Ворожіння на картах таро: від безневинної забави до інструменту ІПСО

Карти таро – колоди з оригінальними малюнками та особливим значенням кожної з карт – переживають новий пік популярності. На YouTube транслюють стріми з розкладами, TikTok запустив окремий розділ для поціновувачів цього виду передбачення, українські сайти замість астрологічних прогнозів переключаються на хайпові віщування у дусі: "Таролог передбачила, коли Зеленський випустить чоловіків за кордон".

УП.Життя розповідає, звідки взялась ця традиція в Україні та як її поширення Мережею впливає на психологічний стан українців нині, в умовах війни. Нам допомогли історик, психологиня та медіаекспертка.

Історія карт таро

Хоча поява гри із по-особливому розмальованими картами і оповита багатьма легендами, сучасні дослідники таро вважають, що вперше вона зустрічається в Італії (часто називають Флоренцію) близько 600 років тому.

Перші карти таро з'являються в Італії. Фото: tarot-heritage.com

Розкішні розписні колоди карт ручної роботи зустрічалися в домівках аристократів і використовувались для азартних ігор на зразок бриджу.

"Популярність таро як інструменту дивінації (від латинського divinatio – передбачення майбутнього) починається після 1780-х років, коли французькі окультисти почали використовувати карти для гадання. А незабаром виник і спеціальний термін "картомантія", яким позначалося гадання на картах", – розповідає релігієзнавець, автор книжки "Короткий путівник окультним таро (1781-1981)" Руслан Халіков.

Терміном "картомантія" називали гадання на картах. Фото: Mary K. Greer's Tarot Blog

Арканологія в Україні

Колода карт таро складається з 78 карт і ділиться на дві групи: старші та молодші аркани. Аркани - латинське слово, що означає "таємниця". Так починають називати карти таро приблизно з 1860-х років у Франції. Також саме тут, за словами Халікова, зафіксовано перші практики ворожіння на таро. Окультисти спільно з художниками створюють колоди, масовий друк робить їх популярними – звідси починається європейський бум таро.

Карта з колоди таро французького короля Карла VI. Фото: Wikipedia

Про появу зображень арканів таро на території сучасної України, додає він, можна говорити приблизно з 1910-х років.

"З'являється і спеціальний термін – "арканологія", тобто наука про аркани. Вона почала поширюватися в масонських і мартиністських колах, було створено щонайменше дві серії малюнків арканів. Але колоди таро в Російській імперії та потім в УРСР не друкували", - говорить релігієзнавець.

А вже приблизно в другій половині 1970-х – на початку 1980-х років у Києві було створено кілька наборів малюнків, натхненних тарологічною системою російського окультиста Григорія Мебеса. "Наприкінці 1970-х було створено "Київський тарот "Небесні деміурги", який складався лише з 22 чорно-білих малюнків старших арканів", – додає Халіков.

За його словами, широко зацікавити темою таро українську публіку допомогла серія публікацій у радянському журналі "Наука и религия".

"Першою статтею про таро, яка була опублікована в січневому номері за 1989 рік, була "Таро: ключ от закрытого храма" сходознавця Анатолія Вяткіна. В 1991 році в тому ж журналі вийшла стаття Раїси Ніколаєвої "Таро: прогноз судьбы и психологическая помощь". Вона пише, що її бабуся ще в повоєнні часи використовувала таро для гадання, живучи на Поділлі. При цьому колода потрапила до бабусі зі США.

Стаття "Таро: ключ от закрытого храма" сходознавця Анатолія Вяткіна

Також з цієї статті Ніколаєвої було взято описи гадальних значень карт до колоди, яка була надрукована в Києві чи то в 1991, чи то в 1992 році, і стала фактично першою колодою карт таро на пострадянському просторі", – підкреслює Халіков.

Спосіб прийняти майбутнє

Халіков відзначає, що саме впродовж ХХ століття таро набуло популярності як інструмент передбачення майбутнього, а також пізнання себе.

Карти таро допомогли знаменитому психіатру Карлу Густаву Юнгу створити його теорію архетипів. Деякі психологи і нині використовують карти в своїх консультаціях.

"Карти таро дають механізм для більш ретельного проговорювання майбутнього, і багатьом людям цей механізм виглядає достатньо авторитетним", – розмірковує релігієзнавець.

Вікторія Бондар називає себе духовною психологинею і часом використовує в своїй роботі карти таро.

"Люди звертаються по відповіді до таро, бо так їм легше, ніж зазирнути у себе та зайнятись своїм життям, користуватись своїм правом свободи волі. Не всі здатні нести цю відповідальність, розправивши плечі. Тож це ілюзія, можливо, самонавіювання, яке на якийсь процент спрацьовує", – пояснює вона.

Фото: IgorVetushko / Depositphotos

"Карти таро не призначені для передбачення майбутнього. Вони призначені для використання як орієнтир щодо того, чого очікувати. Людина сама вирішує прийняти те, що резонує, і ігнорувати те, що ні", – пише в статті для Study Breaks Magazine Май Ху Ванг з Мічиганського університету.

Українці та любов до швидких рішень

"Коли закінчиться війна", "Коли помре Путін", "Коли розвалиться Росія" – питання, на які шукають відповідь понад 40 мільйонів українців щодня майже 10 місяців поспіль. Тож для багатьох медіаменеджерів це приваблива причина створити клікабельний контент. До того ж, такі "механізми" отримання відповіді як передбачення таро стає трендом в мережі - у TikTok навіть зробили окремий тематичний розділ. Він має назву TarotTok та, за даними на листопад 2021 року, зібрав понад 14,7 мільярда переглядів.

"В українців завжди було прагнення знайти швидкі рішення складних проблем. Інститут соціології багато років проводив дослідження, запитував, якому джерелу інформації ви довіряєте. Так от на 2018 рік астрологам довіряли більше, ніж владі", – пояснює цікавість українців до таро комунікаційниця, авторка книги "Нація овочів? Як інформація змінює мислення та поведінку українців" Оксана Мороз.

Українські сайти замість астрологічних прогнозів переключаються на хайпові віщування тарологів. Скріншот

За її словами, часи непевності, а надто повномасштабна війна, ще більше посилюють необхідність мати готові відповіді та рішення.

"Під час повномасштабного вторгнення, зрештою, як і в час будь-якої нестабільності, у нас виникає вакуум інформації - є запитання, на які не існує відповіді. Тобто всі ми хочемо знати, коли закінчиться війна, але Залужний цього не знає, і Зеленський цього не знає. Так само на нижчих рівнях: який буде графік світла, коли звільнять Маріуполь. І відповідно як планувати своє майбутнє: коли повертатись в Україну, чи виїжджати зі свого міста. Людям потрібна точка опори. І оскільки реальні експерти, які реально в цьому розуміються, не дають простих, однозначних відповідей, то цей вакуум заповнюється псевдоекспертами і езотериками", – розповідає Мороз.

Таро та ІПСО

Експертка каже, що українці не схильні перевіряти, чи справдилися прогнози того чи іншого таролога. Тож ці "провидці" продовжують розкручувати свою популярність на хайпових темах:

"По тому ж Владу Россу [астролог, що гучно називає себе "астрополіттехнологом"] не дивляться, наскільки не справджуються його попередні прогнози. Натомість, коли він дає наступний прогноз, і в попередньому десь якась кома співпала, то він буде на цьому 10 разів робити акцент. Звісно, складеться враження, що він передбачив війну, коронавірус і все на світі".

Іноді ці медійні персонажі стають елементом ворожих ІПСО. "Ворог цим дуже добре користується і на свою аудиторію, і на нашу. Наприклад, той же напад з Білорусі, який ворог активно розганяє, активно підкріплюється цими "провидцями", – каже Мороз.

Вона пояснює, що специфіка інформаційно-психологічних операцій ворога в тому, щоб змінювати наше мислення і поведінку. "І якщо є запитання, яке ворог спровокував якимось інструментами, скажімо, ІПСО або іншими вкидами, з цим запитанням ідуть до тарологів, астрологів, нумерологів – хтось з них підтверджує, хтось спростовує, бо це лотерея. І ця інформація починає розлітатися, тому що люди бояться і розсилають це на всяк випадок, щоб попередити. Тому свідомо чи ні, вони підіграють ворогу, бо транслюють цю шкідливу інформацію і беруть участь в інформаційних гойдалках".

Українські художниці Sestry Feldman намалювали колоду карт таро, присвячену Україні. Фото: orner.com.ua

Мороз підкреслює, що одягаючи на себе шапку військового експерта, політолога тощо, тарологи чи астрологи, власне, і влаштовують ці інформаційні гойдалки.

"Наприклад, Херсон за його [Влада Росса] думкою мали звільнити вже кілька разів з початку літа. Але звільнили його, коли змогли ЗСУ, а не коли захотів Росс. Але коли він каже, що завтра це відбудеться, то створює ці емоційні гойдалки. Час йде, людина не отримує прогнозованого – і це дуже підступні штуки, які працюють на інформаційне поле і допомагають ворогу", – наводить вона приклад.

Цікаво, що використовувати езотерику для різного роду ІПСО та деморалізації супротивника почали не сьогодні. У своєму матеріалі "Астрологія в часи непевності" New Yorker згадує, як за часів Другої світової, у 1942 і 1943 роках, Союзники поширювали фальшивий астрологічний журнал під назвою Der Zenit, щоб вводити в оману ворожу Німеччину.

Розвага або заспокійливе?

Халіков впевнений, що сьогоднішня популярність різноманітних розкладів, гороскопів та екстрасенсів є сумішшю звички до шоу-культури і прагнення знайти точку вкорінення для рішень у часи непевності.

"Насправді цей інструмент старий як світ і буде існувати багато часу. І навіть питання інформаційної гігієни це не вирішить. Тому що це як з Telegram-каналами: скільки б ми не говорили, що анонімним каналам не можна вірити, але як тільки "прильоти" – люди йдуть і дивляться, тому що їм важливо зрозуміти. Тому ми маємо інформувати, як працює цей інструмент, як вони маніпулюють. І пояснювати, що якщо ми хочемо знайти відповідь на якесь питання, то спочатку йдемо в "білі медіа", до експертів, а вже потім для розваги цікавимося думкою нумеролога чи таролога", – радить Мороз.

Фото: IgorVetushko / Depositphotos

Якщо когось розклади таро заспокоюють, то чому б і не скористатися таким "заспокійливим", каже Вікторія. Але додає, що швидше за все карти дадуть вам ту відповідь, на яку ви очікуєте:

"Кожен сам обирає, у що вірити та де шукати опору. Для мене таро не той інструмент, який дасть чітку відповідь або відкриє таємницю, скоріш, карти дадуть саме ту відповідь, на яку людина очікує, бо її віра/надія будуть формувати морфічне поле символів, щоб витягнути саме таку карту".