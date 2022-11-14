"Наступна станція: Україна". У Берліні показують фото українців, які ховалися від обстрілів у підземці

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
12643
14 листопада 2022

У берлінському метро відкрилася фотовиставка, присвячена українцям під назвою "Наступна станція: Україна".

Про це повідомляють організатори виставки – неурядова журналістська організація n-ost.

На світлинах з фотовиставки – українці, які після повномасштабного вторгнення Росії були змушені ховатися у київському та харківському метрополітені.

Вони – звичайні люди, які намагалися вижити у підземці разом із дітьми, тваринами та одне одним; люди, яким довелося влаштовувати побут своїх родин у вагонах метро; діти, які граються на платформах; люди похилого віку, які вимушено сиділи у метро цілими днями, адже їм важче пересуватися. А ще – музиканти, які влаштовували концерти на одній зі станцій харківського метро.

 Фото: Максим Дондюк

"Ми показуємо фотографії українців, які ховаються в київському та харківському метро, ​​найбезпечнішому місці під час нападів Росії, на трьох станціях берлінського метро.

Наша мета – інформувати людей і пов’язувати берлінців з реальністю України. Це не кампанія, це наша спроба знайти інше середовище для журналістики та документальної фотографії", – пояснюють організатори фотовиставки.

 Фото: Павло Дорогий

Фотовиставка розпочалася 11 і триватиме до 24 листопада. Авторами світлин, які протягом цього часу зможе побачити будь-хто у Берліні, є українські фотографи Максим Дондюк, Павло Дорогий, Сергій Коровайний, польський Енджей Новицький та німецький Еміль Дюке.

 Фото: n-ost

Світлини фотовиставки "Наступна станція: Україна" розміщені на трьох станціях берлінського метро:

  • U8 Rosenthaler Platz (з 11 листопада),
  • U8 Gesundbrunnen (з 15 листопада),
  • U8 Möckernbrücke (з 15 листопада).

Нагадаємо, у Нью-Йорку показали 150 плакатів воєнного часу від 10 українських митців в рамках благодійної виставки "Українські плакати воєнного часу". 

Читайте також: Картини, що читають руками. У США презентували новий вид мистецтва, винайдений українцями – ФОТО


Реклама:


 2242
Суспільство

"Смерть цей хлопчик переживав 4 рази". Як українці в Іспанії рятують дитячу психіку після втрати батьків та окупації

Діана Кречетова
 4105
КУЛЬТУРА

Ворожка, собаки та фільм, який коштував режисеру життя: у Києві відбувся Docudays

Ганна Щокань, журналістка УП.Культура
 272
Суспільство

COLLAR Company презентує інноваційні протипаразитарні препарати

PROMOTED

Головне на сайті


Суспільство

"Смерть цей хлопчик переживав 4 рази". Як українці в Іспанії рятують дитячу психіку після втрати батьків та окупації

Діана Кречетова
"Ці милі хвостики довго чекали". Волонтери евакуювали 27 котів з Бахмута
В Європі прогнозують теплу зиму з меншою кількістю опадів
У регіони України завезли 193 тис. вакцин проти грипу: хто зможе щепитися безкоштовно
Український біонічний протез увійшов до рейтингу найкращих розробок року за версією Time
Росіяни залишили на позиціях повішаних хом'ячків. Біолог зазначає, що гризуни – червонокнижні
КУЛЬТУРА

Ворожка, собаки та фільм, який коштував режисеру життя: у Києві відбувся Docudays

Ганна Щокань, журналістка УП.Культура
Суспільство

COLLAR Company презентує інноваційні протипаразитарні препарати

PROMOTED