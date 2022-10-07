У Мінкульт​і наразі не планують демонтувати пам'ятник Щорсу у Києві

В рамках декомунізації у Києві знесли монумент "дружби народів" та інші комуністичні пам’ятки, але пам’ятник військовому ватажку більшовиків Миколі Щорсу – ні.

Щоб законно демонтувати пам’ятник Щорсу, його необхідно винести з Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Однак ​Міністерство культури та інформаційної політики ще не зняло пам’ятник Щорсу з державного обліку.

Про це Мінкульт повідомив у відповіді на інформаційний запит столичного видання "Big Kyiv".

Монумент, розташований​ на бульварі Шевченка​, мав би підпадати під декомунізацію, але захищений як пам'ятка мистецтва національного значення.

"Пам’ятник Щорсу (…) як пам’ятка монументального мистецтва національного значення занесений до Державного реєстру нерухомих пам’яток України (постанова Кабінету Міністрів​ ​України від 03.09.2009 No 928, охоронний No 260055-Н)", – йдеться у повідомленні.

Фото: "Вікіпедія"

Також у Мінкульті не мають інформації щодо планів про перенесення пам’ятника на іншу локацію.

"Інформуємо, що на момент підготовки зазначеного листа, подання про​ ​перенесення зазначеної пам’ятки чи вилучення з Державного реєстру нерухомих пам’яток України до МКІП не надходило​", – кажуть у Мінкульті.

Відповідь на запит "Великого Києва"

Раніше пам’ятник Миколі Щорсу в Києві хотіли перенести в Музей монументальної пропаганди тоталітарного режиму в Каховці Херсонської області або на ВДНГ у столиці.

Потім в Українському інституті національної пам’яті​ пропонували перенести пам’ятник Щорсу у музей "Парк радянського періоду"на Сумщині.

У 2017 році Київрада підтримала це рішення, але мер міста Віталій Кличко не погодився з пропозицією.