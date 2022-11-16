"Оголив себе, закликаючи до миру": український фотограф отримав премію Global Peace Photo Award 2022

Український фотограф Артем Гумілевський, який є автором фотопроєкту під назвою "Велетень", отримав медаль переможця премії Global Peace Photo Award 2022.

Про це повідомляється на сайті премії.

Гумілевський почав знімати фотопроєкт ще у березні 2020 року, коли почалася пандемія COVID-19. Автор, коментуючи своє творіння, говорить, що проєкт є самоіронічним, але при цьому – шляхом до сприйняття себе. У процесі створення серії світлин проєкт "Велетень" набув нових сенсів, зізнається автор.

"Ми бачимо дуже, дуже важку людину. Ми бачимо дивні, комічні, смішні, загадкові, зворушливі, химерні, абсурдні, але водночас милі пози, які він приймає. (…) Знаючи, що він прислав нам свої фотографії з України, починаємо запитувати себе: Навіщо він це робить? Хто він такий? Що він хоче нам сказати?

Він говорить про час, коли не тільки держави закрили свої кордони. По суті, кожна людина мусила відрізати себе від світу. Сусід став небезпечним, ми мусили зачинитися в собі. І так ми зіткнулися з самими собою – часто більш інтенсивно, ніж це було б добре для нас. Ми також зіткнулися зі своєю внутрішньою порожнечею", – так коментує роботи Гумілевського журналіст Петер-Матіас Гранде.

Фото: Артем Гумілевський

Церемонія нагородження відбулася 14 листопада в австрійському парламенті.

Фото: Артем Гумілевський

За словами автора фотопроєкту, з плином часу серія автопортретів "вийшла за рамки забави самоізоляції і стала особистим щоденником, де кожен знімок можна асоціювати з важливими подіями, думками або інтимними переживаннями".

Фото: Артем Гумілевський

"У період карантину я почав створювати постановочні автопортрети в домашніх умовах. На фото, яке стало початком серії, я ніби ховаюся за кімнатними рослинами в кутку. У наступних роботах я хоч і звертаюся до самоіронії, але все ж таки, фотографуючи себе в оголеному вигляді, проживаю моменти самоприйняття", – наголошує фотограф, описуючи свій проєкт.

Як пише Гранде, до проєкту Гумілевського варто "приглядатися уважніше", адже ця робота вписується у контекст сьогоднішніх реалій його Батьківщини.

Фото: Артем Гумілевський

"Якщо придивитися до Артема Гумілевського уважніше, особливо на тлі злочинного вторгнення в його країну, то можна розпізнати серйозність у його творчості. Це аж ніяк не просто смішно. Тут людина оголює себе, робить себе беззахисною для того, щоб роззброїти. Щоб закликати до миру.

Його бабуся, якій він присвятив черговий інтелектуальний, люблячий мистецтво і фотографію проєкт, загинула в нацистському концтаборі. Брат бабусі помер від голоду. Їй Артем присвячує один зі своїх мистецьких проектів пам'яті. Інший присвячує темі зближення, подолання ізоляції, виходу з агонії", – підсумовує журналіст.

Фото: Артем Гумілевський

Про Артема Гумілевського

Український фотограф народився у Миколаєві у 1986 році. Спочатку він керував сільськогосподарською компанією, згодом став радником з питань культури, освіти та спорту в обласній раді.

Серйозно займатися фотографією Артем Гумілевський почав у 2019 році, пройшовши курс у Музеї Харківської школи фотографії Сергія Мельниченка. Свої роботи він виставляв у Польщі, Венеції, Нью-Йорку, Німеччині, Англії, Швейцарії та Чехії.