Оголосили претендентів на премію "Золотий глобус-2023"

Оголосили номінантів престижної кінопремії "Золотий глобус"-2023. За нагороду змагатимуться картини, серіали, мюзикли, які вийшли на екрани у 2022, а також актори, які в них зіграли.

Хто побореться за одну з найпрестижніших кінопремій світу, та у кого найбільше номінацій написали на офіційній сторінці "Золотого глобусу".

На найбільше статуеток у різних номінаціях претендує стрічка "Банші Інішеріна" Мартіна МакДонаха. Це похмуро-комічна історія про зруйновану дружбу на тлі громадянської війни в Ірландії. Фільм отримав вісім номінацій, у тому числі як найкращий фільм у жанрі мюзикл або комедія, а також за режисуру та сценарій.

Шість номінацій отримала картина "Все завжди і водночас" Дена Квана та Деніела Шейнерта. Це інноваційна науково-фантастична казка, яка розгортається в мультивсесвіті.

По п’ять номінацій мають картини: "Фабельмани " ‒ напівавтобіографічний огляд дитинства Стівена Спілберга; "Вавилон" ‒ погляд Рабле на епоху німого Голлівуду; "Елвіс" ‒ байопік про рок-легенду.

Присудження премії на початку року символічно розпочинає сезон кінонагород.

Повний список номінантів на Золотий Глобус-2023

Найкращий фільм, драма

"Аватар: шлях води" (20th Century Studios)

"Елвіс" (Warner Bros.)

"Фабельмани" (Universal Pictures)

"Tár" ( EMJAG Productions )

"Топ Ган-2: Меверік" (Paramount Pictures)

Найкращий фільм, мюзикл чи комедія

"Вавилон" (Paramount Pictures)

"Банші Інішеріна" (Searchlight Pictures)

"Все завжди і водночас" (A24)

"Ножі наголо: Скляна цибуля" ("Glass Onion: A Knives Out Mystery" (Netflix)

"Трикутник смутку" (Неон).

Найкращий режисер, фільм

Джеймс Кемерон ("Аватар: Шлях води")

Деніел Кван, Даніель Шайнерт ("Все завжди і водночас")

Баз Лурман ("Елвіс")

Мартін МакДонах ("Банші Інішеріна")

Стівен Спілберг ("Фабельмани")

Найкращий сценарій, фільм

"Tár" (Focus Features) ‒ Тодд Філд

"Все завжди і водночас" (A24) ‒ Даніель Кван, Даніель Шайнерт

"Банші Інішеріна" (Searchlight Pictures) ‒ Мартін МакДонах

"Жіночі плітки" ("Women Talking") (MGM/United Artists Releasing) ‒ Сара Поллі

"Фабельмани" (Universal Pictures) ‒ Стівен Спілберг, Тоні Кушн.

Найкращий актор у фільмі, драма

Остін Батлер ("Елвіс")

Брендан Фрейзер ("Кит")

Г'ю Джекман ("Син")

Білл Найі ("Жити" ("Living")

Джеремі Поуп ("Інспекція")

Найкраща жіноча роль у драматичному фільмі

Кейт Бланшетт ("Тар")

Олівія Колман ("Імперія світла")

Віола Девіс ("Королева-воїн" ("The Woman King")

Ана де Армас ("Блондинка")

Мішель Вільямс ("Фабельмани")

Найкраща жіноча роль у фільмі, мюзиклі або комедії

Леслі Менвіль ("Місіс Харріс їде до Парижа")

Марго Роббі ("Вавилон")

Аня Тейлор-Джой ("Меню")

Емма Томпсон ("Щасти тобі, Лео Гранде")

Мішель Йо ("Все завжди і водночас")

Найкраща чоловіча роль у фільмі, мюзиклі або комедії

Дієго Кальва ("Вавилон")

Деніел Крейг ("Ножі наголо-2: Скляна цибуля")

Адам Драйвер ("Білий шум")

Колін Фаррелл ("Банші Інішеріна")

Рейф Файнс ("Меню")

Найкращий актор другого плану – фільм

Брендан Глісон ("Банші Інішеріна")

Баррі Кеоган ("Банші Інішеріна")

Бред Пітт ("Вавилон")

Ке Кван (Ke Huy Quan) ("Все завжди і водночас")

Едді Редмейн ("Хороша медсестра")

Найкраща актриса другого плану, фільм

Анджела Бассетт ("Чорна пантера: Ваканда назавжди")

Керрі Кондон ("Банші Інішеріна")

Джеймі Лі Кертіс ("Все завжди і водночас")

Доллі де Леон ("Трикутник печалі")

Кері Малліган ("Вона сказала")

Найкращий телесеріал, драма

"Краще дзвоніть Солу" (AMC)

"Корона" (Netflix)

"Дім Дракона" (HBO)

"Озарк" (Netflix)

"Розрив" (Apple TV+)

Найкращий телесеріал, мюзикл чи комедія

"Початкова школа Еббот" (ABC)

"Ведмідь" (FX)

"Хаки" (HBO Max)

"Тільки вбивства в будівлі" (Hulu)

"Венздей" (Netflix)

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Найкраща чоловіча роль у телесеріалі, драма

Джефф Бріджес ("Старий")

Кевін Костнер ("Єллоустоун")

Дієго Луна ("Андор")

Боб Оденкірк ("Краще дзвоніть Солу")

Адам Скотт ("Розрив")

Найкраща жіноча роль у телесеріалі, драма

Емма д'Арсі ("Дім дракона")

Лаура Лінні ("Озарк")

Імельда Стонтон ("Корона")

Гіларі Суонк ("Alaska Daily")

Зендая ("Ейфорія")

Найкраща жіноча роль у серіалі, мюзиклі або комедії

Квінта Брансон ("Початкова школа Еббот")

Кейлі Куоко ("Стюардеса")

Селена Гомес ("Тільки вбивства в будівлі")

Дженна Ортега ("Венздей")

Джин Смарт ("Хаки")

Найкращий актор серіалу, мюзиклу чи комедії

Дональд Гловер ("Атланта")

Білл Хейдер ("Баррі")

Стів Мартін ("Тільки вбивства в будівлі")

Мартін Шорт ("Убивства в будівлі")

Джеремі Аллен Уайт ("Ведмідь")

Найкращий актор другого плану, телебачення

Джон Літгоу ("Старий")

Джонатан Прайс ("Корона")

Джон Туртурро ("Розрив")

Тайлер Джеймс Вільямс ("Початкова школа Еббот")

Генрі Вінклер ("Баррі")

Найкраща актриса другого плану, телебачення

Елізабет Дебікі ("Корона")

Ханна Айнбіндер ("Хаки")

Джулія Гарнер ("Озарк")

Джанель Джеймс ("Початкова школа Еббот")

Шеріл Лі Ральф ("Початкова школа Еббот")

Найкращий лімітований серіал, антологічний серіал або фільм, створений для телебачення

"Чорний птах" (Apple TV+)

"Монстр: Історія Джеффрі Дамера" (Netflix)

"Та, що вибула" The Dropout" (Hulu)

"Пем і Томмі" (Hulu)

"Білий лотос" (HBO)

Найкраща акторська робота, лімітований серіал, антологічний серіал або фільм, створений для телебачення

Тарон Егертон ("Чорний птах")

Колін Ферт ("Сходи")

Ендрю Гарфілд ("Під прапором небес")

Еван Пітерс ("Монстр: Історія Джеффрі Дамера")

Себастьян Стен ("Пем і Томмі")

Найкращий виступ актриси, лімітований серіал, антологічний серіал або фільм, створений для телебачення

Джессіка Честейн ("Джордж і Теммі")

Джулія Гарнер ("Вигадуючи Анну")

Лілі Джеймс ("Пем і Томмі")

Джулія Робертс ("Газліт")

Аманда Сейфрід ("Та, що вибула")

Найкраща жіноча роль другого плану, обмежений серіал, антологічний серіал або телевізійний фільм.

Дженніфер Кулідж ("Білий лотос")

Клер Дейнс ("Флейшман у біді")

Дейзі Едгар-Джонс ("Під прапором небес")

Нісі Неш-Беттс ("Монстр: Історія Джеффрі Дамера")

Обрі Плаза ("Білий лотос")

Найкраща чоловіча роль другого плану, обмежений серіал, антологічний серіал або телевізійний фільм

Ф. Мюррей Абрахам ("Білий лотос")

Доналл Глісон ("Пацієнт")

Пол Волтер Хаузер ("Чорний птах")

Річард Дженкінс ("Монстр: Історія Джеффрі Дамера")

Сет Роген ("Пем і Томмі")

Найкраща оригінальна музика до фільму

"Банші Інішеріна" (Searchlight Pictures) ‒ Картер Бервелл

"Піноккіо Гільєрмо дель Торо" (Netflix) ‒ Александр Деспла

"Women Talking" (MGM/United Artists Releasing) ‒ Хільдур Гуднадоттір

"Вавилон" (Paramount Pictures) ‒ Джастін Гурвіц

"Фабельмани" (Universal Pictures) ‒ Джон Вільямс

Найкращий фільм, не англійською мовою

"На західному фронті все тихо" (Німеччина)

"Argentina, 1985" (Аргентина)

"Близько" (Бельгія)

"Decision to Leave" (Південна Корея)

"RRR" (Індія)

Найкраща оригінальна пісня, фільм

"Кароліна" з фільму "Там, де співають Кроудади" (Sony Pictures) ‒ Тейлор Свіфт

"Ciao Papa" з "Піноккіо Гільєрмо дель Торо" (Netflix) ‒ Робен Кац, Гільєрмо дель Торо

"Hold My Hand" із фільму "Top Gun: Maverick" (Paramount Pictures) ‒ Леді Гага, BloodPop

"Lift Me Up" із фільму "Чорна Пантера: Ваканда назавжди" (Marvel Studios) ‒ Темс, Людвіг Йоранссон, Ріанна, Раян Куглер

"Naatu Naatu" від "RRR" (Variance Films) ‒ Кала Бхайрава, М. М. Кіравані, Рахул Сіплігундж

Найкращий анімаційний фільм

"Піноккіо Гільєрмо дель Торо" (Netflix)

"Іну-О" (GKIDS)

"Марсель мушля у взутті" (A24)

"Кіт у чоботях: останнє бажання" (DreamWorks Animation)

"Червоніє" (Pixar).

Про премію Золотий глобус

Американська кінопремія "Золотий глобус" (англ. Golden Globe) ‒ існує з 1944. Присуджується Голлівудською асоціацією іноземної преси за кіно- і телефільми. Присудження на початку року і символічно розпочинає сезон кінонагород. Тоді як інша престижна кінопремія "Оскар" ‒ його завершує. Нагородження "Золотим глобусом" відбувається після голосування за участю 86 провідних журналістів, які спеціалізуються на тематиці Голлівуду.

Перше офіційне вручення "Золотого глобуса" відбулося в 1944 р. на кіностудії 20th Century Fox. Після цього премія стала щорічною, церемонія нагородження протягом наступних десятиліть відбувалася в різних штатах США. У 1952 р. цією премією був нагороджений видатний кіномитець Сесіль Де Мілль, і з того часу була заснована окрема нагорода його імені. У 1953 "Золотий глобус" отримав мультиплікатор Волт Дісней.