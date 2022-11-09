Театральні прем’єри воєнного стану: що дивитись на прифронтових сценах та у тилу

Ганна Щокань, журналіст УП.Культура
3339
9 листопада 2022

Українські театри, попри обстріли, повітряні тривоги та відсутність світла, демонструють чудеса української стійкості. Вони ставлять прем’єри, проводять вистави, їздять із гастролями. Тема війни на їх сценах стає наскрізною – і в експериментах, і в зверненнях до класики. Сергій Винниченко, театральний блогер, цієї осені об’їздив сцени Миколаєва, Одеси, Львова, Києва, Харкова у пошуках найсвіжіших прем’єр і поділився своїми рекомендаціями з УП.Життя. 

Що дивитись у Києві

У столиці відновили покази більшість театрів, що працювали до повномасштабного вторгнення. До роботи стали і ті театри, які взагалі не працювали або працювали менше.

Театр на Лівому березі – беріть його афішу, заплющуйте очі, тикайте будь-куди навмання. З великою ймовірністю це буде хороший вибір. Вистави тут йдуть на основній і малій сценах. Є і експериментальні речі, наприклад вистава режисерки Тані Губрій "Поїхати не можна залишитися". Її прем’єра відбулась ще до війни, але вже тоді вона підняла актуальні теми: їхати з України – чи не їхати, як адаптуватися, виривати себе з корінням і переходити на новий ґрунт. Вистава зроблена смачно, з придумкою.

Реклама:

На малій сцені тут поновили "Альбатросів" – бенефіси акторів старшого віку. І вистави "фізичного театру" – Vino, "Сімейний альбом".

У Театрі на Лівому березі Дніпра показують виставу "Поїхати не можна залишитись". Фото: Facebook Театру на Лівому березі

Театр "Золоті Ворота" поставив виставу "Дякую". Вона не стосується війни прямо, але змушує прислухатись до себе.

"Дякую" – дуже точна вистава, звісно, про кохання. Та кохання абсолютно різне: до партнера, до батьків-дітей, до Батьківщини. А ще це вистава-дзеркало, в якому кожен бачить своє відображення. Біля мене на перегляді сиділи люди, яким резонувало, вони заходились промінчиками щастя. А з іншого боку сиділа дівчина, яку накривало слізьми. І це відбувалось в одному епізоді. 

У київському театрі "Золоті Ворота" показують виставу "Дякую". Фото: Facebook театру Золоті Ворота

Театр на Подолі поставив прем’єру "Колискова для лисиці, яку ще ніхто не бачив". Вона теж прямо не стосується українських подій. Але є певні репліки, відсилки, вона робить проєкції з минулого в теперішнє і далі в майбутнє. І цим є цінна.

Сюжет звертається до історії бомбардування баскійського міста Герніки. Саме цю історію 1937 року Пікассо перетворив на один з потужних образів війни на своєму полотні. Протягом перегляду вистави постійно виникає думка: "То це ж ми!".

У Театрі на Подолі показують "Колискова для лисиці, яку ще ніхто не бачив". Фото: Facebook Театру на Подолі

Київський театр оперети запустив вистави, які були зупинені в березні цьогоріч. Тут дають музично-пластичний "Бал" італійського режисера Маттео Спіацці.

Реклама:

Він відомий київському глядачу за спектаклями в Театрі на Лівому березі. В Опереті прем’єра вистави мала відбутись 25 лютого. Маттео в лютому був у Києві на репетиціях. Тож коли почалась повномасштабна війна – не просто з новин дізнавався, що відбувалось, а бачив це зі сховищ. 

У театрі оперети ставлять "Бал", який запланований на 25 лютого 2022. Фото: Facebook Театру оперети

Експериментальний проєкт "Дивний замок" зробив виставу про війну в Україні. Хоча над цією виставою Поліна Коробейник працювала ще до війни.

Постановка називається "Тіло. Щоденник", пропонує нам стежити за відчуттями власного тіла, фіксувати їх. І 24 лютого ідея неймовірно актуалізувалась. Учасники записували реакції тіла на події війни, на новини.

Хтось писав літерами, хтось голосовими, хтось малював чи знімав скетчи-відео. На основі цих записів спочатку робили перформанси, читки щоденників. Врешті вийшла повноцінна вистава-документ, художнє переосмислення того, що з нами відбувається. 

Київський ТоТеатр експериментує з репертуаром і формою. Використовують формат ТутіЗар – це тут і зараз. Вистава, імпровізація робиться один раз і більше не повторюється. Є група акторів, які напрацьовують, наговорюють, надіюють в процесі репетицій власні рефлексії навколо творів цікавих авторів.

Нещодавно грали за мотивами віршів Марини Пономаренко. Акторська дія поєднується із задумом режисера, з глядацьким залом і обов’язково з музичним супроводом – це кожного разу щось нове. Також у театрі є постійні вистави. 10, 11 листопада грають "Її океан" – говорять про любов текстами жінок-поеток.

У Київському ТоТеатрі показують вистави, які йдуть лише один раз. Фото: Facebook ТоТеатр

Театр у бомбосховищі. Кривий Ріг

Вистави ставлять у бомбосховищах – зараз це реальний тренд. У Кривому Розі заборонено грати, сцени не працюють. Але театральні фанати знайшли вихід – справжнє бомбосховище часів Другої світової. Його почистили, провели туди світло. Зараз це називається арт-простір "Бомбік". Так, це не глядацька зала на 800 місць.

Але це можливість для малих форм, для моновистав. І це єднання плече до плеча і занурення в те, що відбувається – просто фантастика.

Читайте також: "Українофоб чи геній? Які погляди мав Булгаков, що не так із його культом і як вчинити з музеєм у Києві"

Роблять там поряд з театральним подіями концерти. Восени виступав з моноспектаклем переселенець з Херсонщини Андрій Богун, був концерт музикантів з Херсона, кілька вистав Павла Осікова и виступ Дениса Притули з вокалісткою Мариною. Проводять поетичні вечори.

У Кривому Розі обладнали арт-простір "Бомбік". Фото: Facebook "Театральна риболовля"

Прифронтові сцени Миколаєва

Вистави тут створюють під постійними обстрілами – працює сцена в укритті. В жовтні там випустили 2 прем’єри.

Артем Свистун поставив моновиставу "Проста українська скіфська баба", за романом "Доця" Тамари Горіха Зерня. Режисерка Катерина Богданова створила виставу за п’єсою "Коти-біженці".

Біженці для Миколаєва зараз не дуже коректне слово, тому назвали "Котячі історії". Це досить щемлива казка, де котики ілюструють модель поведінки у сучасних екстремальних ситуаціях тривог-сирен. Цю виставу також возили в Ужгород. 

У Миколаєві поставили виставу про котів-біженців. Фото: Facebook Миколаївського академічного драматичного театру

Театри воєнного міста Дніпро

Театр "Віримо!" 12 листопада відновлює показ легендарної вистави "Забути Герострата". Також, театр експериментує із форматом – актори Тарас Шевченко та Тимофій Тарковський 9 листопада читатимуть оповідання з циклу БРЕДБЕРІ.Stories у форматі "бункерних читань". 

Активний пул прем’єр у театрі "Драміком". У жовтні випустили "Наприкінці часів" Артура Опрятного за п'єсою українського драматурга Павла Ар'є, "Всупереч" Юліти Ран від Антона Меженіна, клоун-драму "Додо" від Володимира Жевори, яку поставив Олексій Клейменов. 

У Дніпрі відновив роботу театр "Віримо!". Фото: Facebook театру "Віримо!"

Одеса. Театральне життя морського форпосту

Тут відновили роботу державні театри. Музично-драматичний театр імені Василя Василька, головний режисер якого Макс Голенко має славу "епатажного митця", в листопаді грає 12 вистав. Навесні у бомбосховищі поставили "Саша, винеси сміття", за Наталею Ворожбит. Нещодавно до репертуару включили антрепризну виставу "Чуваки не святкують або Ukrainian" за оповіданнями Руслана Горового, де Голенко був режисером. Фінал вистави – на Красній площі в Москві з повішеним Путіним. 

Одеса не прощається і з Булгаковим – "Собаче серце" стоїть у листопадовій афіші Театру Василька. Той таки Голенко зробив з твору гостру політичну сатиру – я реготав усю виставу. Хоча поряд сиділи люди, яким було зовсім не смішно.

У репертуарі також вже відома вистава режисера Франківського театру Олексія Гладковського "Серце навпіл" за творами Марії Матіос. 

В Одесі показують "Собаче серце", яке поставив Максим Голенко. Фото: Facebook театру Василя Василька

Харківський театр 

"057" їде 12 листопада до Полтави із гастролями. Прем’єру про самоідентифікацію CODE UA Олександра Блінкова з колективом зіграли у вересні воєнного року у самому серці Харкова, у перерві між сиренами.

Театри у тилу

Львівські театри на початку війни перетворились на волонтерські пункти та хостели – ліжка стояли навіть на сценах. Але врешті Львів став містом неймовірної концентрації мистецьких сил, місцем зустрічі митців з усієї країни. На цьому ґрунті започаткувалися нові проєкти. Режисер з Харкова Артем Вусик заснував сучасний незалежний театр "Варта" – в репертуарі вже 6 вистав воєнної тематики. 

Інші театри вийшли з переосмисленим репертуаром, із новими прем’єрами. Київський режисер Дмитро Левицький поставив виставу за судовим процесом 1913 року – так званою "Справою Бейліса".

Суд проходив у Києві після двох років розслідування. Єврея Менделя Бейліса обвинувачували в "ритуальному вбивстві" православного хлопця. Ця справа спричинила великі соціальні заворушення і зараз звучить у зовсім новому ключі. Грають "Справу Бейліса" у новому просторі – Jam Factory Art Center. 

Читайте також: "Що там у кіно: головні фільми про війну, рух #MeToo та інші картини листопада"

У Театрі Заньковецької поставили "Львівське танго" Богдана Ревкевича, у "Воскресінні" йде "Будинок без номера" Алли Федоришиної, "Старосвітські дідичі" за Гоголем від Тараса Жирка зіграли у Львівському будинку офіцерів, у Першому театрі ставлять "Привид замку Кентервіль" Ігоря Білиця. 

Я їздив на свіже "Засвітнє танго" до Львівського театру ляльок – фантастична сценографія Інесси Кульчицької, а у поєднанні із колоритним романом Юрія Винничука – яскравий та незвичний театральний експеримент. 

Львівський театр Лесі Українки повернувся з туру Францією. У листопаді роблять актуальні постановки. Театр "Слово і Голос" презентує проєкт "САД Божественних пісень. Сковорода" від Наталки Половинки до 300-річчя українського філософа.

Дмитро Левицький поставив у Львові виставу про судову справу початку 20 ст. Фото: Facebook Дмитра Левицького

До Ужгорода релокований Донецький драмтеатр з Маріуполя. Його приміщення 16 березня знищили рашистськими бомбами.

Театр переїхав неповним складом, але вже відновив роботу. В липні зіграли першу прем’єру – "Крик нації". Вистава про життя й творчість Василя Стуса. З минулого нам знову перекидають місточок – і ми розуміємо: це не лише про Стуса – це про нас.

Використали слова з щоденників поета, він писав, що "Донецьк це Україна. Яка доля Донецька – така доля України". Фінальна сцена: герої вистави йдуть в задню кулісу, де на фоні вимальовується будівля театру в Маріуполі. Буцімто входять у цей театр – а потім він знищуєтьс. Це неймовірно вражає. 

В Ужгород переїхав Донецький драмтеатр з Маріуполя. Поставили виставу про Василя Стуса. Фото: Facebook Сергія Винниченка

У Хмельницькому також грають виставу про український Схід. В інтерактивній виставі-перфомансі "Маріуполь. Надія на світанок" персонажі опиняються у сховищі на Азовсталі. У кожного своя історія.

В Івано-Франківському театрі поставили нове "Сватання на Гончарівці". Фото: Facebook Івано-Франківський обласний музично-драматичний театр

Прем’єру за премєрою випускає Академічний музично-драматичний театр імені Івана Франка в Івано-Франківську. З найновіших – "У джазі тільки дівчата" Назарія Паніва, режисер Олексій Гнатковський поставив там "Сватання на Гончарівці" – обіцяють дуже сміливе трактування.

В цьому театрі постійно експериментують. Так, директор і художній керівник Ростислав Держипільський, ставлячи "Гамлета", заганяє глядачів у підвал. Коли ставив "Модільяні" – "вигнав" публіку на дах, там обладнали приміщення "Сцена Цех". За сюжетом, історія "Модільяні" відбувається в божевільні, до героїв там застосовують арт-терапію. Під час показу замість театральних сидінь встановили койки з психіатричної лікарні. Дали глядачеві вибір – звичайне сидіння чи "ігрове". У "Ромео й Джульєтті" ходять між рівнями, труну вивозять вантажівками. Вистави вражають на рівні першого дотику.

Розмову з театральним блогером Сергієм Винниченко підготувала Ганна Щокань, журналістка УП.Культура


Реклама:


Реклама:

Олеся Островська-Люта

Український павільйон на Венеційській бієнале під загрозою

директорка Мистецького Арсеналу

Тамара Сухенко

Війна та книги. Зброя, інструмент зцілення та розвитку

співзасновник благодійного фонду "Бібліотечна країна", психолог, фасилітатор

Олексій Ерінчак

Місце мрій: чому книгарня нині більше, ніж просто магазин

засновник книгарні "Сенс"
 1751
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2791
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 20441
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій