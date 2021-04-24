Вручили першу премію для перекладачів з української мови Drahomán Prize

Першою лауреаткою премії Drahomán Prize для перекладачів з української мови на мови світу стала німецька перекладачка Клаудія Дате.

Ім’я переможниці оголосили під час урочистої церемонії, яка відбулася 23 квітня у київському Театрі на Подолі.

Клаудія Дате – перекладачка з української мови на німецьку, координаторка проєкту, присвяченого літературному перекладу, в Тюбінгенському університеті.

Завдяки їй німецькою мовою зазвучали твори Сергія Жадана, Олександра Ірванця, Тані Малярчук, Віктора Неборака, Марії Матіос, Андрія Куркова, Наталі Ворожбит та багатьох інших українських авторів.

На премію Drahomán Prize її було номіновано з перекладами німецькою мовою поетичної збірки Сергія Жадана "Антена" (видавництво Suhrkamp) та роману Олексія Чупи "Казки мого бомбосховища" (видавництво Haymon Verlag).

Клаудія Дате, лауреатка премії Drahomán Prize для перекладачів

з української мови на мови світу

"Клаудія Дате вже давно і незмінно виходить незмірно далеко поза окреслення "достатньо хорошої перекладачки".

Взірцева майстерність, виняткова компетентність, легендарна працездатність, самовідданість, широта обріїв, обізнаність з українською літературою – ба, досконале знання її процесів зсередини – визначають її перекладацьку творчість.

Пов’язати не тільки свою працю, не просто свою діяльність, але й усе своє життя з українською літературою – означає дуже багато і про багато чого свідчить.

Свідчить це про неабияку життєву відвагу, адже так само очевидно присвяту себе українській літературі ледве чи можна пов’язувати з надією на світову славу, багатство і загальне визнання.

Клаудія Дате – чи не перша серед сучасників, хто не просто зумів зрівноважити цей гаданий недолік, але й обернути його на виразну й переконливу чесноту – для себе, справи, літератури і перекладацтва", – прокоментував рішення Капітули один із її членів – перекладач Юрій Прохасько.

БІЛЬШЕ ПРО ЛАУРЕАТКУ ТА ПРО ПРЕМІЮ: Перекладаючи українську культуру. Кому і за що вручатимуть першу премію Drahomán Prize

Лауреатка премії не змогла прибути до Києва, але отримає статуетку, створену українською художницею Анною Звягінцевою, та грошову винагороду в розмірі 2 000 євро.

У рамках церемонії також було вручено Спеціальну відзнаку Капітули "за високу перекладацьку майстерність та промоцію української класичної літератури".

Її отримав Імадеддін Раеф – перекладач з української на арабську мову, який був номінований на Drahomán Prize Посольством України в Ліванській Республіці з перекладом "Бейрутських оповідань" Агатангела Кримського.

Імадеддін Раеф – перекладач з української на арабську мову –

отримав спеціальну відзнаку Капітули Drahomán Prize

Нагадаємо, що до короткого списку премії Drahomán Prize за 2020 рік також потрапили перекладачка з української мови на чеську Рита Кіндлерова (номінована з перекладом публіцистичної праці Володимира В’ятровича "Україна. Історія з грифом "Секретно") та перекладачка з української мови на польську Катажина Котинська (номінована з перекладом польською мовою роману Вікторії Амеліної "Дім для Дома").

Загалом на здобуття премії Drahomán Prize за 2020 рік було номіновано 27 перекладачів і перекладачок із 14 країн, серед яких – Німеччина, Франція, Велика Британія, Польща, Чехія, Італія, Сербія, Греція, Болгарія, Північна Македонія, США, Австралія, Бразилія та Ліван.

Найбільше зголошень було подано закордонними видавництвами, дипломатичними представництвами України в різних країнах світу та науковими інституціями.

Урочиста церемонія вручення Drahomán Prize відбулася 23 квітня у київському Театрі на Подолі.

Фото Валентина Кузана

Премію Drahomán Prize заснували Український інститут, Український ПЕН та Український інститут книги з метою підтримати і відзначити перекладачів з української мови на мови світу.

Відзнака вручається за високу перекладацьку майстерність та внесок у промоцію української літератури за кордоном.

До складу Капітули Премії 2020 року ввійшли:

Андрій Курков – письменник, президент Українського ПЕН;

– письменник, президент Українського ПЕН; Володимир Шейко – генеральний директор Українського інституту;

– генеральний директор Українського інституту; Олександра Коваль – директорка Українського інституту книги;

– директорка Українського інституту книги; Оля Гнатюк – українознавиця, перекладачка, віцепрезидентка Українського ПЕН;

– українознавиця, перекладачка, віцепрезидентка Українського ПЕН; Остап Сливинський – поет та перекладач;

– поет та перекладач; Валентина Стукалова – менеджерка книжкових та інтелектуальних проєктів Французького інституту;

– менеджерка книжкових та інтелектуальних проєктів Французького інституту; Наталія Іваничук – перекладачка;

– перекладачка; Юрій Прохасько – перекладач;

– перекладач; Марко-Роберт Стех – український і канадський літературознавець, письменник.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.

Також ми ведемо корисний Telegram-канал "Мамо, я у шапці!".