Клава Кока, MORGENSHTERN, "Холостячка": що дивилися в Україні на YouTube в 2020 році

Компанія Google представила YouTube Rewind 2020 – найпопулярніші відео року на YouTube в світі і Україні.
Що найчастіше дивилися в Україні в 2019 році?
Серед музичних відео найбільше переглядів в Україні в 2019 році зібрав Клава Кока & NILETTO з хітом "Краш", а вся десятка виглядає так:
Топ-10 музичних відео 2019 року в Україні
Клава Кока & NILETTO - Краш (official video)
LITTLE BIG - HYPNODANCER (Official Music Video)
ARTIK & ASTI - Девочка танцуй (Official Video)
Little Big - Uno - Russia 🇷🇺 - Official Music Video - Eurovision 2020
MORGENSHTERN & Элджей - Cadillac (СЛИВ КЛИПА, 2020)
Dabro - Юность (Official video)
MORGENSHTERN & Тимати - El Problema (Prod. SLAVA MARLOW) [Премьера Клипа, 2020]
MONATIK & Вера Брежнева — ВЕЧЕРиНОЧКА
Так, у рейтингу найпопулярніших відео цього року на YouTube лідером стала пародія від каналу SILIRADA на хіт білоруського виконавця Мевл "Холодок". А десятка лідерів не музичних відео виглядає так:
Топ-10 найпопулярніших відео в Україні у 2020 році
- Мэвл - Холодок | Валентинка (Пародія) ❤️
- Холостячка – Выпуск 1 от 23.10.2020
- Від пацанки до панянки. Выпуск 1. Сезон 4 – 17.02.2020
- Богдан. Крах Зеленского, Ермак, кидок Путина, посадка Порошенко, Коломойский. В гостях у Гордона
- Вернулись в ШКОЛУ на Один День Челлендж !
- Юрий Дудь х Лолита | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?
- MORGENSHTERN – главный шоумен России-2020 / вДудь
- CADILLAC (ПАРОДІЯ) - MORGENSHTERN & Элджей | ЗНО (feat. Mak & Евгений Бондаренко)
- Бали и почему все на нём помешались. Большой Выпуск.
- ЗА СКОЛЬКО МИНУТ ОПАРЫШИ СЪЕДЯТ БУРГЕР?
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