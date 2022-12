Українська чорна комедія про кладовища увійшла в топ-10 на Netflix

Українська картина "Я працюю на цвинтарі" (I Work At The Cemetery) режисера Олексія Тараненка за сценарієм Павла (Паштета) Бєлянського увійшла у топ-10 популярних стрічок на стрімінговому сервісі Netflix. Картина розташувалась у кращій десятці серед різдвяних фільмів та романтичних комедій.

Про це повідомили на офіційній сторінці картини у Facebook.

"Цей тиждень фільм Я працюю на цвинтарі / I Work At The Cemetery розпочав у Топ-10 фільмів рейтингу Netflix Movie in Ukraine І нам доволі комфортно в компанії різдвяних фільмів, адже ми розповідаємо зворушливу і свого роду магічну історію. Приємного перегляду!" ‒ написали в повідомленні.

Українська комедія про смерть увійшла в топ-10 на Netflix. Фото: скріншот

Стрічка вийшла у широкий прокат у вересні 2022. За жанром – драмеді (драма з елементами чорного гумору). Розповідає про власника ритуального бізнесу, який має життєву драму і, спілкуючись із замовниками пам’ятників, заново віднаходить сенс життя. Головну роль зіграв Віталій Салій ("Крути 1918", "Заборонений").

Знімали картину на 4 київських кладовищах. Стала успішною в українському та іноземному прокаті. На американській стрімінговій платформі Netflix "Я працюю на цвинтарі" з’явився 1 грудня.

Які ще українські фільми є на Netflix

Окрім драмеді "Я працюю на цвинтарі" на популярному сервісі зараз можна переглянути ще 14 українських стрічок. 14 жовтня на сервісі Netflix з’явилося сім українських фільмів: "Поводир", "Захар Беркут", "Мої думки тихі", "Сторожова застава", "Зірки за обміном", "Віддана", "Фокстер і Макс". Їх продажем американському сервісу для показу на території України займалась група компаній Film.ua. Також на платформі є дві частини "Слуги народу" з Володимиром Зеленським у головній ролі, кримінальний трилер "Носоріг" Олега Сенцова та "Дике Поле" за романом Сергія Жадана "Ворошиловград".

На стрімінговій платформі побільшало українських фільмів. Фото: скрішот

Фільми доступні для перегляду лише на території України. Очікується, що найближчим часом на стримінгу також з’являться стрічки "Велика прогулянка", "Найкращі вихідні" та "Снайпер. Білий ворон".

На стрімінговій платформі побільшало українських фільмів. Фото: скрішот

Найпершим українським серіалом, право на показ якого продали на Netflix, був детектив "Нюхач".