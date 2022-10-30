Музей Шептицького у Львові представив унікальну колекцію робіт у віртуальній реальності. ВІДЕО

Національний музей імені Андрея Шептицького у Львові створив NFT-колекцію "Альтернативні виміри". Вона складається із 26 унікальних класичних і сучасних робіт українських та європейських митців, що зберігаються у фондах НМЛ.

Колекцію представили у віртуальній реальності на платформі V-Art.

Зокрема, у віртуальній галереї розмістили роботи італійських художників Джованні Баттіста Тьєполо, Антоніо Балестра, Лодовіка Галліна, українського художника-примітивіста Никифора Дровняка, живописця Олекси Новаківського, Олени Кульчицької, Леопольда Левицького, Рембрандта ван Рейна тощо.

Реклама:

"Створення таких робіт на основі інтерпретації художника створить мозаїку смислів, мистецький діалог, що об'єднає роботи і поєднає у часі минуле та сучасне", – підкреслили у V-Art.

Частину коштів від продажу NFT-творів мистецтва спрямують на відбудову українських музеїв, які зазнали руйнувань через російське вторгнення. Зокрема, на відновлення Чернігівського обласного художнього музею імені Григорія Галагана.

Віртуальна галерея на платформі V-Art

Ще частка коштів піде на посилення системи безпеки львівського музею, подальше оцифрування фондів та підтримку функціонування НМЛ.

Віртуальна галерея на платформі V-Art

Над втіленням проєкту у життя НМЛ та віртуальна галерея на платформі V-Art працювали протягом 7 місяців.

Віртуальна галерея на платформі V-Art

Презентація NFT-колекції відбулася 29 жовтня в головній будівлі НМЛ. Присутні змогли прогулятися віртуальним мистецьким простором за допомогою VR-шоломів.

Реклама:

Крім того, усі охочі можуть відвідати виставку в онлайн-режимі на платформі V-Art.