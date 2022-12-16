Твір MED Goblinа отримав премію Книга року ВВС-2022

BBC News Україна оголосила переможців премії Книга року BBC-2022. Книжкою року цьогоріч стала "Танці з кістками. Медичний трилер" від MED Goblinа Андрія Сем'янківа, що вийшла у видавництві "Віхола". Переможця цього року оголосили онлайн.

Зараз Андрій Сем'янків перебуває на фронті, ось як він прокоментував свою перемогу журналістам ВВС: "Мені бракує слів. З паралельного світу новина вклинилася. Не віриться. Я тільки можу подякувати людям, яким було цікаво, які ризикнули почитати дебютанта в художній літературі... Попри те, що зараз війна, треба продовжувати робити якісь речі, заради яких ми взагалі воюємо".

Премію у номінації "Дитяча Книга" отримав твір "Примари чорної діброви" від Андрія Бачинського, що вийшла у Видавництві Старого Лева.

У номінації "Есеїстика", за яку, як зазначили при оголошенні, журі Премії найзапекліше сперечалось, перемогла книга "Дикий Захід Східної Європи" від журналіста і солдата Павла Казаріна.

Кожен з переможців отримає грошову премію. Книгу року ВВС підтримує Культурна програма Європейського банку реконструкції та розвитку.

Попри війну, BBC News Україна вирішили не відмовлятися від проведення одного з найстаріших українських книжкових конкурсів. Редактора української служби Марта Шокало пояснила, чому: "Цього року нашому конкурсу виповнюється 18 років. І попри війну книжки в Україні видаються. За ці роки ми нагородили близько 30 письменників і письменниць. Ми стали однією з найочікуваніших і найвпливовіших книжкових премій в Україні. І тому ми з нашим журі вирішили не зупинятися навіть попри повномасштабну війну. Бо українська література зараз потребує нашої підтримки, як ніколи".

До журі Книги року ВВС, окрім Марти Шокало, входять: літературознавиця Віра Агеєва, телеведучий Вадим Карп'як, політтехнолог Віталій Чепінога, а також колишня журналістка BBC News та письменниця Світлана Пиркало, яка ініціювала створення цієї премії.

Минулого року премію Книга Року ВВС отримав письменник Артем Чех за книжку "Хто ти такий". Зараз ветеран АТО Чех повернувся до лав ЗСУ. На Українській правді можна почитати його історію: