Це – вторгнення, ми чинитимемо спротив! Довженко-Центр звинувачує Держкіно в рейдерстві

Колектив Довженко-Центру, якому Держкіно призначило нову виконувачку обов'язків директорки, оприлюднив заяву-протест. В ній працівники Центру звинувачують свій орган управління в рейдерському захопленні інституції.

Зокрема, в заяві, що є на сторінці Довженко-Центру у Facebook, колектив пише:

"Державне агентство України з питань кіно здійснило повномасшабне вторгнення в Довженко-Центр та поставило свого "антикризового гауляйтера". Керівництво Держкіно на чолі з Мариною Кудерчук систематично підриває репутацію сталої інституції з міжнародним ім’ям, яка робить вагомий внесок в культурну дипломатію, особливо під час війни; публічно ганьбить колектив Довженко-Центру; знецінює нашу роботу з українською кіноспадщиною; безпідставно звинувачує в бездіяльності, неефективному управлінні та неналежному виконанні обов'язків".

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У зверненні працівників Довженко-Центру також ідеться, що дії Держкіно "нагадують дії країни-агресора – маніпулювання інформацією, захоплення території на нібито законних підставах та призначення маріонеткових керівників".

Фото: Довженко-Центр/Facebook

Колектив вчергове висловив побоювання, що ця та попередні дії Держкіно можуть спричинити втрату кіноспадщини Олександра Довженка, Кіри Муратової, Сергія Параджанова, Дзиґи Вертова, Юрія Іллєнка та інших всесвітньовідомих кінодіячів. В колективі не визнають дії органу управління та чинитимуть їм спротив.

Під заявою підписалось 26 працівників Довженко-Центру.

Що передувало?

Державне агентство з питань кіно відсторонило Олену Гончарук від виконання обов’язків директорки Довженко-Центру і призначило новий конкурсний відбір на цю посаду. Виконувати обов'язки до цього часу призначило Юлію Каждан. За даними порталу YouControl, Юлія Романівна Каждан є засновницею та керівницею Кінологічного центру "Ерсте-Хунд".

Олени Гончарук відсторонили через чотири дні після того, як Довженко-Центр подав позов до суду на Держкіно з вимогою визнати незаконною реорганізацію Центру. Підготовче засідання суду має відбутися 29 листопада. До судової справи як третю особу долучили і Міністерство культури та інформаційної політики.

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