Букерівська премія оголосила 6 фіналістів

Букерівська премія оголосила фіналістів конкурсу 2021 року.

До короткого списку увійшли 6 авторів, до розширеного – 13, повідомили на офіційному сайті премії.

До короткого списку потрапили такі книги:

Реклама:

"Обіцянка" (The Promise) Деймона Ґелґута

"Брутальна емоційна правда, потужна історія про розбиту сім’ю і вистраждану землю", – йдеться на сайті премії.

"Прохід на північ" (A Passage North) Анука Арудпрагасама

Цей роман – спроба змиритися з життям після виснажливої 30-річної громадянської війни у Шрі-Ланці.

Реклама:

"Ніхто про це не говорить" (No One Is Talking About This) Патриції Локвуд

Судді назвали цей дебютний роман щирим любовним листом або "медитацією про любов, мову і зв’язок між людьми".

"Люди фортуни" (The Fortune Men) Надіфи Мохамед

Роман про дрібного злочинця в Кардіффі, якого повісили через несправедливе обвинувачення у вбивстві 1952 року.

"Збентеження" (Bewilderment) Річарда Пауерса

Оригінальний і зворушливий роман про астробіолога, який намагається у творчий спосіб допомогти своєму незвичайному і "проблемному" синові.

"Велике коло" (Great Circle) Меґі Шипстед

"Життя безстрашної жінки-авіаторки та акторки, яка зображує її на екрані десятиліттями пізніше, перетинаються у яскравому романі".

"Перед нами було стільки амбітних та інтелігентних книг, що судді вели багато дискусій не лише про якість будь-якого твору, а часто й про мету самої художньої літератури.

Ми раді представити короткий список, який містить широкий спектр оригінальних історій, голосів та стилей", – розповіла головна суддя Майя Джасаноф.

У визначенні фіналістів брали участь 5 суддів.

Переможця 2021 року оголосять на церемонії нагородження 3 листопада.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.