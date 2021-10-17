"Стиль – це не про красу чи бренди. Це про впевненість". Інтерв'ю з українською фешн-блогеркою Майєю Тульчинською

"Ви не повірите, мені, певно, сонечко голову напекло, але я хочу писати про моду".

Такий пост Майя Тульчинська, відома фешн-блогерка та авторка книги "Балачки навколо шафи", написала на своїй Facebook-сторінці 6 років тому. Так народився блог "Доступно про моду та стиль".

Ідея писати про моду найбільше здивувала саму Майю.

– У мене "серйозна освіта" – закінчила мехмат та економічний факультет.

Завжди любила говорити на складні теми. Але одного дня я подумала: чому ні? Жінки з освітою інженерів чи економістів також люблять моду. Так чому не поговорити про це?

Я втомилась від дописів юних та багатих дівчат, які розповідали про те, як треба бути красивою, молодою та багатою. А бути бідною та некрасивою – не треба.

Мені катастрофічно не вистачало контенту для звичайних жінок. Які мають роботу, дітей та клопоти, але при цьому хочуть добре та стильно виглядати.

Майя Тульчинська. Фото із Facebook блогерки

Майя ще з дитинства захоплювалась модою. За радянських часів читала "Ілюстровану енциклопедію моди".

– Там були жахливі ілюстрації, але з прекрасними науково-обгрунтованими текстами, які писали знавці історії моди. Ця книжка була зачитана до дір. Я вивчала фільми, де були історичні костюми, й могла точно сказати, чи дійсно ця сукня відповідає заявленій епосі.

Коли ми з батьками були в музеях, мене можна було загубити в залах з історичними сукнями. Але моду своїм фахом я змогла зробити лише після 40, коли з'явилось більше часу та натхнення на себе.

Майя розповідає, що для того, щоб розбиратись в моді, вона багато вчилась і вчиться. Проходить англомовні курси та продовжує вивчати історію й філософію моди.

Історія моди – це те, що врятувало її блог в ковід. Великим джерелом для контенту та натхнення були мандрівки: люди дуже по-різному одягаються в різних країнах.

Нібито скрізь є ZARA або H&M. Але в Данії один стиль, в Іспанії – інший. А Нью-Йорк – це взагалі попурі, де на 5 авеню можна побачити суміш всіх стилів, епох та кольорів. Одна поїздка і є контент на десятки постів. І тут все раптом припинилось.

Мода за зрозумілими причинами перейшла на десятий план. Кому цікаві нові тренди? Їх просто немає куди носити. Людей хіба могла цікавити затишна піжамка, футболки та худі. І тоді Майя почала писати про історію моди.

А про моду, стиль, постпандемічні тенденції, базовий гардероб, бодипозитив та правила, які зовсім не є обов'язковими, поговоримо в цьому інтерв’ю.

Майя ще з дитинства захоплювалась модою

Правил в моді не існує

– Подивіться на цього чоловіка, – каже пошепки Майя, – він дуже стильно виглядає. Шкода, що ми не можемо його наразі сфотографувати.

У кав'ярні чоловік років 40 дивиться у смартфон. На ньому – чорні вузькі джинси, джемпер, чорний плащ, через лікоть перекинута парасолька-тростина. Все сидить по фігурі, образ чоловіка приковує погляд, хоча назвати його красенем в класичному розумінні цього слова не можна.

– Тут виграшним в образі є в тому числі багатошаровість. Вона додає образу легкості.

Чоловікам простіше, їхня мода консервативніша і не так динамічно змінюється, як жіноча.

Якщо казати про стиль – то це не про красу, не про бренди і навіть не про добробут. Стиль – це про впевненість. Нещодавно я була в Одесі і бачила одного чоловіка.

Його речі були явно старими та поношеними, але як він себе тримав, яка впевненість була в його очах. І так, він виглядав дуже стильно. Його сміливо можна було викладати в Instagram.

Приклади чоловічих образів

Майя впевнена – немає строгих правил стосовно стилю. Стиль – надто різноманітна річ. Але ми можемо казати про несмак.

– Для мене, наприклад, недопустимо, коли видно спідню білизну, особливо якщо вона сильно відрізняється по кольору від решти одягу. Але і тут можуть бути обмовки.

Навіть це може виглядати гарно, якщо це стильний прийом. Коли ви продумали, чому саме цей бюстгальтер має бути видно саме з-під цієї блузки. От це і є маркер стилю. Якщо ви хочете сказати щось своїм образом.

А якщо труси видно, бо просто так сталося – то, перепрошую, тут ми вже не говоримо про моду.

Стилів – багато. Є ще такий стиль як "еклектика", коли ми поєднуємо різні стилі, і тут встановити правила взагалі важко.

Але…

Але якщо ви все ж таки хочете підійти до підбору базового гардеробу більш раціонально та експертно, то Майя Тульчинська надає такі рекомендації:

– При підборі базового гардеробу варто звертати увагу не на тільки на те, що за речі у вас в шафі, а і на те, які саме ці речі. Є джинси , які не є базовими. І є футболки, які не є базовими.

Що таке базові речі?

Це мінімалістичні речі, бажано без декору чи з мінімумом прикрас. Не кожна футболка є базовою, і не кожна спідниця є такою. Базові – це прості та лаконічні речі, які довго не йдуть з моди.

Звичайно, погляд на те, якими мають бути базові речі, теж часом змінюється, але те, що ми називаємо "базовим" набагато довше не виходить з моди.

Трендова річ цього року модна, а наступного сезону вже ні.

Наприклад, лаконічні джинси прямого крою – завжди доречні. Вони ніколи не вийдуть з моди. Або класичний бежевий тренч без декорацій. Це вічне. Таке можна носити роками. До того ж вони стримані і ви можете додати до них одну-дві модні речі до бази.

Приклад базових речей

Ви можете на їхній базі будувати сучасні образи. Наприклад, наразі модні лофери на дуже товстій підошві та з великими ланцюгами в ролі декору.

Образ з лоферами на дуже товстій підошві та з великими ланцюгами

Це не базова річ. Але вона може доповнити ваш базовий гардероб і це буде виглядати дуже класно. Проте іноді "гостро-модний" одяг стає базою.

Загальний принцип такий: якщо це дуже зручно, багатьом пасує, не складно в догляді, то є всі шанси, що ця річ з нами надовго.

Візьмемо худі. Спочатку це був одяг для спорту або відпочинку. Одяг, який більше асоціювався зі студентством. Потім висока мода почала частіше заглядати на вулицю та брати тренди звідти й худі вийшли на подіум.

Їх почали носити з мережевими спідницями, паєтками, класичними брюками, тобто такими речами, до яких вони ніби то не мали жодного стосунку.

Спочатку це виглядало дивно. Це пояснювали тим, що бомонд просто "з жиру біситься", і скоро худі повернеться до студентських гуртожитків та небагатих районів Нью-Йорка. Але цього не сталося.

Поштовх додав ще й карантин. Коли всі засіли вдома, виявилось, що краще за худі нічого не придумати. Ось ти провів в ньому зум, а потім накинув пальто та пішов в крамницю. Тепер худі, як і джинси, будуть базовою річчю.

Приклади образів з худі

Мода взагалі все більше рухається в трендах до комфорту. Вона стає демократичнішою з кожним сезоном.

За словами Майї, естетика стає важливішою за тренди. І знову ж таки, це не ЩО носити, а ЯК саме носити.

– Наприклад, цього сезону дуже модно носити сукню зі штанами. Таке було вже декілька років тому. Тоді ідея не дуже зайшла, а у 2021-му стає популярним. Це зручно, це тепло і практично. На базі цього можна створювати стильні та сучасні образи.

Багато чого в модних тенденціях змінила пандемія і насамперед – діловий стиль. Коли люди, навіть ті, які уявити себе не могли в офісі без ідеального костюму та краватки, раптом зрозуміли, що працювати можна в трусах, і це не сильно впливає на якість роботи.

Піджак та трикотаж як приклад не дуде суворого ділового стилю

Останнім оплотом класичного строгого ділового стилю був Wall Street. І, здається, навіть він починає падати.

– Експерти з моди все частіше пишуть про те, що навіть там чоловіки віддають перевагу простішому та більш неформальному одягу. Так, вони вдягнуть піджак, але на футболку і точно без краватки.

Жінки все менше мучать себе обов'язковою укладкою, макіяжем та високими підборами. Якщо казати про Україну, то ми й так не мали традиції строгого офісного стилю, а тепер ситуація буде спрощуватись все більше.

Знаю людей, які вже сумують за "старими добрими часами". Я й сама колись приходила на роботу при повному параді та виглядала так, ніби зараз буду виступати в прямому ефірі.

І я дуже рада, що ці традиції відходять. Тому що особливо у жінок ця краса робилась коштом здоров'я. Це означає, що дівчина не досипала десь так годину, щоб зробити укладку та макіяж, руйнувала здоров'я спини підборами.

Зростає покоління жінок, для яких такі старання будуть просто незрозумілими й це, на мою думку, прекрасно.

Про бодіпозитив у моді

Ідея до того, що краса та мода не повинні бути пріоритетнішими за здоров'я – одна з основних тем блогу. І про бодіпозитив Майя пише не менше, ніж про стилі та тренди.

– Нам з дитинства кажуть, що з нами щось не так. Навіть тим, кого сміливо можна називати "красунями" за будь-якими стандартами. Мало українських жінок чули, що вони красиві, але кожній казали, що в ній є щось потворне. І часто кажуть це найближчі люди.

Основний акцент авторка робить на тому, що багато стандартів краси просто недосяжні для пересічних жінок. Зараз на жорстку дієту посадили б навіть секс-символів, наприклад, Мерлін Монро.

Одного разу блогерка вирішила провести експеримент. Оскільки вона пише про моду та красу, то Майї часто пропонують в рекламі різні програми зі схуднення чи "марафони стрункості".

Одного разу чергова реклама схуднення запропонувала тест: "введи свої параметри й ми скажемо, чи є в тебе зайва вага і що тобі з цим робити".

– Сміху заради, я ввела параметри Мерлін Монро – ці дані доступні в мережі. Виявилось, що Мерлін Монро має чи не першу стадію ожиріння, і якщо вона щось терміново з цим не зробить, то Земля просто налетить на небесну вісь. Це було б смішно, якби не було так сумно.

Розумію, що стандарти краси можуть змінюватись, але стандарти здоров'я не настільки змінні й набагато ширші, ніж рамки, які завдають нам інстаграм-блогери, подіум та кінематограф.

Згадайте відоме шоу Victoria Secret. Дівчата, які брали там участь, і так виграли в генетичну лотерею. Вони стрункі, високі, геть не схильні до повноти, але навіть вони повинні були жорстко обмежувати себе в їжі. І йдеться не просто про здорове харчування та фізичну активність.

Деякі дівчата годинами не пили воду перед виходом на подіум. А деякі жили на 800 калорій в день. І цих дівчат ще й виводили на шоу з мейкапом на тілі та під відповідним освітленням. І потім ця титанічна робота цілої команди людей подається як норма.

Що маємо в результаті? Звичайна дівчина, яка нормальна харчується, не має під рукою професійного візажиста та майстра зі світу дивиться на себе в дзеркало і думає, що вона "жирна".

Зараз в рекламі білизни ви можете побачити дівчат різних розмірів. 5 років тому це не можна було уявити. Ці зміни трапились буквально на наших очах, тому що активістки, не у нас – в США – активно просували ідею рівності в індустрії краси.

Це стало корисним і для брендів: середній розмір американської жінки – 14. Це наш 52. Не можна ігнорувати більшість. В рекламі почали появлятись не худі жінки, і раптом світ здивувався: о, Боже! Вони теж красиві.

Фото з Instagram блогерки denisemmercedes

Проте хотіти трохи підкреслити в фігурі те, що вам подобається, і приховати те, що ні – абсолютно нормально і можливо за допомогою одягу без зайвих грошових інвестицій.

Майя каже, що про такі нюанси можна писати окрему книгу, але базові правила такі:

Щоб візуально збільшити ріст та зробити людину стрункішою – незалежно від того, це чоловік чи жінка – варто вдягнутися в один колір з ніг до голови.

Або принаймні мати максимально наближені один до одного кольори.

Тобто одяг утворює вертикаль, яку ніщо не розриває. Наприклад, ви взяли джинси та білу футболку. Це дуже контрастні одна до одної речі. В тому місці, де вони зустрілися, утворюється горизонтальна лінія. Це завжди вкорочує силует.

Наприклад, ви взяли джинси та білу футболку. Це дуже контрастні одна до одної речі. В тому місці, де вони зустрілися, утворюється горизонтальна лінія. Це завжди вкорочує силует

Ось цьогорічний тренд про штани та сукню: якщо це сукня та штани одного або близького кольору – це дуже вигідно подовжить фігуру.

Приклади поєднання сукні та штанів

Не носити футболки та кофти нижче сідниць, якщо хочете видовжити ноги.

Це стосується як чоловіків, так і жінок. Якщо чоловік має невеликий зріст, але хоче візуально здаватися вищим, то довгих футболок варто уникати.

Купуйте футболку, близьку за кольором до кольору штанів. І ви відразу помітите різницю.

Знайте свої довжини. Де вам вигідно, щоб верх зустрівся з низом.

Наприклад, нога в жінок під коліном має певну геометрію: вона трохи ширша під коліном, а потім звужується. Якщо спідниця перерізає ніжку на цьому найширшому місці, то й вся нога здається ширшою.

Там, де закінчується спідниця – це горизонтальна лінія, яка привертає увагу й акцентує нашу увагу на не найвигіднішому місці.

Обирайте пишні спідниці, якщо хочете додати образу жіночності.

Наразі більшість трендів й досі націлені на худорляві майже хлопчачі фігури. Якщо ви маєте таку фігуру, але хочете виглядати жіночніше в традиційному розумінні цього слова, то пишні спідниці – це ваш вибір.

Вони роблять головне – створюють помітну різницю між талією та стегнами, створюють той самий силует "пісочний годинник".

Обирайте правильно білизну. Білизна, яка вам пасує, може кардинально змінити ваш образ.

Наприклад, бюстгальтер, який трохи підтягує груди, робить талію помітнішою, якщо у вас є бажання її такою зробити.

– Важливо, щоб одяг не спотворював пропорції фігури. Але навіть від цього можна відійти, якщо це той образ, в якому ви комфортно себе почуваєте.

Є модні блоги, які сформовані дуже декларативно. Щось по типу "Зніміть це негайно". Але я проти такого фешн-тоталітаризму.

Ну хто помре від того, що на цій дівчині не модні штани? Це не питання життя та смерті. І неправильно зовнішність робити цим питанням.

Наталя Бушковська, спеціально для УП. Життя

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