Оголосили претендентів на премію "Золотий глобус-2023"

Ганна Щокань, Журналістка УП.Культура
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12 грудня 2022

Оголосили номінантів престижної кінопремії "Золотий глобус"-2023. За нагороду змагатимуться картини, серіали, мюзикли, які вийшли на екрани у 2022, а також актори, які в них зіграли.

Хто побореться за одну з найпрестижніших кінопремій світу, та у кого найбільше номінацій написали на офіційній сторінці "Золотого глобусу".

На найбільше статуеток у різних номінаціях претендує стрічка "Банші Інішеріна" Мартіна МакДонаха. Це похмуро-комічна історія про зруйновану дружбу на тлі громадянської війни в Ірландії. Фільм отримав вісім номінацій, у тому числі як найкращий фільм у жанрі мюзикл або комедія, а також за режисуру та сценарій.

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Шість номінацій отримала картина "Все завжди і водночас" Дена Квана та Деніела Шейнерта. Це інноваційна науково-фантастична казка, яка розгортається в мультивсесвіті.

По п’ять номінацій мають картини: "Фабельмани " ‒ напівавтобіографічний огляд дитинства Стівена Спілберга; "Вавилон" ‒ погляд Рабле на епоху німого Голлівуду; "Елвіс" ‒ байопік про рок-легенду.

 Присудження премії на початку року символічно розпочинає сезон кінонагород.

Повний список номінантів на Золотий Глобус-2023

Найкращий фільм, драма

  • "Аватар: шлях води" (20th Century Studios) 
  • "Елвіс" (Warner Bros.) 
  • "Фабельмани" (Universal Pictures) 
  • "Tár" ( EMJAG Productions
  • "Топ Ган-2: Меверік" (Paramount Pictures)

Найкращий фільм, мюзикл чи комедія

  • "Вавилон" (Paramount Pictures) 
  • "Банші Інішеріна" (Searchlight Pictures) 
  • "Все завжди і водночас" (A24) 
  • "Ножі наголо: Скляна цибуля" ("Glass Onion: A Knives Out Mystery" (Netflix) 
  • "Трикутник смутку" (Неон).

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Найкращий режисер, фільм

  • Джеймс Кемерон ("Аватар: Шлях води") 
  • Деніел Кван, Даніель Шайнерт ("Все завжди і водночас") 
  • Баз Лурман ("Елвіс") 
  • Мартін МакДонах ("Банші Інішеріна") 
  • Стівен Спілберг ("Фабельмани")

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Найкращий сценарій, фільм

  • "Tár" (Focus Features) ‒ Тодд Філд 
  • "Все завжди і водночас" (A24) ‒ Даніель Кван, Даніель Шайнерт 
  • "Банші Інішеріна" (Searchlight Pictures) ‒ Мартін МакДонах 
  • "Жіночі плітки" ("Women Talking") (MGM/United Artists Releasing) ‒ Сара Поллі 
  • "Фабельмани" (Universal Pictures) ‒ Стівен Спілберг, Тоні Кушн.

Найкращий актор у фільмі, драма

  • Остін Батлер ("Елвіс") 
  • Брендан Фрейзер ("Кит") 
  • Г'ю Джекман ("Син")
  • Білл Найі ("Жити" ("Living") 
  • Джеремі Поуп ("Інспекція") 

Найкраща жіноча роль у драматичному фільмі

  • Кейт Бланшетт ("Тар") 
  • Олівія Колман ("Імперія світла") 
  • Віола Девіс ("Королева-воїн" ("The Woman King") 
  • Ана де Армас ("Блондинка") 
  • Мішель Вільямс ("Фабельмани")  

Найкраща жіноча роль у фільмі, мюзиклі або комедії

  • Леслі Менвіль ("Місіс Харріс їде до Парижа") 
  • Марго Роббі ("Вавилон") 
  • Аня Тейлор-Джой ("Меню") 
  • Емма Томпсон ("Щасти тобі, Лео Гранде") 
  • Мішель Йо ("Все завжди і водночас") 

Найкраща чоловіча роль у фільмі, мюзиклі або комедії

  • Дієго Кальва ("Вавилон") 
  • Деніел Крейг ("Ножі наголо-2: Скляна цибуля")
  • Адам Драйвер ("Білий шум") 
  • Колін Фаррелл ("Банші Інішеріна") 
  • Рейф Файнс ("Меню") 

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Найкращий актор другого плану – фільм

  • Брендан Глісон ("Банші Інішеріна") 
  • Баррі Кеоган ("Банші Інішеріна") 
  • Бред Пітт ("Вавилон")
  • Ке Кван (Ke Huy Quan) ("Все завжди і водночас") 
  • Едді Редмейн ("Хороша медсестра")

Найкраща актриса другого плану, фільм

  • Анджела Бассетт ("Чорна пантера: Ваканда назавжди") 
  • Керрі Кондон ("Банші Інішеріна") 
  • Джеймі Лі Кертіс ("Все завжди і водночас") 
  • Доллі де Леон ("Трикутник печалі")
  • Кері Малліган ("Вона сказала")

Найкращий телесеріал, драма

  • "Краще дзвоніть Солу" (AMC) 
  • "Корона" (Netflix) 
  • "Дім Дракона" (HBO) 
  • "Озарк" (Netflix) 
  • "Розрив" (Apple TV+) 

Найкращий телесеріал, мюзикл чи комедія

  • "Початкова школа Еббот" (ABC) 
  • "Ведмідь" (FX)
  • "Хаки" (HBO Max)
  • "Тільки вбивства в будівлі" (Hulu) 
  • "Венздей" (Netflix) 

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Найкраща чоловіча роль у телесеріалі, драма

  • Джефф Бріджес ("Старий") 
  • Кевін Костнер ("Єллоустоун")
  • Дієго Луна ("Андор")
  • Боб Оденкірк ("Краще дзвоніть Солу")
  • Адам Скотт ("Розрив")

Найкраща жіноча роль у телесеріалі, драма

  • Емма д'Арсі ("Дім дракона") 
  • Лаура Лінні ("Озарк") 
  • Імельда Стонтон ("Корона")
  • Гіларі Суонк ("Alaska Daily")
  • Зендая ("Ейфорія")

Найкраща жіноча роль у серіалі, мюзиклі або комедії

  • Квінта Брансон ("Початкова школа Еббот") 
  • Кейлі Куоко ("Стюардеса") 
  • Селена Гомес ("Тільки вбивства в будівлі") 
  • Дженна Ортега ("Венздей") 
  • Джин Смарт ("Хаки") 

Найкращий актор серіалу, мюзиклу чи комедії

  • Дональд Гловер ("Атланта") 
  • Білл Хейдер ("Баррі") 
  • Стів Мартін ("Тільки вбивства в будівлі") 
  • Мартін Шорт ("Убивства в будівлі") 
  • Джеремі Аллен Уайт ("Ведмідь") 

Найкращий актор другого плану, телебачення

  • Джон Літгоу ("Старий") 
  • Джонатан Прайс ("Корона") 
  • Джон Туртурро ("Розрив") 
  • Тайлер Джеймс Вільямс ("Початкова школа Еббот") 
  • Генрі Вінклер ("Баррі")

Найкраща актриса другого плану, телебачення

  • Елізабет Дебікі ("Корона") 
  • Ханна Айнбіндер ("Хаки") 
  • Джулія Гарнер ("Озарк") 
  • Джанель Джеймс ("Початкова школа Еббот") 
  • Шеріл Лі Ральф ("Початкова школа Еббот") 

Найкращий лімітований серіал, антологічний серіал або фільм, створений для телебачення

  • "Чорний птах" (Apple TV+) 
  • "Монстр: Історія Джеффрі Дамера" (Netflix) 
  • "Та, що вибула" The Dropout" (Hulu) 
  • "Пем і Томмі" (Hulu) 
  • "Білий лотос" (HBO) 

Найкраща акторська робота, лімітований серіал, антологічний серіал або фільм, створений для телебачення

  • Тарон Егертон ("Чорний птах") 
  • Колін Ферт ("Сходи") 
  • Ендрю Гарфілд ("Під прапором небес") 
  • Еван Пітерс ("Монстр: Історія Джеффрі Дамера") 
  • Себастьян Стен ("Пем і Томмі") 

Найкращий виступ актриси, лімітований серіал, антологічний серіал або фільм, створений для телебачення

  • Джессіка Честейн ("Джордж і Теммі") 
  • Джулія Гарнер ("Вигадуючи Анну") 
  • Лілі Джеймс ("Пем і Томмі") 
  • Джулія Робертс ("Газліт") 
  • Аманда Сейфрід ("Та, що вибула") 

Найкраща жіноча роль другого плану, обмежений серіал, антологічний серіал або телевізійний фільм.

  • Дженніфер Кулідж ("Білий лотос") 
  • Клер Дейнс ("Флейшман у біді") 
  • Дейзі Едгар-Джонс ("Під прапором небес") 
  • Нісі Неш-Беттс ("Монстр: Історія Джеффрі Дамера") 
  • Обрі Плаза ("Білий лотос") 

Найкраща чоловіча роль другого плану, обмежений серіал, антологічний серіал або телевізійний фільм

  • Ф. Мюррей Абрахам ("Білий лотос") 
  • Доналл Глісон ("Пацієнт") 
  • Пол Волтер Хаузер ("Чорний птах") 
  • Річард Дженкінс ("Монстр: Історія Джеффрі Дамера") 
  • Сет Роген ("Пем і Томмі") 

Найкраща оригінальна музика до фільму

  • "Банші Інішеріна" (Searchlight Pictures) ‒ Картер Бервелл
  • "Піноккіо Гільєрмо дель Торо" (Netflix) ‒ Александр Деспла 
  • "Women Talking" (MGM/United Artists Releasing) ‒ Хільдур Гуднадоттір 
  • "Вавилон" (Paramount Pictures) ‒ Джастін Гурвіц 
  • "Фабельмани" (Universal Pictures) ‒ Джон Вільямс  

Найкращий фільм, не англійською мовою

  • "На західному фронті все тихо" (Німеччина) 
  • "Argentina, 1985" (Аргентина) 
  • "Близько" (Бельгія) 
  • "Decision to Leave" (Південна Корея) 
  • "RRR" (Індія) 

Найкраща оригінальна пісня, фільм

  • "Кароліна" з фільму "Там, де співають Кроудади" (Sony Pictures) ‒ Тейлор Свіфт 
  • "Ciao Papa" з "Піноккіо Гільєрмо дель Торо" (Netflix) ‒ Робен Кац, Гільєрмо дель Торо 
  • "Hold My Hand" із фільму "Top Gun: Maverick" (Paramount Pictures) ‒ Леді Гага, BloodPop 
  • "Lift Me Up" із фільму "Чорна Пантера: Ваканда назавжди" (Marvel Studios) ‒ Темс, Людвіг Йоранссон, Ріанна, Раян Куглер 
  • "Naatu Naatu" від "RRR" (Variance Films) ‒ Кала Бхайрава, М. М. Кіравані, Рахул Сіплігундж 

Найкращий анімаційний фільм

  • "Піноккіо Гільєрмо дель Торо" (Netflix) 
  • "Іну-О" (GKIDS) 
  • "Марсель мушля у взутті" (A24) 
  • "Кіт у чоботях: останнє бажання" (DreamWorks Animation) 
  • "Червоніє" (Pixar).

Про премію Золотий глобус

Американська кінопремія "Золотий глобус" (англ. Golden Globe) ‒ існує з 1944. Присуджується Голлівудською асоціацією іноземної преси за кіно- і телефільми. Присудження на початку року і символічно розпочинає сезон кінонагород. Тоді як інша престижна кінопремія "Оскар" ‒ його завершує. Нагородження "Золотим глобусом" відбувається після голосування за участю 86 провідних журналістів, які спеціалізуються на тематиці Голлівуду.

Перше офіційне вручення "Золотого глобуса" відбулося в 1944 р. на кіностудії 20th Century Fox. Після цього премія стала щорічною, церемонія нагородження протягом наступних десятиліть відбувалася в різних штатах США. У 1952 р. цією премією був нагороджений видатний кіномитець Сесіль Де Мілль, і з того часу була заснована окрема нагорода його імені. У 1953 "Золотий глобус" отримав мультиплікатор Волт Дісней.


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