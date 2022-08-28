В Україні запускають NFT-проєкт, щоб зібрати гроші на відновлення культурних пам’яток

Міжнародна контент-платформа Depositphotos презентує проєкт "Відродження", покликаний зібрати кошти на відновлення зруйнованих окупантами культурних пам’яток в Україні. Наразі їхня кількість досягла понад 460-ти об'єктів.

Про це йдеться на сайті ініціативи.

Проєкт "Відродження" представляє 38 унікальних благодійних NFT-творів, створених сімома українськими митцями. Усі вони доступні для багаторазового придбання, тож таку можливість матимуть усі охочі.

"Цей проєкт важливий для Depositphotos, адже значна частина нашої команди – українці. Ми рішуче виступаємо за Україну з початку повномасштабного вторгнення й хочемо зробити свій внесок, щоб допомогти.

Виснажлива і жорстока війна триває, але вже сьогодні ми маємо думати про завтрашній день: як відновити та зберегти культурну спадщину для майбутніх поколінь – для українців і людей з усього світу, яким не байдужа історична цінність цих місць", – наголошує Вадим Нехай, віцепрезидент VistaCreate та Depositphotos.

Донецький академічний обласний драматичний театр в Маріуполі. Колаж: Андрій Гупса

На NFT-картинах – творчі концепції реконструкції Донецького академічного обласного драматичного театру в Маріуполі, на який окупанти скинули надпотужну бомбу; "відбудовані" Центральний будинок культури в Ірпені, облдержадміністрація в Миколаєві, Будинок органної і камерної музики у Дніпрі та багато інших.

NFT-арт, зображення Історико-краєзнавчого музею в Іванкові. Автор: Михайло Скоп

"За шість місяців війни в Україні росіяни зруйнували сотні наших музеїв, театрів та будинків культури.

Українській культурі та національній спадщині завдано шкоди майже на 6 мільярдів євро, і, судячи з дій та намірів рф, ця цифра буде лише збільшуватися. Саме тому вже сьогодні важливо підтримувати сучасні ініціативи та креативні проєкти з відновлення унікальної культурної спадщини України, залучаючи до процесу якомога ширше коло небайдужих людей", – наголошує глава Мінкульту Олександр Ткаченко.

NFT-арт, зображення Національного літературно-меморіального музею Григорія Сковороди на Харківщині. Автор: Михайло Скоп

У проєкті, зокрема, представлено понад 20 зруйнованих будівель, які мають велику культурну цінність для українців.

Усі зібрані кошти від продажу NFT-творів перерахують на криптогаманець Мінкульту.

Проєкт "Відродження" реалізується спільно з музеєм META HISTORY і Міністерством культури та інформаційної політики України.