Скульптуру Джеффа Кунса продали на аукціоні за 11,5 млн доларів: кошти підуть на допомогу українцям

Знакову скульптуру американського художника Джеффа Кунса "Мавпа з повітряних куль" (Balloon Monkey) продали на аукціоні Christie’s за 11,5 мільйона доларів.

Про це повідомили у Фонді Віктора Пінчука.

Аукціон відбувся 28 червня. Усі виручені кошти підуть на допомогу постраждалим від війни українцям – військовим та цивільним, які потребують термінового протезування, лікування та реабілітації.

Робота Джеффа Кунса входила до колекції Віктора та Олени Пінчуків. Водночас ім'я переможця аукціону поки що не розголошують.

Скульптура Джеффа Кунса "Мавпа з повітряних куль"

"Це найбільша й остання робота художника зі знаменитої серії тварин із повітряних куль. Вона є монументальним символом солідарності. Тварина з повітряних куль нагадує нам про те, як багато людей були позбавлені звичайного плину життя та його простих радощів через війну", – заявила керівниця відділу післявоєнного та сучасного мистецтва європейського офісу аукціонного дому Christie’s Кетрін Арнольд.

Фото: Christie’s

Про проведення аукціону стало відомо на початку червня. Сам митець також схвалив продаж своєї роботи.

"Справжня цінність мистецтва полягає в тому, щоб служити людству, і в цей момент не може бути вищого покликання, ніж підтримувати український народ", – наголосив Кунс.

Джефф Кунс – американський художник, відомий своєю пристрастю до кітчу, ознакою якого є екстравагантність зовнішнього вигляду. Роботи Кунса вважаються найдорожчими серед творів мистецтва сучасних художників.