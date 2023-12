Український фільм "Клондайк" не потрапив до шортліста премії "Оскар 2023"

Члени Американської академії кіномистецтва напередодні оголосили короткі списки номінантів на премію "Оскар" у 10 категоріях. Українська драма "Клондайк" вибула з боротьби за найпрестижнішу кінонагороду світу.

Фільм режисерки Марини Ер Горбач "Клондайк" був відібраний українським Оскарівським комітетом та потрапив до лонгліста у номінації Найкращий міжнародний повнометражний фільм.

Стрічка, яка отримала нагороду за кращу режисуру на фестивалі незалежного кіно "Санденс", розповідає про родину Ірки й Толіка, які живуть на Донбасі на початку війни 2014 року.

Реклама:

Вони чекають на першу дитину, намагаються долати небезпечні обставини, які стрімко розвиваються довкола них, а також опиняються в епіцентрі катастрофи рейсу MH17 Malaysia Airlines.

Кадр з фільму "Клондайк"

Наш шанс на "Оскар"

При цьому потрапити до шортліста вдалося іншому українському фільму: у номінації Найкращий документальний повнометражний фільм за статуетку позмагається стрічка "Будинок зі скалок" данського кінорежисера Сімона Леренга Вільмонта (його попередній фільм "Віддалений гавкіт собак" так само знімали в Україні, на Донбасі).

Фільм розповідає про соціальних працівників, які на фоні війни в Україні невтомно працюють в особливому дитбудинку поблизу лінії фронту та створюють безпечний простір для дітей.

Реклама:

Світова премʼєра "Будинку зі скалок" також відбулась на американському фестивалі незалежного кіно "Санденс". А згодом він отримав головну нагороду на фестивалі кіно про права людини Jeden svět у Празі й переміг у документальному конкурсі на Ґетеборзькому кінофестивалі.

Хто ще в шортлісті "Оскара"?

Академія кінематографічних мистецтв і наук у середу оголосила шортлісти в 10 категоріях, включаючи повнометражний документальний фільм, міжнародний фільм, грим і зачіски, музику, оригінальну пісню, звук, візуальні ефекти та короткометражки.

До списку з 15 фільмів, які претендуватимуть на "Оскар" у номінації Найкращий міжнародний повнометражний фільм, серед інших увійшли фільм Алехандро Гонсалеса Іньярріту "БАРДО, хибна хроніка горстки істин", "На Західному фронті без змін" Едварда Берґера, "Аргентина, 1985" Сантьяго Мітре, "Рішення піти" Пак Чхан Ука, "Священний павук" Алі Аббасі, "Святий Омер" Еліс Діоп та інші.

Кадр з фільму "На Західному фронті без змін"

Також до цієї категорії вперше в історії потрапив фільм з Пакистану – "Джойленд" режисера Саїма Садіка (його цьогоріч показували на фестивалі "Молодість" у Києві).

У той же час до шортліста у цій же номінації не вдалося потрапити індійській історичній драмі "RRR" режисера С. С. Раджамулі, яка частково знімалася у Києві. Втім, фільм може отримати нагороду в іншій категорії - за оригінальну пісню "Naatu Naatu". Саме ця композиція супроводжує сцену індійського весілля, яку знімали в київському Маріїнському палаці у серпні 2021 року.

Конкурентами індійській пісні у категорії Найкраща оригінальна пісня стануть Hold My Hand Леді Гаги (з "Топ Ган"), Nothing is Lost виконавця The Weeknd (з "Аватар: Шлях води") і Lift Me Up Ріанни (з "Чорної пантери").

У номінації Документальний повнометражний фільм, крім вищезгаданої української стрічки "Будинок за скалок", представлені стрічки про фотографа Нан Голдін "Вся краса та кровопролиття", про Девіда Боуї Moonage Daydream, фільм "Алілуя: Леонард Коен, подорож, пісня". Також сюди потрапив фільм Даніеля Роера "Навальний".

Повний список претендентів на "Оскар 2023" у перших 10 номінаціях можна знайти на сайті Кіноакадемії.

95-та церемонія вручення премії "Оскар" відбудеться 12 березня 2023 року.

Решта номінантів на премію Американської кіноакадемії будуть оголошені 24 січня 2023 року.