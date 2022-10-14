40 митців із різних країн показали у Варшаві погляд на воєнні злочини росіян в Україні. ФОТО

У центрі Варшави відбулася художня виставка робіт 40 митців з різних країн світу, зокрема з України, присвячені війні в Україні та злочинам росіян.

Про це повідомили у міжнародній мистецькій резиденції BIRUCHIY TRANSCARPATHIA 022.

До експозиції виставки увійшли роботи, створені у часи вторгнення й активних бойових дій України: живопис, графіка (зокрема, серія плакатів воєнного часу), інсталяції, скульптура, фото та відеодокументація подій в Ірпені, Бучі, Гостомелі, Ворзелі, Бородянці, Києві, Харкові, Лисичанську тощо.

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Зокрема, Ілля Ісупов з Києва створив інсталяцію, зобразивши портрет молодого призовника, якого підстригають перед відправкою до армії.

Ілля Ісупов. Без назви

Микола Маценко з Черкас презентував дві роботи у "геральдичному" виконанні.

Наприклад, "Історія морського права" – це композиція, присвячена беззаконню, яке протягом тривалого часу росіяни чинять в Чорному та Азовському морях, захоплюючи заручників та чуже майно і порушуючи всі міжнародні норми.

Віктор Покиданець, що навесні ледве зміг виїхати із Миколаєва, представив "Потаємні стільники рос.літа", в яких вирізані в російських книжках об’ємні отвори для зберігання холодної та вогнепальної зброї символізують російську пропаганду.

Віктор Покиданець. "Потаємні стільники рос.літа"

Також автор створив серію живопису "Милі форми", підіймаючи тему мародерства солдатами Російської Федерації.

Микола Гончаров створив графічну серію ARTWAR. Сам автор так розповідає про ці роботи:

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"Тікаючи з Києва Житомирською трасою на третій день війни, я вперше побачив автобус з написом "ДІТИ", зроблений на склі за допомогою малярської стрічки. Згодом бачив такі самі автобуси, розстріляні росіянами. Картини про надію та безвихідь".

У центрі Варшави відбулася художня виставка робіт 40 митців з різних країн світу

Юрій Єфанов, що нині мешкає в Києві, але виріс у Криму, представив інсталяцію "Чим далі батьківщина, тим гарніша". У роботі художник поєднує ностальгію за рідною землею, її міфологізацію із жорсткою реальністю.

Лауреат Шевченківської премії Олександр Глядєлов, який документує військові події, та київська фешн-фотографка Віра Бланш представили серії фоторобіт, присвячену зруйнованим містам, помешканням, а найголовніше - життям мешканців України.

Кадр з фільму Генадія Козуби

Також в експозиції були представлені три документальні фільми, пов’язані з учасниками виставки та їхніми творами.

"Це наш власний та водночас колективний досвід. Досвід втрати дому, фізично знищеного через військову агресію. Досвід горя і тривоги, страху і ненависті, безмежної любові, сили волі та об’єднання заради перемоги", – підсумовує директорка резиденції BIRUCHIY Олена Сперанська.