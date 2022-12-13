Помер Анджело Бадаламенті ‒ автор "моторошної" музики до серіалу "Твін Пікс"

У віці 85 років помер американський піаніст і кінокомпозитор італійського походження Анджело Бадаламенті. Він відомий тим, що створював музику до культових картин режисера Девіда Лінча, в тому числі до суперпопулярного серіалу "Твін пікс". Бадаламенті написав музику до більше ніж 70 фільмів, телесеріалів, відеоігор.

Про смерть музиканта стало відомо із публікації The Hollywood Reporter із посиланням на його племінницю Френсіс Бадаламенті.

Композитор помер у своєму будинку в Нью-Джерсі. Останньою відомою роботою Анджело Бадаламенті став саундтрек до картини "Твін Пікс: Повернення", що вийшла у 2017-му.

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Композитор захоплювався оперою та створював культові треки

Анджело Бадаламенті народився у Нью-Йорку. Його батько ‒ з Сицилії, матір ‒ із континентальної частини Італії. З дитинства Анджело захоплювався оперою та класикою. З 8 років грав на фортепіано. Навчався в Істменській та Мангеттенській школах музики. Писати композиції для кіно почав у 70-х.

Популярність прийшла до нього після співпраці з режисером Девідом Лінчем. Першою спільною роботою стала картина "Синій оксамит" (1986). Разом вони створили саундтрек Mysteries of Love. Також у цій картині Бадаламенті знявся в ролі піаніста у клубі.

Наступною їхньою спільною роботою став серіал "Твін Пікс" (1990). За саундтрек Twin Peaks Theme, що відкриває кожен епізод серіалу, Бадаламенті отримав премію "Греммі". Крім того, його музика звучала у фільмі "Твін Пікс: Вогню, іди зі мною" (1992) і третьому сезоні серіалу, який вийшов у 2017-му. Музика часто ставала предметом обговорення глядачів, у коментарях часто фігурують слова "така, що зачаровує" й "моторошна".

Серед інших відомих робіт у кіно ‒ саундтреки до картин Лінча "Шосе в нікуди" та "Малголленд-драйв". У 1992 році під музику Бадаламенті відкривали Олімпійські ігри у Барселоні. Також композитор співпрацював із низкою відомих музикантів, серед яких Ніна Сімон, Девід Бові, Пол Маккартні й Pet Shop Boys. У 2005 із музикою Бадаламенті вийшла комп‘ютерна гра "Фаренгейт".