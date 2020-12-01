Клава Кока, MORGENSHTERN, "Холостячка": що дивилися в Україні на YouTube в 2020 році

Компанія Google представила YouTube Rewind 2020 – найпопулярніші відео року на YouTube в світі і Україні.

Що найчастіше дивилися в Україні в 2019 році?

Серед музичних відео найбільше переглядів в Україні в 2019 році зібрав Клава Кока & NILETTO з хітом "Краш", а вся десятка виглядає так:

Топ-10 музичних відео 2019 року в Україні Клава Кока & NILETTO - Краш (official video)

LITTLE BIG - HYPNODANCER (Official Music Video)

ARTIK & ASTI - Девочка танцуй (Official Video)

MIA BOYKA & ЕГОР ШИП - ПИКАЧУ

Little Big - Uno - Russia 🇷🇺 - Official Music Video - Eurovision 2020

MORGENSHTERN & Элджей - Cadillac (СЛИВ КЛИПА, 2020)

Dabro - Юность (Official video)

MORGENSHTERN & Тимати - El Problema (Prod. SLAVA MARLOW) [Премьера Клипа, 2020]

Баста & Zivert - неболей

MONATIK & Вера Брежнева — ВЕЧЕРиНОЧКА

Так, у рейтингу найпопулярніших відео цього року на YouTube лідером стала пародія від каналу SILIRADA на хіт білоруського виконавця Мевл "Холодок". А десятка лідерів не музичних відео виглядає так:

Топ-10 найпопулярніших відео в Україні у 2020 році

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