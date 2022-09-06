Чеський художник створить інсталяцію з розстріляних окупантами машин українців

Чеський художник Максим Велчевський (Maxim Velčovský) на фестивалі світла SIGNAL у Празі презентує інсталяцію, створену із постраждалих під час війни в Україні автомобілів.

Це повідомляється на сайті фестивалю.

SIGNAL триватиме у Празі з 13 по 16 жовтня. Інсталяцію Велчевського, присвячену Україні, покажуть на Маріанській площі перед будинком мерії. Художник назвав її "Фізична можливість смерті в думці когось живого".

Щоб втілити задум художника, з України спеціально привезуть справжні автомобілі цивільних, які розстрілювали чи спалювали російські окупанти під час вуличних боїв.

На фестивалі світла у Празі покажуть інсталяцію з розстріляних окупантами автомобілів українців

"Війна в Україні триває з 2014 року. Ми прийняли анексію Криму та бойові дії на Донбасі з холодним спокоєм. Проте переломний момент настав 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення з обстрілом Києва.

Цивільні автомобілі, що використовуються в цій інсталяції, є свідченням і прямим доказом цієї жахливої трагедії. Обгорілі "скелети" машин привезені безпосередньо з українських міст, яких торкнулася війна. Кожен із них супроводжується історіями мирних жителів, які втратили не лише свої автомобілі, але найчастіше все своє майно та близьких", – наголошується в описі майбутньої інсталяції.

Фестиваль світла SIGNAL проходитиме у Празі вже вдесяте. Як свідчить програма фестивалю, глядачі побачать загалом 14 світлових інсталяцій та один відеомеппінг.

Максим Велчевський – один із найвідоміших чеських дизайнерів. Закінчив Академію мистецтв і ремесел у Празі в майстерні кераміки та порцеляни. З 2011 року очолює Студію кераміки та порцеляни Академії мистецтв і ремесел у Празі.

Він брав участь у понад 90 виставках, а його роботи можна знайти в колекціях Музею V&A в Лондоні, Центру Помпіду в Парижі, Neue Sammlung в Мюнхені, Музею декоративного мистецтва в Празі та Моравській галереї в Брно.

У 2007 році Велчевського визнали дизайнером року на чеській премії Grand Design Awards.