Серіали 2022 року: "Усі ми мертві", "Озарк", "Турист" та ще 4 новинки

Чергова "чудова сімка" нових серіалів знову є для глядача кінематографічним туризмом – представлені серіали зі Сполучених Штатів та Бразилії, Великої Британії та Німеччини, Ісландії та Південної Кореї.

Їхні зйомки проходили на дорогах Австралії, в засніжених горах і лісах Австрії та на американських озерах. Серед серіалів превалює жанр трилеру.

Більшість із добірки – це нові серіали, у яких вийшов тільки перший сезон.

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Переглядайте та обирайте, що хочете подивитися зараз. Enjoy!

Турист (The Tourist)

Показ: Stan/BBC One/HBO Max, Австралія – Велика Британія – США

Перший серіал цього року (вихід 1 січня), і відразу – в яблучко!

Ніби й ідея втрати героєм пам’яті вже сотні разів вживана (після автокатастрофи), але вона знову інтригує, примушуючи глядача, так само як і героя, 6-ть серій поспіль задаватися питаннями. Чому безлюдними дорогами Австралії за ним гналася вантажівка? Чому героя хотіли підірвати в кав’ярні? Чому офіціантка не сказала йому, що була його дівчиною? І хто він до біса такий, що його шукають вбивці мафії?

У центрі кадру – Джеймі Дорнан ("50 відтінків..."), та його ледь не переграє Данієль Макдональд ("Пампушка").

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В "Туристі" загалом все не так, як виглядає: безкінечні австралійські простори стають затісними для героя, явний шматок з "Дуелі" Стівена Спілберга переходить в щось нове, а між різнотипними людьми виникають стосунки. Цікаво.

Неймар: Ідеальний хаос (Neymar: The Perfect Chaos)

Показ: Netflix, США-Бразилія

Трисерійний доксеріал розкладає по поличках життя видатного сучасного футболіста бразильця Неймара да Сілви Сантус Жуніора. Як він виріс з бідноти Сан-Паоло, отримав 1-й мільйон доларів в 16 років, потрапив на чемпіонат світу у складі збірної Бразилії, переїхав до Європи, а потім став брендом з вибудуваною навколо нього компанію з підтримки і просуванню на всіх рівнях реклами.

Любитель дискотеки і жінок, сварок з тренерами і суддями, він плаче на полі і за його межами. А ще красунчик Неймар всюди їздить зі своїми друзяками точно як герой Ентоні Гренье з серіалу "Красунчики".

Це друга сторона генія футболу, та все ж генія, бо погодьтеся, забити гол між ногами одночасно двох гравців – треба вміти так поцілити.

А другий матч "Барселона" – "Парі Сен-Жермен", коли в першому "Барса" програла "4:0", а у другому виграла "5:1" і на додатковому часі забила 6-й гол. І три з шести у ворота "ПСЖ" забив Неймар... А потім "ПСЖ" купив Неймара. За божевільні 222 мільйонів євро.

Що далі? Неймар попросився назад. Це серіал – феєрверк, яким і є сам футболіст.

Усі ми мертві (Jigeum Uri Hakgyoneun)

Показ: Netflix, Південна Корея

Безсумнівно, новий крок в розробці під-жанру фільму жахів "про зомбі". І справа не тільки в тому, що локація 12-серійного серіалу – школа, що саме по собі розширяє тематичні, формальні та емоційні складові. А в тому, як корейці, сучасні законодавці "сміливості в кіно", розширяють сюжет жахливчика і продумають життєві деталі світу зомбі.

"Поїзд в Пусан" тут не тільки доречно і дотепно згадується, а й суттєво доповнюється, додаючи інформацію – як вірус виник, як розповсюджувався і, що більш важливо, як його поширення впливає на персонажів.

Одна з ключових тем в дорамах – цькування в школі – тут несподівано виходить на вищий рівень осмислення, коли десяток старшокласників, рятуючись від тисячі заражених своїх колишніх колег, починають з’ясовувати стосунки і вилюднюють тоді, коли більшість людей перестали мати щось спільне з людиною.

Це примушує задуматися будь-кого, а фанат же кайфоне від нюансів: момент, як дівчина, бажаючи зістрибнути з даху, зненацька бачить, що з нижнього поверху вистрибують зомбі, точно ввійде в історію жанру.

Чорний порт (Verbúðin)

Показ: RÚV, Ісландія

Тільки ісландці можуть зробити історію про вилов риби соціальною драмою, чорною комедією і криміналом, та й ще так, що важко відірватися від екрану. Рейтинг 9,3 на IMDB показовий.

Власне, саме Ісландію у 80-х обрали для зустрічі Рейган з Горбачовим, про що в серіалі є окремі документальні вставки. Історичні реалії тут поєднуються з людською драмедією на фоні економічної кризи і життя в одному малесенькому містечку, де іде боротьба за виживання траулерів (хто виходить в море і що ловити), де п’ють до втрати пульсу (в прямому значенні) і секретарки стають головами корупційних компаній.

Сюжет про риболовлю в декораціях ретельно вибудуваного побуту веселих і буйних ісландців вкупі з любовним трикутником, який закінчується мордобиттям у прямому ефірі – це і є "Чорний порт"... "Я не люблю рибу", – каже дитина за столом.

"Скажи дякую, що тебе годують, – відповідає йому батько, – діти в Африці взагалі голодують". І таким "гумором", смішним лише в конкретній ситуації, наповнений весь серіал.

Перевал – 2 (Der Pass)

Показ: Sky Deutschland, Німеччина-Австрія

Минуло 4 роки з часу 1-го сезону видатного детективного трилеру про серійних вбивць. 2-й сезон має відмінності, але зберігає ту ж тягучу нордичну атмосферу як ознаку жанру.

Головне нововведення – довга, на 2-і серії розповідь про становлення маніяка: ми бачимо з чого все починалося, і, що особливо – за причину тут не психопатична матір, не насильник-батько і не цькування в школі, як часто відбувається в серіалах.

Маємо комплекс причин, і вони не очевидні. Ще цікавіша конструкція 2-го сезону, де в центрі сюжету є два брата, один з яких знає про злочини другого і покриває його.

А на 4-й серії з 8-ми відбувається принциповий злам, що мов шприц, всаджений в груди, вприскує в серце подвійну дозу адреналіну...

Двійко головних акторів з 1-го сезону, Ніколас Офчарек (Вінтер) і Юлія Єнч (Еллі), повернулися, але доля їх персонажів змінилася – перший таки отримав кулю від мафії, а друга не дала собі ради зі стресом і депресією, повсюди помічаючи маніяка. Та все разом – деталі одного добре сконфігурованого пазла, малюнок якого знову видатний.

Озарк – 4 (Ozark)

Показ: Netflix, США

Розглядаючи "Озарк" з позиції 4 сезону, можна сказати, що він піднявся вище всякої оцінки, і дуже близько наблизився до серіалу всіх часів "Пуститися берега".

Рівень напруги тут обпікаючий і вмотивований, а меседж – дуже переконливий: захищаючи себе, цілком реально спалити весь світ.

Сімейство Бьордсів, будучи на гачку у мексикансього картелю, вже не просто відмиває гроші мафії, не тільки взяла на гачок агента ФБР – вони відкривають свій благодійний фонд, ідуть в політику і мають за завдання вивести на законну "пенсію" голову картелю.

Нечувано! І такого ж високого рівня тут і жіночі образи – чи це матір сімейства (Лора Лінні), чи їх колишня помічниця (Джулія Гарнер), чи навіжена баба (Ліза Емері) – ледь не найбільш потужні серед сучасних серіалів.

Серіал показує справжнє пекло – коли в одному котлі під назвою наркотики-корупція-насильство змішують в одному вареві бізнес, політику і владу. Фінал перших 7 серій, як завжди - шоковий.

Екстрене реагування (The Responder)

Показ: ВВС One, Велика Британія

Можливо, це найкращий серіал за час нового 2022 року.

Коли поліцейський Кріс Карсон (Мартін Фрімен) починає відповідати жаху Лондона адекватно – носаком в щелепу нападнику, цілком виявляючи справедливість – це вже плюс.

Але подвійний плюс – це жах всередині поліцейського, який він впустив у себе, і тепер перебуває на межі зриву.

5-серійний кримінальний трилер залазить під шкіру лондонській сучасності, прихованій від туристичного ока, але цілком живій, бурхливій і гидотній.

"Я б і сам із задоволенням ходив би з мечем", – каже герой одному дивакуватому мешканцю, чим лякає свою напарницю, акуратистку і прибічницю нормальності та формальної точності.

Але нормальності на вулицях Лондона не існує, тому крадіжка наркотиків дівчиною-наркоманкою і намагання всіх причетних – і непричетних – її знайти, стає лакмусовим папірчиком для кожного.

Попри свій жанр, це серіал про сім’ю, дружбу і стосунки, і про намагання виправити зламане. Фрімен в цій ролі – неперевершений. Він грає бомбу за секунду до вибуху.

Бонус

Кому не вистачило, і хто відчайдушно любить містику, закриваючи очі на певні жанрові та драматургійні проблеми, тому можна порекомендувати іспанську "Фарію" на Netflix.

Анімаційна "Легенда Вока Машини" на Amazon може зацікавити любителя екшена і фентезі з суттєвою домішкою комедії, а документальний серіал "Мерелін Монро: новий погляд" – тих, хто раніше не знав, що Норма Джин Бейкер була доволі освіченою людиною.