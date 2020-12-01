Клава Кока, MORGENSHTERN, "Холостячка": що дивилися в Україні на YouTube в 2020 році

Софія Кочмар-Тимошенко  спеціально УП.Життя
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1 грудня 2020

Компанія Google представила YouTube Rewind 2020 – найпопулярніші відео року на YouTube в світі і Україні.

Що найчастіше дивилися в Україні в 2020 році?

Серед музичних відео найбільше переглядів в Україні зібрав кліп Клава Кока & NILETTO з хітом "Краш".

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А вся десятка виглядає так

Топ-10 музичних відео 2020 року в Україні

Клава Кока & NILETTO - Краш (official video) 

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LITTLE BIG - HYPNODANCER (Official Music Video)

ARTIK & ASTI - Девочка танцуй (Official Video)

MIA BOYKA & ЕГОР ШИП - ПИКАЧУ

Little Big - Uno - Russia 🇷🇺 - Official Music Video - Eurovision 2020

MORGENSHTERN & Элджей - Cadillac (СЛИВ КЛИПА, 2020)

Dabro - Юность (Official video)

MORGENSHTERN & Тимати - El Problema (Prod. SLAVA MARLOW) [Премьера Клипа, 2020]

Баста & Zivert - неболей

MONATIK & Вера Брежнева — ВЕЧЕРиНОЧКА

Так, у рейтингу найпопулярніших відео цього року на YouTube лідером стала пародія від каналу SILIRADA на хіт білоруського виконавця Мевл "Холодок".

А десятка лідерів не музичних відео виглядає так: 

Топ-10 найпопулярніших відео в Україні у 2020 році

  1. Мэвл - Холодок | Валентинка (Пародія) ❤️
  2. Холостячка – Выпуск 1 от 23.10.2020
  3. Від пацанки до панянки. Выпуск 1. Сезон 4 – 17.02.2020
  4. Богдан. Крах Зеленского, Ермак, кидок Путина, посадка Порошенко, Коломойский. В гостях у Гордона
  5. Вернулись в ШКОЛУ на Один День Челлендж !
  6. Юрий Дудь х Лолита | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?
  7. MORGENSHTERN – главный шоумен России-2020 / вДудь
  8. CADILLAC (ПАРОДІЯ) - MORGENSHTERN & Элджей | ЗНО (feat. Mak & Евгений Бондаренко)
  9. Бали и почему все на нём помешались. Большой Выпуск.
  10. ЗА СКОЛЬКО МИНУТ ОПАРЫШИ СЪЕДЯТ БУРГЕР?

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