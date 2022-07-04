Більшість українських книговидавців можуть повноцінно працювати під час війни – опитування

74% українських книговидавців можуть повноцінно працювати, незважаючи на війну.

Про це свідчать данні опитування, проведеного Українським інститутом книги.

У соціологічному дослідженні взяли участь 258 видавців, зв'язатися ще із 42 не вдалося через воєнні дії.

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191 видавництво (або 74%) можуть повноцінно працювати, що на 42% більше, ніж за результатами першого етапу цього опитування, проведеного 6 травня 2022 року.

74% опитаних українських книговидавців можуть повноцінно працювати

28 опитаних видавців (або 11%) наразі не можуть здійснювати свою роботу з різних причин. 39 підприємств можуть працювати частково або за окремими напрямками діяльності.

У безпеці перебувають працівники 228 видавництв (або 88,4%). Співробітники 30 (11,6%) підприємств не змогли виїхати з зони бойових дій або перебувають на фронті.

225 (понад 87,2%) опитаних зберегли свої видавничі потужності. 231 видавець (89,5%) повідомив, що власними силами зберіг макети видань, архіви та інші об’єкти авторського права.

"Не всім видавцям вдалося зберегти макети своїх видань, архіви та інші об'єкти авторського права на додаткових ресурсах.

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Такої допомоги досі потребують 9 з опитаних видавців (або 3,5%), серед яких є представники великих українських видавництв. Ще 18 видавців (або майже 7%) не мають інформації про збереженість цінної інформації на електронних ресурсах", – кажуть в інституті книги.