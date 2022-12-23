Книга про Одесу увійшла до списку найкращих видань 2022 року від TIME

Авторитетний американський журнал TIME опублікував список найкращих фотокниг 2022 року. До нього увійшло видання "Одеса" Єлени Ємчук.
"Цього року нищівна сила фотографії пронизала наше життя – зображення війни в Україні, стихійних лих, спричинених зміною клімату, та пам’яті монарха були всюди, куди б ми не поглянули. Але … фотокниги дають можливість відступитися назад і розглянути добірку фотографій у більш запланованій обстановці", – пишуть упорядники списка.
А ось як описують книгу зі світлинами Ємчук:
"Одеса" Єлени Ємчук розповідає про любов фотографа до українського портового міста, його мешканців та їхнього духу. Уродженка України, Ємчук зосереджується на молоді міста з інтимною цікавістю".
|Фото: Time
Автори пишуть, що книга включає фотографії, зроблені фотографкою з 2014 по 2019 роки під час анексії Криму Росією та "з ніжністю та турботою вшановує стійкість українського народу".
Єлена Ємчук у дитинстві разом із родиною переїхала з Києва до США. Вивчала мистецтво в університеті Парсонс у Нью-Йорку та фотографію у Центрі мистецтв у Пасадені. Працювала з The New Yorker, The New York Times, Another, ID, Vogue.
Повернувшись в Україну, закохалася в Одесу, в якій побувала вперше, і зняла там проєкт з портретами молодих людей.
|Фото: @CollectorDaily / Twitter
|Фото: GOST Books
"Я закінчила проєкт у 2019-му і збиралася випустити книгу наступного року. Але тоді стався ковід. Мій видавець не зміг узятися за публікацію, тож мені довелося шукати іншого. Процес затягнувся. Влітку 2021-го ми вирішили, що книга з’явиться наступної весни. Але мені навіть у найгіршому жахітті не могло наснитися, що вона вийде друком у розпал повномасштабного вторгнення. До лютого я не уявляла, що така війна взагалі можлива", – розповідала Ємчук раніше виданню Bird in Flight.
|Фото: GOST Books
|Фото: GOST Books
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