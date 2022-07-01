"Місце на звалищі": пам'ятник Катерині ІІ в Одесі пропонують знести

Українці пропонують знести пам’ятник російській імператриці Катерині ІІ в Одесі.

Відповідна петиція з'явилася на сайті Президента 28 червня, повідомляє "Укрінформ".

Авторка звернення Стефанія Цегельник просить демонтувати пам’ятник російській імператриці, адже та прославилася знищенням Запорізької Січі та поневоленням українців.

Наразі петиція набрала 5736 підписів із необхідних 25 тисяч.

Фото: prostir.co.ua

"Досить виділяти мільйони гривень на та утримування пам'ятника тій, хто сприяла геноциду українського і кримськотатарського народів, знищила Запорізьку Січ, впровадила політику насильницького зросійщення і диктату чужої культури, перетворивши вільних українців на рабів, затвердивши кріпацтво", – наголошує Стефанія Цегельник.

Вона вважає, що прославляти поневолювачів у незалежній Україні неприпустимо.

"Місце пам'ятникам тиранам і вбивцям українців – на звалищі", – наголошує ініціаторка звернення.

Нагадаємо, в ході повномасштабної війни українці все активніше позбуваються російської та радянської "спадщини".

У Києві демонтували пам'ятник під так званою Аркою дружби народів, який колись встановили як "символ возз’єднання України та Росії".

Також столичні активісти прибрали російські та білоруські назви "міст-героїв" і комуністичну символіку з пам'ятника на Шулявці.

В Ужгороді активісти прибрали меморіальну плиту, встановлену до 300-річчя "возз'єднання" з агресором, у Мукачевому – погруддя Пушкіна і радянський танк.

Водночас у Харкові знесли пам’ятник князю Олександру Невському, а у Коростені на Житомирщині демонтували на перейменували радянський пам’ятник комсомольцям.