Букерівська премія оголосила 6 фіналістів

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
3235
16 вересня 2021

Букерівська премія оголосила фіналістів конкурсу 2021 року.

До короткого списку увійшли 6 авторів, до розширеного – 13, повідомили на офіційному сайті премії.

До короткого списку потрапили такі книги:

Реклама:

"Обіцянка" (The Promise) Деймона Ґелґута

"Брутальна емоційна правда, потужна історія про розбиту сім’ю і вистраждану землю", – йдеться на сайті премії.

 

"Прохід на північ" (A Passage North) Анука Арудпрагасама

Цей роман – спроба змиритися з життям після виснажливої 30-річної громадянської війни у Шрі-Ланці. 

Реклама:
 

"Ніхто про це не говорить" (No One Is Talking About This) Патриції Локвуд

Судді назвали цей дебютний роман щирим любовним листом або "медитацією про любов, мову і зв’язок між людьми"

 

"Люди фортуни" (The Fortune Men) Надіфи Мохамед

Роман про дрібного злочинця в Кардіффі, якого повісили через несправедливе обвинувачення у вбивстві 1952 року. 

 

"Збентеження" (Bewilderment) Річарда Пауерса

Оригінальний і зворушливий роман про астробіолога, який намагається у творчий спосіб допомогти своєму незвичайному і "проблемному" синові.

 

"Велике коло" (Great Circle) Меґі Шипстед

"Життя безстрашної жінки-авіаторки та акторки, яка зображує її на екрані десятиліттями пізніше, перетинаються у яскравому романі".

"Перед нами було стільки амбітних та інтелігентних книг, що судді вели багато дискусій не лише про якість будь-якого твору, а часто й про мету самої художньої літератури. 

Ми раді представити короткий список, який містить широкий спектр оригінальних історій, голосів та стилей", – розповіла головна суддя Майя Джасаноф.

 

У визначенні фіналістів брали участь 5 суддів.

Переможця 2021 року оголосять на церемонії нагородження 3 листопада.

Вас також може зацікавити:

30 книг незалежної України. Добірка

5 книг про відомих жінок, які залишили відбиток в історії

Ігри розуму: 5 книг, що допоможуть вам краще використовувати власний мозок

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


Реклама:


Реклама:
 1592
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2707
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 20256
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій