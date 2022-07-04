Більшість українських книговидавців можуть повноцінно працювати під час війни – опитування

Яна Осадча журналіст
2050
4 липня 2022

74% українських книговидавців можуть повноцінно працювати, незважаючи на війну.

Про це свідчать данні опитування, проведеного Українським інститутом книги.

У соціологічному дослідженні взяли участь 258 видавців, зв'язатися ще із 42 не вдалося через воєнні дії.

191 видавництво (або 74%) можуть повноцінно працювати, що на 42% більше, ніж за результатами першого етапу цього опитування, проведеного 6 травня 2022 року.

 74% опитаних українських книговидавців можуть повноцінно працювати

28 опитаних видавців (або 11%) наразі не можуть здійснювати свою роботу з різних причин. 39 підприємств можуть працювати частково або за окремими напрямками діяльності.

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У безпеці перебувають працівники 228 видавництв (або 88,4%). Співробітники 30 (11,6%) підприємств не змогли виїхати з зони бойових дій або перебувають на фронті.

225 (понад 87,2%) опитаних зберегли свої видавничі потужності. 231 видавець (89,5%) повідомив, що власними силами зберіг макети видань, архіви та інші об’єкти авторського права.

"Не всім видавцям вдалося зберегти макети своїх видань, архіви та інші об'єкти авторського права на додаткових ресурсах.

Такої допомоги досі потребують 9 з опитаних видавців (або 3,5%), серед яких є представники великих українських видавництв. Ще 18 видавців (або майже 7%) не мають інформації про збереженість цінної інформації на електронних ресурсах", – кажуть в інституті книги.




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