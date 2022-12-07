У Львові художники розмалювали фрагменти снарядів, щоб зібрати на "Валькірію". ФОТО

Вісім художників у Львівському палаці мистецтв гуртом розмалювали фрагменти російських снарядів. Ці твори згодом продадуть на аукціоні, щоб зібрати кошти на беспілотник "Валькірія" для українських захисників.

Цей незвичний пленер символічно пройшов у День Збройних сил України, 6 грудня, повідомили у місцевій облраді. До нього приєдналися митці Мечислав Малавський, Олена Жеребецька, Ольга Луковська, Сергій Міхновський, Ігор Бонішко, Олександр Дворський, Марта Луків та Ярослава Попович, а також директор Львівського палацу мистецтв Юрій Візняк.

Фото: Львівська обласна рада

"Не перемогти народ, який над смертю творить життя, який на уламках ракет малює квіти. А ті квіти знову стають оберегами, які рятують і бережуть наших військових", – зазначив Візняк.

Митці прикрасили знешкоджену смертоносну ворожу зброю зображеннями квітів, ляльок-мотанок, янголів, вуличок та будинків Львова, а згодом продадуть усі роботи з молотка.

Фото: Львівська обласна рада

За словами організатора майбутнього аукціону Захара Миляника, кошти на "Валькірію" збиратимуть у партнерстві з фондом Сергія Притули.

"Тож 17 грудня у Львові відбудеться благодійний аукціон "Миколай для ЗСУ", де можна буде придбати ці та інші дивовижні мистецькі роботи, а також ще інакші лоти, пов’язані з дуже-дуже знаковими людьми в Україні", – розповів Миляник.