"Наступна станція: Україна". У Берліні показують фото українців, які ховалися від обстрілів у підземці

У берлінському метро відкрилася фотовиставка, присвячена українцям під назвою "Наступна станція: Україна".
Про це повідомляють організатори виставки – неурядова журналістська організація n-ost.
На світлинах з фотовиставки – українці, які після повномасштабного вторгнення Росії були змушені ховатися у київському та харківському метрополітені.
Вони – звичайні люди, які намагалися вижити у підземці разом із дітьми, тваринами та одне одним; люди, яким довелося влаштовувати побут своїх родин у вагонах метро; діти, які граються на платформах; люди похилого віку, які вимушено сиділи у метро цілими днями, адже їм важче пересуватися. А ще – музиканти, які влаштовували концерти на одній зі станцій харківського метро.
|Фото: Максим Дондюк
"Ми показуємо фотографії українців, які ховаються в київському та харківському метро, найбезпечнішому місці під час нападів Росії, на трьох станціях берлінського метро.
Наша мета – інформувати людей і пов’язувати берлінців з реальністю України. Це не кампанія, це наша спроба знайти інше середовище для журналістики та документальної фотографії", – пояснюють організатори фотовиставки.
|Фото: Павло Дорогий
Фотовиставка розпочалася 11 і триватиме до 24 листопада. Авторами світлин, які протягом цього часу зможе побачити будь-хто у Берліні, є українські фотографи Максим Дондюк, Павло Дорогий, Сергій Коровайний, польський Енджей Новицький та німецький Еміль Дюке.
|Фото: n-ost
Світлини фотовиставки "Наступна станція: Україна" розміщені на трьох станціях берлінського метро:
- U8 Rosenthaler Platz (з 11 листопада),
- U8 Gesundbrunnen (з 15 листопада),
- U8 Möckernbrücke (з 15 листопада).
Нагадаємо, у Нью-Йорку показали 150 плакатів воєнного часу від 10 українських митців в рамках благодійної виставки "Українські плакати воєнного часу".
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