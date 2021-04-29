Помер іспанський комік Хуан Борха, відомий своїм заразливим сміхом

В Іспанії помер комік Хуан Хоя Борха, якого світ знав як Ель Рісітас (El Risitas) або "Реготуна".

Він прославився завдяки відео, на якому заходиться заразним сміхом.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, він помер в середу в лікарні, пише BBC.

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Причина смерті – рецидив серцево-судинної хвороби.

В Іспанії Борха знімався у фільмах і серіалах, але всесвітню популярність йому приніс мем, після якого його прозвали "Реготуном".

В одному з інтерв’ю комік розповів кумедний випадок зі свого життя, коли працював посудомийником в ресторані на пляжі.

За порадою колеги, Борха замочив на ніч в океані 20 сковорідок, а вранці виявив, що приплив забрав усі, окрім однієї.

Після розповіді Борха дуже гучно й заразливо засміявся, і цей фрагмент телевізійного шоу став популярним в інтернеті, його почали використовували для створення мемів та пародій.

Ось це доленосне відео:

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