Чоловічий стиль у 2021 році: що носити, як поєднувати і яку стрижку обрати

Зараз всі прагнуть вкластися в графік, планують все на кілька місяців вперед, вибирають паралельні послуги, щоб зберегти головний ресурс – час.

"Українська правда. Життя" розпитала чоловічого стиліста Таню Подакіну і засновника київського барбершопа WeCut Льошу Ярмаша про тенденції чоловічого стилю і догляд за собою.

Цей матеріал допоможе нашим читачам краще розібратися в тому, що носити і як стильно виглядати в 2021 році.

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Офісний стиль

Під час карантину більшість полюбили розслаблений і не такий суворий стиль, як біла сорочка і синій костюм.

Локдаун додав цінності комфорту і перетворив класичний офісний стиль в більш smart casual.

"Тому піджаки змінилися кежуал-моделями, які можна поєднувати з брюками прямого крою, але відмінного від піджака кольору.

А замість сорочок можна спокійно одягати водолазку, футболки, джемпер.

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Офісний стиль нікуди не подівся, лише трохи трансформувався", – запевняє Таня Поданкіна.

Таня Подакіна, чоловічий стиліст

Для особливих випадків або для тих, хто любить культуру костюма, його важливість збережеться.

Але також з деякими корективами:

природна посадка, яка повторює лінію фігури (правильна посадка була і залишається найголовнішою вимогою до чоловічого костюму);

широкий лацкан в піджаку, який допомагає підкреслювати пропорції;

защипи в брюках, які додають ширини, а значить і комфорту;

монохромність в кольорах (темно-синя сорочка та синій костюм виглядатимуть дуже благородно);

смужка витісняє клітинку в костюмах;

кежуал-піджак повинен бути однотонним, фактурним або з принтом з неяскравої клітинки, колір якої легко поєднати з сорочкою або аксесуарами.

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Casual гардероб

На думку експертки, цей новий тренд додає ще більше свободи для проявів.

Існує безліч напрямків і можна вибирати на будь-який смак і потреби: від casual в класичному розумінні до ворквіру (стиль, в якому запозичуються елементи з спецодягу робітників – ред.) чи стрітвіру (вуличний стиль одягу, який характерний вільними формами, текстовими принтами – ред.).

Що характерно для кежуал гардеробу?

🙍‍♂️ Брюки і джинси прямого/вільного крою

Тут все логічно. Ера вузьких речей знову змінилася більш вільними, що в цілому позначилося на чоловічому гардеробі.

Раніше прямі або вільні джинси були частиною робочого одягу або такого, в якому зручно кататися на скейті чи займатися іншим вуличним спортом.

Зараз же він впевнено перенісся в повсякденний гардероб.

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🙍‍♂️ Оверсайз

Вільні, безформні і безрозмірні речі представлені в усіх елементах гардеробу.

Усе просто – чоловіки цінують комфорт і можливість практикувати багатошаровість. Це дуже практичний інструмент у формуванні лука.

По-перше, він допомагає комбінувати цікаві кольори, а по-друге, практичний з точки зору терморегуляції – завжди можна утеплитися.

У той же час, зробити образ менш теплим, не змінюючи при цьому всі елементи одягу, а лише прибираючи якийсь із шарів.

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🙍‍♂️ Овершот

В останніх сезонах популярність прийшла до такого нового елементу гардеробу, як овершот. Це більш щільна сорочка, яка є як самостійною частиною гардеробу, так і може вдягатися поверх чогось.

У теплу пору року овершот можна використовувати як легку куртку. У більш холодний час така сорочка допомагає утеплитися і створювати ті самі багатошарові образи.

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🙍‍♂️ Жилетки

Один з найактуальніших предметів верхнього одягу, який буде утримувати позиції.

Ми спостерігаємо зміну клімату та ймовірно жилетки зможуть замінити куртку.

У більш теплу пору їх можна носити без поєднання з іншого верхнім одягом, а в прохолодну погоду можна одягти жилетку разом з пальто і утеплитися.

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🙍‍♂️ Взуття

Тут теж без впливу "робочого" і вуличного стилю не обійшлося. Тому зверніть увагу на "робоче взуття", як хайкінг бутс.

Також гардероб можна впевнено поповнювати всілякими варіаціями кросівок, які при правильному поєднанні вже давно звично одягнути і під костюм, і під джинси або брюки зі стрілками.

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Актуальні чоловічі стрижки

За словами Льоші Ярмаша, за останні 5-6 років індустрія чоловічих перукарень в Україні не просто зросла, вона сформувалася. Хоча попереду ще довгий шлях.

Зараз чоловіки стали більше стежити за собою, частіше оновлювати стрижку й користуватися хорошими засобами для укладки і косметикою для догляду за волоссям або шкірою.

За цей короткий час ми бачимо зміни в перевагах чоловіків в стрижках.

Наприклад, в 2014-2015 році дуже багато хто почав носити стрижку side part. Це класична стрижка з проділом і чубчиком, покладеним на бік.

Трохи пізніше чоловіки почали активно додавати в свій образ фейд – довжина волосся на скронях, потилиці і боках плавно зводиться в "нуль". Досить популярні якийсь час були андеркати.

"Пам'ятаєте стрижку Кілліана Мерфі в "Гострих картузах" або Бреда Пітта в "Люті"? Це якраз вона.

Але зараз андеркатів стало набагато менше, чи-то чоловіки забули фільми і героїв, чи-то хочуть новизни", – говорить експерт.

Льоша Ярмаш, засновник київського барбершопа WeCut

Останнім часом помітно збільшується запит на трохи довші та розслабленіші стрижки.

З точки зору практичності будь-яка messy стрижка (з легким контрольованим безладдям на голові – ред.) завжди буде простішою, скажімо, помпадура. Адже важливо не тільки отримати класну стрижку вийшовши з барбершопа, але й на наступний ранок правильно і швидко укласти її самому.

"На зміну фейду впевнено приходить тейпер-фейд зі зведенням довжини в нуль на скронях і потилиці.

Увійшли в моду кропи, і думаю, що ще пару років на них буде стабільний попит точно", – зазначає експерт.

Останнім часом помітно збільшується запит на трохи довші та розслабленіші стрижки

Якщо не хочеться витрачати час на укладку і при цьому не до кінця знаєте, яку стрижку обрати, то дуже важливо сказати майстру про це. Це допоможе уникнути труднощів із зачіскою в майбутньому.

Але якщо готові витратити пару хвилин на укладання стрижки вранці, то вибір досить великий.

Необов'язково засіб для укладки буде видно на волоссі, а ось ефект точно буде помітний. Зараз дуже великий вибір матових засобів, які просто створять текстуру і зафіксують зачіску.

Найчастіше чоловіки користуються пастами або помадами, сольовим спреєм або пудрою. Кожний із цих засобів дає різну текстуру волосся і володіє різною силою фіксації.

І знову-таки – майстер скаже, що краще підійде для вашого волосся.

Зазвичай засобу для укладання вистачає досить надовго. Наприклад, стандартного розміру помади вистачить на 4-6 місяців при ціні в 600-700 гривень. Зовсім невелика інвестиція в ваш зовнішній вигляд.

Поєднання зі стилями одягу

Як запевняє Льоша Ярмаш, серед молоді зараз популярні кроп, квіфф, помп, баз кат. Зазвичай в одязі їх поєднують зі стрітвіром.

Серед любителів ділового стилю та smart casual, частіше вибирають стрижки slick back із зачісуванням волосся назад, side part, про яку писали вище, або той же pompadour, хоча рідше.

Усі ці стрижки можуть бути виконані в різних комбінаціях технік, з тими ж fade і taper fade, про які вже говорили.

Cеред молоді зараз популярні кроп, квіфф, помп та баз кат

Як часто стригтися?

Зазвичай стрижка виглядає охайно протягом 4-5 тижнів, але деякі постійні клієнти WeCut стрижуться раз в два тижні.

"Хоча цей рік, звичайно, вплинув на частоту стрижки у чоловіків – під час локдауна всі терпіли 2 місяці й довше і дуже чекали можливості прийти до свого майстра.

Після карантину люди так само стриглися рідше, але зараз ми бачимо, що частота стрижки прийшла в норму", – зазначає експерт.

Ще один момент – якщо ви стрижетеся перед важливою подією, то рекомендовано зробити стрижку за 3-4 дні до неї. За цей час волосся призвичаїться, зовсім трішки відросте і стрижка прийме ідеальну форму.

А перед подією можна просто заскочити на півгодини на укладку. Ви будете виглядати більш природно і що важливіше – більш розслаблено. А в цьому році цього особливо хочеться.

І не забувайте, що завжди краще довіритися професіоналам. Це заощадить ваш час і нервові клітини.

Настася Князева, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина luismolinero/Depositphotos

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