"Трикутник смутку" став фільмом року за версією Європейської кіноакадемії

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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11 грудня 2022

Європейська кіноакадемія назвала переможців цьогорічної премії.

Фільмом року став "Трикутник смутку", йдеться на сайті кіноакадемії.

Його створила європейська команда Рубена Остлунда, Еріка Хеммендорфа та Філіпа Бобера.

Стрічка отримала одразу 4 відзнаки. 

 Фото: European Film Academy

Журі нагородило режисера, головного актора та сценариста. 

Режисер стрічки – Рубен Остлунд отримав нагороди у категорії "Найкращий режисер" та "Найкращий сценарист". 

А головного героя "Трикутника смутку" Златко Буріча визнали найкращим актором.

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У номінації "Документальний фільм року" перемогла стрічка литовського режисера Мантаса Кведаравічюса"Маріуполіс 2". Під час поїздки у Маріуполь росіяни полонили та вбили митця

Найкращою акторкою визнано Вікі Кріпс, яка зіграла у фільмі "Корсаж".

Вручення нагород відбувалось під час гала-шоу. На події були присутні 1250 гостей.

Церемонію вручення European Film Awards проводять Європейська кіноакадемія та European Film Academy Productions.

Нагадаємо, нещодавно Національна рада кінокритиків США назвала найкращий фільм 2022 року. Ним стала стрічка режисера Джозефа Косинські "Топ Ган: Меверік".

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