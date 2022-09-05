У Мельбурні прибрали скандальний мурал, на якому боєць ЗСУ обіймає окупанта

Австралійський художник Пітер Сітон зобразив на будинку в Мельбурні мурал, на якому український військовий обіймається з російським окупантом.

"Зосереджений на мирному врегулюванні відносин між Україною та Росією.

Рано чи пізно ескалація конфліктів, створених політиками, призведе до смерті нашої улюбленої планети", – підписав він мурал під назвою Peace Before Pieces.

Реклама:

Таке рішення художника викликало обурення серед українців, повідомляє The Guardian.

Посол України в Австралії Василь Мирошниченко розкритикував зображення з обіймами українського захисника та окупанта з РФ.

Фото: ctoart

Мирошниченко заявив, що цей мурал вкрай образливий для всіх українців і "художник поняття не має про вторгнення РФ в Україну".

"Мурал створює відчуття фальшивої еквівалентності між жертвою та агресором. Його потрібно негайно прибрати", – написав посол у Twitter.

Реклама:

1/ A recently unveiled mural in @Melbourne showing a RU and a UA soldier hugging is utterly offensive to all Ukrainians. The painter has no clue about the RU invasion of Ukraine and it is disappointing to see it done without consulting the Ukrainian community in Melbourne. pic.twitter.com/TCG6s7W9SJ — Vasyl Myroshnychenko (@AmbVasyl) September 3, 2022

Після хвилі критики Пітер Сітон записав відео з вибаченнями в Instagram.

"Я дуже вибачаюся перед українським народом, якщо я його образив, і, очевидно, це не було моїм наміром. Моїм наміром було лише сприяння миру", – написав він в Instagram.

Сітон заявив, що всі його роботи присвячені єдності та миру, і "попри стать, расу, національність, ідентичність та інші "лейбли", усі люди прекрасні та фундаментально однакові".

При цьому він додав, що мурал не має на меті виправдати російську агресію та злочини, які РФ скоює проти людства.

"Нехай усі створіння будуть у мирі та вільні від війни. Посилаю любов народу України та всім людям, які постраждали від цієї війни", – також написав він.

Сітон виставив свої роботи на продаж як NFT і сказав, що передасть прибуток організації World Beyond War.

Він обіцяв зафарбувати мурал, коли всі 12 NFT будуть продані, однак митця почали активно критикувати у соцмережах.

Співголова Австралійської федерації українських організацій Стефан Романів заявив, що, приймаючи фальшивий наратив про те, що світ потребує тільки миру, мистецький твір насправді "підтримує зло".

"Що б подумали люди, якби на муралі обіймалися ґвалтівник та жертва? Чи не образить це переконання будь-якої порядної людини", – написав він.

Також австралійця критикувала не лише українська діаспора, а й колеги.

Китайський політичний карикатурист Badiucao запропонував Сітону свою версію муралу, на якому російський військовий під час обіймів встромляє українцю ніж у спину.

Автор: Badiucao

Зрештою, 5 вересня митець замалював скандальний мурал у Мельбурні.

"Done! Дякую усім причетним!" – прокоментував це Посол України в Австралії Василь Мирошниченко.

Водночас українська громада Мельбурна вважає, що просто видалити зображення недостатньо, повідомляє The Sydney Morning Herald.

"Це насправді не перемога, тому що він все одно збирався зафарбувати мурал після того, як зібрав усі ці пожертви.

Те, що я хотіла би побачити зараз, – це визнання художником, що він чогось навчився", – сказала Ліана Сліпецькі – президентка асоціації українців у Нобл-Парку, штат Вікторія.