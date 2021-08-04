Торік в Україні закрилися 343 видавництва та 48 книгарень – мовний омбудсмен 

В 2020 році в Україні 343 видавництва та 48 книгарень припинили свою діяльність.
Загалом обсяги виробництва книжкової продукції впали на 23-34%.
Особливо не вистачає україномовної літератури у книгарнях східних та південних областей та в сільській місцевості, повідомив у Facebook уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.
За даними Асоціації видавців та книгорозповсюджувачів, через кризу 2020 року галузь зменшила обсяги виробництва книжкової продукції порівняно з 2019-м роком. За назвами – на 23,3% і за сумарним накладом – на 34,3%.
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Кремінь нагадав, що з 16 липня в кожній книгарні або іншому закладі, що здійснює книгорозповсюдження, 50% книг має бути українською мовою.
"Для української книжки зараз нелегкі часи. Але давайте не забувати, що в сучасному світі книга – це інтелектуальні інвестиції в наше майбутнє", – написав Кремінь.
Нагадаємо, 16 липня набули чинності чергові норми закону про мову, які крім книговидавництва, також передбачають, що всі концерти, шоу-програми, фільми, екскурсії мають проводитися українською мовою.
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