоб аніме взагалі розповсюджувати і щоб воно стало більш широковідомим.

Якщо це російською – що ж поробиш. Буде чудово, якщо українською. В нас такі реалії, що люди досі користуються російськомовним контентом і перевчити їх дуже складно.

Чому ми працюємо на російські ресурси? По-перше, нам про політику ніхто нічого говорить. Навіть якщо хтось має якусь думку, всі тримають її при собі. Наприклад, нам ніхто не говорив, що "Крим – це Росія".

– Maslinka: Я вважаю, що аніме має залишатися поза політикою.

– Gwean: Якщо, до речі, почати говорити за політику, то можна помітити, що влада російська чомусь бореться з аніме.

Довідкова інформація: Колпінським районним судом Петербургу в січні 2021 року було заборонене поширення в Росії японських аніме Death Note, Inuyashiki, Elfen Lied і Tokyo Ghoul. Заборона стосувалася офіційних сайтів чотирьох аніме.

– А ви встановлювали певні особисті цілі чи червоні лінії, після досягнення яких вирішите остаточно піти з російських сайтів?

Наприклад, досягнення 1000 підписників на "Патреоні" тощо?

– Maslinka: Black Clover за кілька серій закінчується (станом на 30 березня 170-серійний аніме-серіал завершився – авт.).

Загалом ми завершуємо ці два проєкти, а від нових напевно відмовилися б.

– Gwean: А щодо червоних ліній… Якби нам хтось звідти почав говорити про політику або "наїжджати" на Україну або на те, що ми з України, ми б просто кинули і пішли звідти.

Рекомендації

– Які ваші улюблені аніме?

– Maslinka: Перше місце в топі – аніме-серіал "Перезапуск Сакуради" (2017), потім "Подорож Кіно" (2003) і "Мушіші".

– Gwean: В мене улюблених багато, тому універсального рецепта, щоб запропонувати щось конкретній людині не маю. Спочатку треба запитати вподобання.

– Тоді так: назвіть інтелектуальне аніме, яке змушує подумати.

– Gwean: Такого купа. Наприклад, Ghost in the shell (1995) Мамору Осії.

Вийшов голлівудський фільм ("Привид у латах", 2017), однак він не передає й половини тих питань і складної філософії, які піднімає Мамору Осії в своїй роботі.

Також можна звернути увагу на антиутопічне повнометражне аніме "Гармонія" (2015).

– Аніме, яке викликає сльози?

– Gwean: Це Violet Evergarden (2018) – дуже "вичавлює" сльози.

– Аніме, яке викликає посмішки?

– Gwean: Взагалі я комедії мало люблю, але із задоволенням дивився і сміявся з аніме "Крутий вчитель Онідзука" (1999).

Післямова від автора

Насправді аніме – це лише один з прикладів витіснення російською мовою української – поряд з відповідною локалізацією ігор, серіалів чи кінофільмів на закордонних стрімінгових сервісах.

Така "звичність" для слуху мови "запорєбріка" сприяє поширенню, наприклад, інформаційного поля країни-окупанта чи популярності в Україні російських "діячів". Докази – в трендах нашого YouTube.

Як це виправити?

Level 1 на прикладі аніме – подивіться один аніме-тайтл в українській озвучці чи з українськими субтитрами і залиште один коментар на відповідних сервісах чи підпис під петицією з вимогою додати україномовні субтитри чи озвучку до контенту, де їх немає.

Збільшуйте рівень, застосовуйте цю формулу не лише щодо аніме. Створюйте попит, а пропозиція з'явиться.

В'ячеслав Луцков, спеціально для УП.Життя

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