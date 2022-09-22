У Києві вперше відкрилася виставка врятованих картин Марії Примаченко

У Києві вперше відкрилася виставка врятованих в Іванкові картин української художниці Марії Примаченко. Російські окупанти наприкінці лютого спалили історико-краєзнавчий музей, де зберігалися її роботи, проте деякі картини Примаченко врятували місцеві жителі.

На виставці "Марія Примаченко. Врятоване" у столичному Національному центрі "Український дім" представлено 14 вцілілих картин жанру "наївне мистецтво". Серед них, зокрема, можна побачити роботи:

"Казковий півник",

"Бугай",

"Папугайка годує свого рибіонка",

"Коньок-горбуньок увесь світ облітає і на міста прилітає",

"Петрик пшеницю волочить…" та інші.

"Папугайка годує свого рибіонка", Марія Примаченко. Фото: УП.Життя

Картини Марії Примаченко нині представлені на виставці, передусім, завдяки місцевим жителям Іванкова – зокрема, Ігорю та Анатолію, які, побачивши як палає музей 25 лютого, кинулися рятувати мистецькі твори видатної художниці.

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"Як це було? Абсолютно випадково. 25 числа (лютого) близько 12 дня ми гуляли по парку і побачили, що йде дим з краєзнавчого музею. Підбігли, залізли в музей. Загалом там було чоловік 10, але залазили втрьох. Насправді ми винесли не тільки ці картини. Там було ще багато різних експонатів. На жаль, все винести ми не встигли.

Нічого. Навіть якщо горітимуть картини і експонати, Україна у нас тут і тут (в думках і серці)", – розповів Ігор під час презентації виставки 21 вересня.

Рятівники картин Примаченко – Анатолій та Ігор. Фото: Мінкульт

Коментуючи героїчний вчинок чоловіків, голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба підкреслив, що вони рятували "не просто картини Марії Примаченко, а українську ідентичність".

"Казковий півник", Марія Примаченко. Фото: УП.Життя

Правнучка видатної мисткині Анастасія Примаченко, яка також є засновницею "Благодійного фонду "Творча спадщина родини Марії Примаченко" неабияк вдячна жителям Іванкова за відвагу:

"Якби наші герої тоді не проявили мужність, сьогодні такого дійства (презентації виставки) у нас не було б".

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Правнучка Марії Примаченко Анастасія. Фото: УП. Життя

14 творів мистецтва, які нині може побачити кожен охочий киянин або гість столиці, "загорнули" у декорацію у формі смарагдового кола, яке, за словами Анастасії, символізує внутрішній світ її видатної прабабусі.

"До речі, це улюблений колір Марії Примаченко. Це символ її внутрішнього світу", – додала вона.

Мешканці столиці можуть на власні очі побачити роботи видатної художниці з 22 по 25 вересня у Національному центрі "Український дім".

"Петрик пшеницю волочить...", Марія Примаченко. Фото: УП.Життя

Також під час заходу українська архітекторка і дизайнерка Вікторія Якуша представила архітектурний проєкт майбутньої мистецької резиденції, присвяченій Примаченко. Вона складатиметься із музею, арт-резиденції та інших будівель.

Архітектурний проєкт майбутньої мистецької резиденції Марії Примаченко. Фото: УП. Життя

"Марія Примаченко – одна з моїх улюблених творців. Вона жінка, яка створила власний всесвіт. Її потужні композиції рухаються, дихають, ростуть на очах і розкривають суть усього живого. Це мистецтво з величезною силою, мистецтво, яке ми повинні передавати", – наголошує Якуша.

Арт-резиденцію планують створити у Болотні – рідному селищі Марії Примаченко, що знаходиться на Київщині. Саме там пройшов життєвий шлях мисткині. За словами Вікторії, будинок Марії Примаченко було видозмінено, проте усередині досі є особисті речі мисткині – її мольберт, фарби, ліжко.

Арт-резиденція також включатиме оранжерею, де будуть зібрані екзотичні рослини, які "відсилають" до міфічної флори, якою уквітчані роботи Примаченко. А ще у планах зробити виставковий простір "Шлях Марії", який за своєю формою нагадує дику гриву звірів, зображених на картинах української художниці.

"Шлях Марії". Фото: Olya Smyk

"Вона (грива) складатиметься із залів, де знаходитимуться картини. У Болотні місце її сили. Саме там має бути вся ця історія. Будинок, де вона жила, плануємо реконструювати", – розповідає архітекторка.

Фонд родини Марії Примаченко вже оголосив фандрейзингову кампанію на культурний проєкт у Болотні.

Музей у Іванкові, який спалили російські окупанти, також планують відновити. За словами міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, на це є "незначні кошти від ЮНЕСКО".

Фото: УП.Життя

Іванківський історико-краєзнавчий музей – один із 122 об'єктів культури, які ворог зруйнував на Київщині від початку повномасштабної війни.

"Це не просто цифра. За кожним із цих об'єктів стоять люди, які вклали свою душу. Це церкви, будинки культури, бібліотеки. Це частинка нашої Київської землі", – наголосив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.