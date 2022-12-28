Як врятувати психіку і стосунки під час війни: важливі психологічні тексти 2022 року

2022 рік був пекельно важким для українців.

Цього року українці багато стресували і відчували злість, проводжали коханих на війну, підтримували близьких, допомагали переселенцям чи самі намагалися адаптуватись на новому місці.

У ВООЗ кажуть, що 10 мільйонів або приблизно чверть населення України можуть мати ментальні розлади. Причиною цього, звісно, є війна.

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"Українська правда. Життя" багато спілкувалася з фахівцями у галузі ментального здоров’я, щоб допомогти читачам "переварити" досвід воєнного часу.

Ми зібрали 15 важливих психологічних матеріалів, які ви могли пропустити у 2022 році.

Стосунки і війна

Фото: anatoliycherkas /Depositphotos

За словами міністра оборони, близько мільйона військових захищають Україну у війні. Серед них військові ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники, поліціянти та інші бійці.

Чимало сімей живуть у різних "світах" – хтось воює на передовій, а хтось опинився сам на сам з побутом, роботою чи дітьми. Як допомагати одне одному у таких випадках?

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Психологи розповіли, як правильно підтримати близьку людину на війні. З цього тексту ви також дізнаєтесь, як подолати тривогу і зняти життя з паузи, коли чекаєте на своє кохання з війни.

За 8 місяців великої війни в Україні зареєстрували майже втричі більше шлюбів, ніж розлучень. Це позитивна динаміка, але багато сімей таки розпалися, бо війна – неабияке випробування для стосунків. Психотерапевтка Марія Фабрічева назвала 3 причини, чому пари розходяться під час війни.

Як не вбити одне одного, коли ви цілодобово разом, і що робити, якщо у вас із партнером різні погляди на безпеку – читайте у цьому матеріалі.

Фото: Ден Кітвуд

Плакати, тривожитись та ображатись під час розлуки – це нормально. Але як пропрацювати ці почуття і не втратити кохання, навіть якщо вас розділяють сотні кілометрів? Психологи та сімейна психотерапевтка поділилися порадами, як вберегти стосунки на відстані.

Переїзд і провина вцілілого

Фото: palinchak /Depositphotos

"Провина вцілілого" – це явище, з яким зіткнулись тисячі українців. Ті, хто через війну виїхав за кордон, відчувають провину перед тими, хто залишився вдома. Цивільні відчувають провину перед військовими. Живі – перед загиблими…

У цьому тексті ми спробували розібратися, звідки виникає провина вцілілого, чому вона токсична і як можна принести користь Україні, де б ви не перебували.

Не всі українці відчувають провину. І це – нормально, бо вони ні в чому не винні. Крім "провини вцілілого" переселенці та біженці можуть також відчувати сум, страх, розпач, біль або навіть полегшення. Як зрозуміти себе і полегшити свій стан?

Психологи пояснили, що відчувають люди, які полишили дім через війну, і як їм ухвалити рішення про повернення.

Батьки і діти

Фото: sinenkiy /Depositphotos

Через вторгнення Росії українським дітям довелося надто швидко подорослішати. Багато хто з дітлахів втратив батьків, а дехто боїться, що мама чи тато загине на війні.

Як же втішити малечу, яка провела батька чи іншу близьку людину на фронт? А як допомогти дітям середньої школи та підліткам?

У цьому тексті ми розпитали фахівців про те, як працювати з дитячими страхами. Також психологи пояснили, як повідомити дитині звістку про загибель рідної людини.

Страхи, біль і стрес діти виражають по-різному. У когось загострюються хвороби, хтось замикається в собі…Якщо ж діти малюють – це вже чудово. Але що робити, якщо ваша малеча малює вбитих окупантів чи уявляє смерть Путіна?

Дитячі психологи та психіатри пояснили, чому дитина хоче смерті Путіна, чи можна малювати "криваві" сцени, а також на які "червоні прапорці" у поведінці дитини треба обов’язково звертати увагу.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, як говорити з дитиною про війну.

Емоції та ментальне здоров’я

Посттравматичний стресовий розлад – це діагноз, про який не згадав хіба що лінивий. Однак чи можна так легко розкидатися цим терміном?

Психолог Артем Осипян розповів, що таке ПТСР, у кого він може бути, і чому не всі українці матимуть цей діагноз. Також раніше у МОЗ пояснювали, що не можна робити, якщо у вашої близької людини ПТСР, і як розпізнати симптоми цього розладу.

Чому ви так сильно ненавидите ворога, чи є в українців Стокгольмський синдром, що робити, якщо ви дивитесь забагато відео з мертвими росіянами? Психотерапевти Валентина Паробій та Олег Романчук відповіли на поширені запитання щодо емоцій під час війни.

Багато хто помилково називає "травмою" найменший стрес чи життєву перешкоду – це стосується і дитинства, і воєнного часу. Що ж насправді означає це відоме слово?

Як розпізнати, подолати і не "втопити" в алкоголі психологічну травму – пояснили психологи Служби турботи про психічне здоров’я БФ "Право на захист".

Також ми пояснювали, які заспокійливі насправді ефективні, чим корисні тілесні, письмові та інші творчі практики і як заспокоїти людину, яку "накрило" морально.

Війна спричиняє наслідки для психіки на довгі роки. Тортури, зґвалтування, загибель близьких – такі жахливі події завдають людині травми і можуть призвести до ПТСР. Та інколи психотравму може отримати той, хто не постраждав фізично, але бачив жахіття війни на власні очі.

Що робити, якщо побачене або почуте під час війни не дає вам спокою і як розпізнати "травму свідка" – пояснила психологиня Алла Антонова.

Як творчість допомагає пережити війну і чи мають меми терапевтичну функцію? Відповідь на ці запитання знає психологиня і арт-терапевтка Олена Вознесенська.

В інтерв’ю для "УП. Життя" вона розповіла, що відчували українці з початку війни і дотепер, як колективна травма впливає на суспільство і чи може мистецтво "вилікувати" душу.

За понад 8 років війни українці пережили багато горя. І хоч ми тримаємося, як кухонна шафа з Бородянки, бувають і моменти відчаю. Вам може здаватися, що біль ніколи не мине, а війна – назавжди. Що ви втратили все і легше уже не стане.

Психологині Анна Шийчук, Марія Жиган та Катерина Гольцберг підготували топ-5 порад, як пережити війну і не думати, що "все пропало". Ці кроки допоможуть вам впоратися зі стресом і бодай трохи повернути втрачену надію.

Зимові свята попри все

Фото: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького

Війна принесла українцям багато горя, тому не дивно, що багатьох людей просто нудить від думки про зимові празники. Але якщо комусь хочеться зберегти "різдвяне диво" для себе та дітей – це також нормально. То як не стати Грінчем для самого себе?

"УП.Життя" дізналася, що робити з соромом і провиною під час свят, як не вкрасти у себе новорічний настрій, що дарувати дітям і дорослим, а також – чи доречно святкувати при втраті когось із близьких.

Наші мрії про перемогу

Україна переможе російських окупантів. Це неодмінно станеться. Але чекати, що війна завершиться за "два-три тижні" – марно і навіть шкідливо для психіки.

Психологи пояснили, навіщо люди призначають собі дату Перемоги, чому хибні надії ранять і як допомогти собі уникнути ілюзорних планів на майбутнє. Особливо радимо прочитати цей текст, якщо ви любите дивитися Арестовича.

Читайте "УП. Життя", вірте у ЗСУ і донатьте на перемогу. Щасливого 2023 року!