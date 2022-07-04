Трагедія та мистецтво: французька мисткиня створює колажі про війну в Україні. ФОТО

Французька художниця Фанні Левевальє створює серію колажів про війну в Україні. У своїх роботах вона використовує знімки українських фотографів та поєднує їх із відомими витворами мистецтва.

Референсами робіт стали картини Едуарда Мане, Едварда Гоппера, Вільяма Маргетсона, Бартоломе Мурільо тощо.

"УП.Життя" запитала у мисткині про те, як народжуються колажі.

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"Кожен колаж народжується з почуття чи слова, яке промайнуло в моїй голові під час перегляду фотографій війни в Україні. Починаючи з кінця лютого, французька преса транслювала багато фотографій російського вторгнення в Україну. Ці образи були зворушливими і страшними.

Вони мене зворушили, я також була дуже розчарована і почувався безсилою перед цією трагедією, такою близькою до нас", – розповідає Фанні.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Fanny Lechevalier Lafon (@fanny_lechevalier_l)

Мисткиня зазначає, що через роботи вона висловлює усю палітру своїх почуттів, розчарувань, співчуття та захоплення нацією, яка бореться.

На кожен колаж вона витрачає щонайменше 4 години: від дослідження до виконання.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Fanny Lechevalier Lafon (@fanny_lechevalier_l) Реклама:

"Я вважаю, що зв’язок між фотографією та твором мистецтва походить від мого мистецького досвіду. Картина своїми кольорами, конструкцією, деталлю, людиною чи навіть відчуттям, що приходить до мене, нагадує мені відомий твір мистецтва чи художника", – продовжує художниця.

Фанні каже, що бачила більшість з цих картин в музеях наживо та переживала їхній сюжет.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Fanny Lechevalier Lafon (@fanny_lechevalier_l)

"Коли я дивлюсь новини, я опиняюсь у подібному становищі перед цими фотографіями з України. Вони викликають емоції та почуття, але ми глядачі, безпорадні щодо ситуації, в якій живе український народ. Прогалина, іноді анахронізм, яку я створюю у своїх роботах, окреслює нашу позицію в Західній Європі щодо ситуації в Україні", – пояснює вона.

Перший колаж – це поєднання картини Вермера "Дівчина з перламутровою сережкою" та обличчя жінки після обстрілу.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Fanny Lechevalier Lafon (@fanny_lechevalier_l)

У серії також чимало робіт про кохання під час війни. Наприклад, про пару, яка вперше побачилася в кінці квітня після початку повномасштабного вторгнення.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Fanny Lechevalier Lafon (@fanny_lechevalier_l)

Зараз у її профілі в Instagram є 75 колажів про війну в України. Мисткиня зазначає, що вибрати улюблений серед них важко.

"Якби мені довелося вибрати лише одну, це був би "Мандрівник над морем туману" Каспера Девіда Фрідріха. Колаж символізує самотність пораненої, але мужньої України, яка спостерігає за своїм знищенням, спиною до Європи.

Ми, в Європі, також є свідками трагедії, але вони не бачать нас, тому що ми ніколи не допоможемо їм настільки, наскільки вони потребують підтримки…", – додає Фанні Левевальє.