Скульптуру Джеффа Кунса продали на аукціоні за 11,5 млн доларів: кошти підуть на допомогу українцям

Знакову скульптуру американського художника Джеффа Кунса "Мавпа з повітряних куль" (Balloon Monkey) продали на аукціоні Christie’s за 11,5 мільйона доларів.

Про це повідомили у Фонді Віктора Пінчука.

Аукціон відбувся 28 червня. Усі виручені кошти підуть на допомогу постраждалим від війни українцям – військовим та цивільним, які потребують термінового протезування, лікування та реабілітації.

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Робота Джеффа Кунса входила до колекції Віктора та Олени Пінчуків. Водночас ім'я переможця аукціону поки що не розголошують.

Скульптура Джеффа Кунса "Мавпа з повітряних куль"

"Це найбільша й остання робота художника зі знаменитої серії тварин із повітряних куль. Вона є монументальним символом солідарності. Тварина з повітряних куль нагадує нам про те, як багато людей були позбавлені звичайного плину життя та його простих радощів через війну", – заявила керівниця відділу післявоєнного та сучасного мистецтва європейського офісу аукціонного дому Christie’s Кетрін Арнольд.

Фото: Christie’s

Про проведення аукціону стало відомо на початку червня. Сам митець також схвалив продаж своєї роботи.

"Справжня цінність мистецтва полягає в тому, щоб служити людству, і в цей момент не може бути вищого покликання, ніж підтримувати український народ", – наголосив Кунс.

Джефф Кунс – американський художник, відомий своєю пристрастю до кітчу, ознакою якого є екстравагантність зовнішнього вигляду. Роботи Кунса вважаються найдорожчими серед творів мистецтва сучасних художників.

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