Пісні осені: Дует Kalush та The Rasmus, пісня про "Пташку", Джамала співає Василя Симоненка та інші

Цю переможну осінь, коли ЗСУ відвойовують українські землі, а додому повертаються українські бранці окупантів, можна назвати осінню музичних переосмислень.

Музиканти дарують нам нове звучання української класики, перевипускають з воєнними сенсами свої доробки: є пісні про звільнену "Пташку", про "бавовну" на Кримському мосту, є нове звучання хіта Василя Симоненка у виконанні Джамали. А є, звісно, і пісні про кохання та інші радощі звичайного життя.

Kalush Orchestra & The Rasmus – In The Shadows Of Ukraine

Українські репери та фінський рок-гурт здружилися ще під час "Євробачення"-2022. А цього місяця музиканти разом переосмислили хіт The Rasmus початку 2000-х. У зв’язку із війною в Україні пісня набула сучасного контексту, а також доповнилася хіп-хоп-ритмами та фольклорним звучанням – впізнаваною калуською сопілкою.

Wellboy – Cтиль

Новий інтернет-бенгер Антона Вельбоя доводить, що закохатися у Києві можливо навіть в умовах воєнного стану. А ще на відео є червоний корпус університету Шевченка гарний осінній і ще не пошкоджений вибухом російської ракети.

Джамала – Сину

Новий міні-альбом "Поклик" Джамала записувала у різних місцях Європи під час вимушеної еміграції через війну. У ньому поєдналося електронне звучання та кримськотатарські мотиви. "Сину" – завершальна пісня релізу за мотивами хрестоматійного віршу Василя Симоненка.

Але презентувати "Поклик" співачка приїхала до Києва у пошкоджений вибухом музей Богдана і Варвари Ханенків.

alyona alyona – Викину 2

Альона Савраненко перезаписала пісню зі свого дебютного альбому, "Пушка" (2019). В її оновленій версії йдеться про свідому відмову від російського контенту.

Сергій Бабкін & Udovenko – Пташка

Нова пісня Cергія Бабкіна присвячена "Пташці" – парамедикині батальйону "Азов", яку нещодавно звільнили з російського полону.

Музикант виконав композицію разом із її автором, Володимиром Удовенком. До повномасштабного російського вторгнення чоловік працював менеджером у великій компанії, а свій перший музичний твір написав у Бучі, коли переховувався з родиною в підвалі від російських окупантів.

warнякання (Антон Слєпаков / Андрій Cоколов) – нік кейв

Голос гурту "Вагоновожатые" та музикант Андрій Cоколов продовжують осмислювати війну у власному музично-поетичному проекті.

Пісня "нік кейв" розповідає про щасливе майбутнє після нашої перемоги. Відео на неї зняв легендарний для українського кліпмейкінгу режисер, Віктор Придувалов.

Balaklava Blues – GIMME

В анімованому кліпі на нову пісню українсько-канадський електрофольк-дует Марії та Марка Марчиків розповідає воєнні історії трьох персонажів: Солдата, Волонтера та Дитини.

Трек GIMME увійшов до найновішого альбому Balaklava Blues, що отримав назву LET ME OUT та вийшов наприкінці жовтня.

Ірена Карпа, Григорій Семенчук, Любов Якимчук та Юрій Гуржи – Bavovna (Ukrainian Lullaby)

Трек про українські удари у відповідь російським окупантам увійшов до проекту Ukrainian Songs Of Love And Hate. У ньому взяли участь німецький діджей та музикант Юрій Гуржи, а також українські поети та музиканти: Ірена Карпа (Qarpa), Григорій Cеменчук (BRAT) та Любов Якимчук. Це вже другий музичний проєкт від Мистецького арсеналу. Зовсім нещодавно Ukrainian Songs Of Love And Hate був представлений на Франкфуртському книжковому ярмарку.

PROBASS ∆ HARDI feat. ЮЮ – Палає

До нового треку український драм-н-бейс-проект запросив співачку Юлію Юріну (екс-YUKO). Вона написала до пісні текст та виконала у ній вокальні партії з елементами народного співу.

Міша Крупін – Палає

Пісню під такою ж назвою у жовтні випустив Міша Крупін.

Це перший україномовний трек в репертуарі Міші, написаний за гарячими слідами після вибухів на Кримському мосту: "Бабах, бавовна!" під саксофон – це варто чути.

thekomakoma – Сонечко

"Наївний альбом" – так називається новий студійник інді-музиканта з Тернопільщини, присвячений радощам від простих речей у важкі часи. Його відкриває трек "Сонечко", у якому можна почути відголосок поп-музики 90-х.

Пилип Пухарєв, спеціально для УП. Життя