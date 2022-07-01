"Місце на звалищі": пам'ятник Катерині ІІ в Одесі пропонують знести

Українці пропонують знести пам’ятник російській імператриці Катерині ІІ в Одесі.

Відповідна петиція з'явилася на сайті Президента 28 червня, повідомляє "Укрінформ".

Авторка звернення Стефанія Цегельник просить демонтувати пам’ятник російській імператриці, адже та прославилася знищенням Запорізької Січі та поневоленням українців.

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Наразі петиція набрала 5736 підписів із необхідних 25 тисяч.

Фото: prostir.co.ua

"Досить виділяти мільйони гривень на та утримування пам'ятника тій, хто сприяла геноциду українського і кримськотатарського народів, знищила Запорізьку Січ, впровадила політику насильницького зросійщення і диктату чужої культури, перетворивши вільних українців на рабів, затвердивши кріпацтво", – наголошує Стефанія Цегельник.

Вона вважає, що прославляти поневолювачів у незалежній Україні неприпустимо.

"Місце пам'ятникам тиранам і вбивцям українців – на звалищі", – наголошує ініціаторка звернення.

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Нагадаємо, в ході повномасштабної війни українці все активніше позбуваються російської та радянської "спадщини".

У Києві демонтували пам'ятник під так званою Аркою дружби народів, який колись встановили як "символ возз’єднання України та Росії".

Також столичні активісти прибрали російські та білоруські назви "міст-героїв" і комуністичну символіку з пам'ятника на Шулявці.

В Ужгороді активісти прибрали меморіальну плиту, встановлену до 300-річчя "возз'єднання" з агресором, у Мукачевому – погруддя Пушкіна і радянський танк.

Водночас у Харкові знесли пам’ятник князю Олександру Невському, а у Коростені на Житомирщині демонтували на перейменували радянський пам’ятник комсомольцям.