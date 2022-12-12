Оголосили претендентів на премію "Золотий глобус-2023"

Оголосили номінантів престижної кінопремії "Золотий глобус"-2023. За нагороду змагатимуться картини, серіали, мюзикли, які вийшли на екрани у 2022, а також актори, які в них зіграли.
Хто побореться за одну з найпрестижніших кінопремій світу, та у кого найбільше номінацій написали на офіційній сторінці "Золотого глобусу".
На найбільше статуеток у різних номінаціях претендує стрічка "Банші Інішеріна" Мартіна МакДонаха. Це похмуро-комічна історія про зруйновану дружбу на тлі громадянської війни в Ірландії. Фільм отримав вісім номінацій, у тому числі як найкращий фільм у жанрі мюзикл або комедія, а також за режисуру та сценарій.
Шість номінацій отримала картина "Все завжди і водночас" Дена Квана та Деніела Шейнерта. Це інноваційна науково-фантастична казка, яка розгортається в мультивсесвіті.
По п’ять номінацій мають картини: "Фабельмани " ‒ напівавтобіографічний огляд дитинства Стівена Спілберга; "Вавилон" ‒ погляд Рабле на епоху німого Голлівуду; "Елвіс" ‒ байопік про рок-легенду.
|Присудження премії на початку року символічно розпочинає сезон кінонагород.
Повний список номінантів на Золотий Глобус-2023
Найкращий фільм, драма
- "Аватар: шлях води" (20th Century Studios)
- "Елвіс" (Warner Bros.)
- "Фабельмани" (Universal Pictures)
- "Tár" ( EMJAG Productions)
- "Топ Ган-2: Меверік" (Paramount Pictures)
Найкращий фільм, мюзикл чи комедія
- "Вавилон" (Paramount Pictures)
- "Банші Інішеріна" (Searchlight Pictures)
- "Все завжди і водночас" (A24)
- "Ножі наголо: Скляна цибуля" ("Glass Onion: A Knives Out Mystery" (Netflix)
- "Трикутник смутку" (Неон).
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Найкращий режисер, фільм
- Джеймс Кемерон ("Аватар: Шлях води")
- Деніел Кван, Даніель Шайнерт ("Все завжди і водночас")
- Баз Лурман ("Елвіс")
- Мартін МакДонах ("Банші Інішеріна")
- Стівен Спілберг ("Фабельмани")
Найкращий сценарій, фільм
- "Tár" (Focus Features) ‒ Тодд Філд
- "Все завжди і водночас" (A24) ‒ Даніель Кван, Даніель Шайнерт
- "Банші Інішеріна" (Searchlight Pictures) ‒ Мартін МакДонах
- "Жіночі плітки" ("Women Talking") (MGM/United Artists Releasing) ‒ Сара Поллі
- "Фабельмани" (Universal Pictures) ‒ Стівен Спілберг, Тоні Кушн.
Найкращий актор у фільмі, драма
- Остін Батлер ("Елвіс")
- Брендан Фрейзер ("Кит")
- Г'ю Джекман ("Син")
- Білл Найі ("Жити" ("Living")
- Джеремі Поуп ("Інспекція")
Найкраща жіноча роль у драматичному фільмі
- Кейт Бланшетт ("Тар")
- Олівія Колман ("Імперія світла")
- Віола Девіс ("Королева-воїн" ("The Woman King")
- Ана де Армас ("Блондинка")
- Мішель Вільямс ("Фабельмани")
Найкраща жіноча роль у фільмі, мюзиклі або комедії
- Леслі Менвіль ("Місіс Харріс їде до Парижа")
- Марго Роббі ("Вавилон")
- Аня Тейлор-Джой ("Меню")
- Емма Томпсон ("Щасти тобі, Лео Гранде")
- Мішель Йо ("Все завжди і водночас")
Найкраща чоловіча роль у фільмі, мюзиклі або комедії
- Дієго Кальва ("Вавилон")
- Деніел Крейг ("Ножі наголо-2: Скляна цибуля")
- Адам Драйвер ("Білий шум")
- Колін Фаррелл ("Банші Інішеріна")
- Рейф Файнс ("Меню")
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Найкращий актор другого плану – фільм
- Брендан Глісон ("Банші Інішеріна")
- Баррі Кеоган ("Банші Інішеріна")
- Бред Пітт ("Вавилон")
- Ке Кван (Ke Huy Quan) ("Все завжди і водночас")
- Едді Редмейн ("Хороша медсестра")
Найкраща актриса другого плану, фільм
- Анджела Бассетт ("Чорна пантера: Ваканда назавжди")
- Керрі Кондон ("Банші Інішеріна")
- Джеймі Лі Кертіс ("Все завжди і водночас")
- Доллі де Леон ("Трикутник печалі")
- Кері Малліган ("Вона сказала")
Найкращий телесеріал, драма
- "Краще дзвоніть Солу" (AMC)
- "Корона" (Netflix)
- "Дім Дракона" (HBO)
- "Озарк" (Netflix)
- "Розрив" (Apple TV+)
Найкращий телесеріал, мюзикл чи комедія
- "Початкова школа Еббот" (ABC)
- "Ведмідь" (FX)
- "Хаки" (HBO Max)
- "Тільки вбивства в будівлі" (Hulu)
- "Венздей" (Netflix)
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Найкраща чоловіча роль у телесеріалі, драма
- Джефф Бріджес ("Старий")
- Кевін Костнер ("Єллоустоун")
- Дієго Луна ("Андор")
- Боб Оденкірк ("Краще дзвоніть Солу")
- Адам Скотт ("Розрив")
Найкраща жіноча роль у телесеріалі, драма
- Емма д'Арсі ("Дім дракона")
- Лаура Лінні ("Озарк")
- Імельда Стонтон ("Корона")
- Гіларі Суонк ("Alaska Daily")
- Зендая ("Ейфорія")
Найкраща жіноча роль у серіалі, мюзиклі або комедії
- Квінта Брансон ("Початкова школа Еббот")
- Кейлі Куоко ("Стюардеса")
- Селена Гомес ("Тільки вбивства в будівлі")
- Дженна Ортега ("Венздей")
- Джин Смарт ("Хаки")
Найкращий актор серіалу, мюзиклу чи комедії
- Дональд Гловер ("Атланта")
- Білл Хейдер ("Баррі")
- Стів Мартін ("Тільки вбивства в будівлі")
- Мартін Шорт ("Убивства в будівлі")
- Джеремі Аллен Уайт ("Ведмідь")
Найкращий актор другого плану, телебачення
- Джон Літгоу ("Старий")
- Джонатан Прайс ("Корона")
- Джон Туртурро ("Розрив")
- Тайлер Джеймс Вільямс ("Початкова школа Еббот")
- Генрі Вінклер ("Баррі")
Найкраща актриса другого плану, телебачення
- Елізабет Дебікі ("Корона")
- Ханна Айнбіндер ("Хаки")
- Джулія Гарнер ("Озарк")
- Джанель Джеймс ("Початкова школа Еббот")
- Шеріл Лі Ральф ("Початкова школа Еббот")
Найкращий лімітований серіал, антологічний серіал або фільм, створений для телебачення
- "Чорний птах" (Apple TV+)
- "Монстр: Історія Джеффрі Дамера" (Netflix)
- "Та, що вибула" The Dropout" (Hulu)
- "Пем і Томмі" (Hulu)
- "Білий лотос" (HBO)
Найкраща акторська робота, лімітований серіал, антологічний серіал або фільм, створений для телебачення
- Тарон Егертон ("Чорний птах")
- Колін Ферт ("Сходи")
- Ендрю Гарфілд ("Під прапором небес")
- Еван Пітерс ("Монстр: Історія Джеффрі Дамера")
- Себастьян Стен ("Пем і Томмі")
Найкращий виступ актриси, лімітований серіал, антологічний серіал або фільм, створений для телебачення
- Джессіка Честейн ("Джордж і Теммі")
- Джулія Гарнер ("Вигадуючи Анну")
- Лілі Джеймс ("Пем і Томмі")
- Джулія Робертс ("Газліт")
- Аманда Сейфрід ("Та, що вибула")
Найкраща жіноча роль другого плану, обмежений серіал, антологічний серіал або телевізійний фільм.
- Дженніфер Кулідж ("Білий лотос")
- Клер Дейнс ("Флейшман у біді")
- Дейзі Едгар-Джонс ("Під прапором небес")
- Нісі Неш-Беттс ("Монстр: Історія Джеффрі Дамера")
- Обрі Плаза ("Білий лотос")
Найкраща чоловіча роль другого плану, обмежений серіал, антологічний серіал або телевізійний фільм
- Ф. Мюррей Абрахам ("Білий лотос")
- Доналл Глісон ("Пацієнт")
- Пол Волтер Хаузер ("Чорний птах")
- Річард Дженкінс ("Монстр: Історія Джеффрі Дамера")
- Сет Роген ("Пем і Томмі")
Найкраща оригінальна музика до фільму
- "Банші Інішеріна" (Searchlight Pictures) ‒ Картер Бервелл
- "Піноккіо Гільєрмо дель Торо" (Netflix) ‒ Александр Деспла
- "Women Talking" (MGM/United Artists Releasing) ‒ Хільдур Гуднадоттір
- "Вавилон" (Paramount Pictures) ‒ Джастін Гурвіц
- "Фабельмани" (Universal Pictures) ‒ Джон Вільямс
Найкращий фільм, не англійською мовою
- "На західному фронті все тихо" (Німеччина)
- "Argentina, 1985" (Аргентина)
- "Близько" (Бельгія)
- "Decision to Leave" (Південна Корея)
- "RRR" (Індія)
Найкраща оригінальна пісня, фільм
- "Кароліна" з фільму "Там, де співають Кроудади" (Sony Pictures) ‒ Тейлор Свіфт
- "Ciao Papa" з "Піноккіо Гільєрмо дель Торо" (Netflix) ‒ Робен Кац, Гільєрмо дель Торо
- "Hold My Hand" із фільму "Top Gun: Maverick" (Paramount Pictures) ‒ Леді Гага, BloodPop
- "Lift Me Up" із фільму "Чорна Пантера: Ваканда назавжди" (Marvel Studios) ‒ Темс, Людвіг Йоранссон, Ріанна, Раян Куглер
- "Naatu Naatu" від "RRR" (Variance Films) ‒ Кала Бхайрава, М. М. Кіравані, Рахул Сіплігундж
Найкращий анімаційний фільм
- "Піноккіо Гільєрмо дель Торо" (Netflix)
- "Іну-О" (GKIDS)
- "Марсель мушля у взутті" (A24)
- "Кіт у чоботях: останнє бажання" (DreamWorks Animation)
- "Червоніє" (Pixar).
Про премію Золотий глобус
Американська кінопремія "Золотий глобус" (англ. Golden Globe) ‒ існує з 1944. Присуджується Голлівудською асоціацією іноземної преси за кіно- і телефільми. Присудження на початку року і символічно розпочинає сезон кінонагород. Тоді як інша престижна кінопремія "Оскар" ‒ його завершує. Нагородження "Золотим глобусом" відбувається після голосування за участю 86 провідних журналістів, які спеціалізуються на тематиці Голлівуду.
Перше офіційне вручення "Золотого глобуса" відбулося в 1944 р. на кіностудії 20th Century Fox. Після цього премія стала щорічною, церемонія нагородження протягом наступних десятиліть відбувалася в різних штатах США. У 1952 р. цією премією був нагороджений видатний кіномитець Сесіль Де Мілль, і з того часу була заснована окрема нагорода його імені. У 1953 "Золотий глобус" отримав мультиплікатор Волт Дісней.