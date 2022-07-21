Українці визначилися, що треба зробити з радянським гербом на щиті "Батьківщини-мати"

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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21 липня 2022

Більшість українців вважають, що радянську символіку на щиті столичного монументу "Батьківщина-мати" необхідно замінити на український герб.

Про це свідчить опитування громадян у "Дії", що завершилося 21 липня, повідомляє міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Загалом українцям запропонували три варіанти щодо зміни символіки на монументі. За те, щоб на щиті "Батьківщини-мати" виднівся один із державних символів України проголосували 85% від загальної кількості опитуваних у близько 780 тисяч людей.

Найменше голосів (6%) серед українців набрав варіант в опитуванні "залишити все як є". Ще 9% опитуваних проголосували за те, щоб зняти радянський герб і залишити щит чистим.

 Фото: joyfull/Depositphotos

"Так, ми могли все зробити без консультацій з громадськістю. Зробити на свій розсуд. Але я впевнений, що діалог з суспільством – вкрай важливий. Його треба ініціювати по таких питаннях, тим паче коли нам це нічого не коштує", – наголосив Ткаченко і зізнався, що віддав свій голос за встановлення тризубу на щиті "Батьківщини-мати".

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Він також підкреслив, що зараз демонтаж монументу "точно не на часі". Зокрема, причиною міністр назвав величезні кошти, яких потребує цей процес.

Крім того, у Мінкульті нагадали, що монумент "Батьківщина-мати" охороняється законами:

  • "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки",
  • "Про охорону культурної спадщини" як твір мистецтва та об‘єкт культурної спадщини,
  • "Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років" як пам’ятник на вшанування пам’яті учасників та жертв Другої світової війни і одночасно пам’ятку Другої світової війни.

"Батьківщина-мати" – найвища монументальна скульптура в Європі, що розташована на території Національного музею історії України у Другій світовій війні. 

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