Українська кліпмейкерка претендує на Греммі-2023

Українська кліпмейкерка Таня Муіньо вдруге претендує на найпрестижнішу музичну нагороду світу. За відео на пісню "As It Was" британського співака Гаррі Стайлза її номінували на "Ґреммі-2023".

Номінантів оголосила 15 листопада Національна академія мистецтва і науки звукозапису на своєму YouTube-каналі.

Кліп Тані Муіньо на пісню Стайлза змагатиметься за перемогу в номінації "Найкраще музичне відео". Конкурентами "As It Was" стали музичні відео на пісні Адель, BTS, Кендріка Ламара, Doja Cat і Тейлор Свіфт.

Минулоріч Таня Муіньо претендувала на перемогу в номінації "Найкраще відео" за кліп на пісню Montero (Call Me By Your Name) репера Lil Nas X.

Ми дізнаємось переможців 5 лютого 2023 року. Поки ж УП. Життя пропонує згадати найбільш успішні відеоороботи Тані Муіньо, які набрали найбільше переглядів у мережі.

Montero (Call Me By Your Name) репера Lil Nas X

Відео вийшло у 2021. У кліпі відтворили краєвиди рожевої планети Монтеро, на честь якої названо пісню. Головний героєм є альтер-его репера Lil Nas X. На початку ролика герой цілується з міфічною істотою зі зміїним хвостом. У ролику зявляються "райські" та "пекельні" персонажі та натяки на одностатеве кохання, через що відео стало популярним і обговорювалось у спільноті ЛГБТК+.

На Youtube ролик набрав більше 506 млн. переглядів.

Up Cardi B

Кліп вийшов на початку 2021 року. В кадрі Cardi B з'являється на могилі з написом "Покойся з миром, 2020 рок", гаряче танцює у ефектному вбранні. В кліпі реперка змінила декілька образів і локацій, це надало відео динамічності й яскравості. Незабаром після прем'єри артистка зробила відеопублікацію на своїй сторінці в Instagram, в якій подякувала команду і "дивовижній" Тані, яку "знайшла в Україні". За словами Cardi B, вона вмовила Таню приїхати до США за 2 тижні.

Відео набрало 243 млн. переглядів.

Wild Side

Також у 2021 Таня Муіньо знову попрацювала з Cardi B, знявши відеокліп на пісню Wild Side. Її реперка виконала зі співачкою Normani.

"Залучена найкраща божевільна команда! Люблю вас, ми це зробили", – поділилася тоді своїми враженнями від зйомок та результату Таня Муіньо.

Кліп набрав 133 млн. переглядів.

As It Was

Музичне відео вийшло 31 березня 2022 року. Відео зняли в Лондоні. У ньому показали такі локації, як Барбікан-центр, Ліндлі-хол. Також герої ролику "засвітились" у Вестмінстері біля будівлі парламенту та у басейні з пінгвінами у Лондонському зоопарку.

Відео на Youtube набрало 360 млн. переглядів.

MONATIK Кружит

Кліп, який вийшов у 2016, знімали в Одесі. На відео присутні одеські краєвиди: пляжі, маяк та Чорне море. Знявся у музичному відео і сам виконавець пісні Дмитро Монатік. В кадрі він виступив у ще одному своєму професійному амплуа – драйвового танцівника.

Відео набрало 130 млн. переглядів.

Таня Муіньо – українська режисерка, стилістка та кліпмейкерка. Спочатку вона знімала кліпи для MONATIK, Время и Стекло, DOROFEEVA. Із 2019 року розпочала плідну співпрацю з закордонними зірками. Співпрацює з гуртом Foals, музикантами Katy Perry, Harry Styles, Post Malone, The Weeknd, Cardi B, Lil Nas X.

Цьогоріч кліпи Тані Муіньо для іноземних зірок отримали дев’ять номінацій премії MTV Video Music Awards 2022. На премії відзначили три кліпи, які знімали українка. Це робота для Гаррі Стайлза на пісню As It Was, кліп Normani та Cardi Bi на трек Wild Side, а також відео для Post Malone і The Weeknd на пісню One Right Now. Серед номінацій – "Відео року", "Найкраща режисура", "Найкраще попвідео", "Найкраще R&B-відео" "Найкраща хореографія", "Найкраща колаборація".

"Ґреммі" (Grammy) – найпрестижніша музична нагорода в сучасній музиці, заснована 1958."Ґреммі" вручають у 108 категоріях у 30 музичних жанрах за голосуванням уповноважених членів Національної академії мистецтв і науки звукозапису (Recording Academy).