Торік в Україні закрилися 343 видавництва та 48 книгарень – мовний омбудсмен 

Яна Осадча журналіст
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4 серпня 2021

В 2020 році в Україні 343 видавництва та 48 книгарень припинили свою діяльність.

Загалом обсяги виробництва книжкової продукції впали на 23-34%.

Особливо не вистачає україномовної літератури у книгарнях східних та південних областей та в сільській місцевості, повідомив у Facebook уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

За даними Асоціації видавців та книгорозповсюджувачів, через кризу 2020 року галузь зменшила обсяги виробництва книжкової продукції порівняно з 2019-м роком. За назвами – на 23,3% і за сумарним накладом – на 34,3%.

 Фото Pakhnyushchyy/Depositphotos

Кремінь нагадав, що з 16 липня в кожній книгарні або іншому закладі, що здійснює книгорозповсюдження, 50% книг має бути українською мовою. 

"Для української книжки зараз нелегкі часи. Але давайте не забувати, що в сучасному світі книга це інтелектуальні інвестиції в наше майбутнє", –  написав Кремінь.

Нагадаємо, 16 липня набули чинності чергові норми закону про мову, які крім книговидавництва, також передбачають, що всі концерти, шоу-програми, фільми, екскурсії мають проводитися українською мовою.

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