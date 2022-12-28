Кількість російськомовних книжок, виданих в Україні, зменшилася на 60%

Кількість виданих в Україні російськомовних книжок у 2022 році зменшилася майже на 60%.

Про це свідчать дані моніторингу медіа та книжкового ринку України, проведеного Держкомтелерадіо та опублікованого Детектор-медіа.

У ньому йдеться, що станом на 15 грудня в Україні видали 7103 найменувань книжок і брошур загальним тиражем 6 мільйонів 172 тисячі примірників. З них – 5802 видань тиражем 5 мільйонів 523 тисячі примірників надруковано українською мовою, а 624 видання накладом 399 тисяч – російською.

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Тож у порівнянні з 2021 роком кількість виданих цьогоріч книжок російською зменшилася на 59,3%, а тиражі впали на 68,4%.

Фото: auriso / Depositphotos

Від початку повномасштабної війни в Україну більше не завозять книжки з території Росії. При цьому друкована продукція, законно ввезена в Україну до початку війни, наразі не заборонена до розповсюдження. Тому очистити український ринок від російської видавничої продукції повністю поки що не виходить, і в книгарнях ще трапляються російські книжки, випущені у 2022 році.

Видання зазначає, що ситуація з поширенням російських книжок в Україні може докорінно змінитися, коли запрацює закон № 2309-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України". Його ухвалила Верховна рада 19 червня 2022 року.