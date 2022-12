Книга про культурну спадщину України увійшла до списку найкращих видань за версією The New York Times

Книга про культурну спадщину України "Скарби України: культурна спадщина народу" (Treasures of Ukraine: A Nation’s Cultural Heritage) потрапила до рейтингу найкращих мистецьких видань 2023 року, складеного виданням The New York Times.

Ілюстроване видання вартістю 25 фунтів вийшло в листопаді у британському видавництві Thames & Hudson.

Передмову до нього написав український письменник Андрій Курков, а співавторами стали зокрема культуролог Андрій Пучков, історик Максим Яременко та мистецтвознавиці Діана Клочко й Мирослава Мудрак.

Книга має вісім розділів, викладених в хронологічному порядку, та знайомить читача з українським мистецтвом та спадщиною: починаючи від скіфського золота, візантійських ікон, завершуючи шедеврами авангарду та творами мистецтва після Помаранчевої революції.

Фото: Thames & Hudson

Фото: Thames & Hudson

Фото: Thames & Hudson

"Ця актуальна нова книга знайомить нас із більш ніж 100 будівлями та предметами мистецтва, від доісторичних часів та епохи бароко до сучасного бомбосховища, у країні, яку ми нарешті бачимо серцем Європи. З розділами про православні ікони та католицькі собори, радянський авангардизм і національні народні промисли, ця книга ілюструє культуру, сама розмаїтість якої зараз ставить її під загрозу – і справді, деякі з показаних [у ній] робіт, такі як кам’яні статуї поблизу Харкова, датовані 9-13-м століттям століття, вже зруйновані", – пише у рейтингу критик Джейсон Фараго.

Колаж: The New York Times

"Війна в Україні – це війна культур, тож такими є ставки", – також підкреслює він.

У рейтингу також зазначено, що всі кошти, які будуть отримані від продажів книги про українську культурну спадщину, видавець обіцяв передати Українському ПЕН для підтримки місцевих музеїв.