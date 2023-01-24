Міжнародна рада з питань пам’яток просуває російський наратив про заснування Одеси

Міжнародна рада з питань пам’яток і визначних міст (ICOMOS) намагається просувати на міжнародному рівні російський наратив про заснування Одеси Катериною ІІ.

Про це стало відомо з рекомендацій, які ICOMOS надав для розгляду на 18-й позачерговій сесії Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО включення історичного центра Одеси до Списку "Всесвітня спадщина під загрозою", повідомила пресслужба МКІП.

"Україна за підтримки міжнародних партнерів підготувала номінацію у стислі терміни з огляду на нагальну потребу збереження і охорони цього видатного об'єкта культурної спадщини. Адже Одеса, зокрема, її портова частина, неодноразово зазнавала обстрілів з боку російських військ та перебуває під постійною загрозою ракетних ударів. Досьє було підготовлено Одеською міською радою, Міністерством культури та інформаційної політики України у партнерстві з міжнародними експертами, узгоджено з українськими фахівцями та істориками, зокрема, Українським національним комітетом ICOMOS та Українським інститутом національної пам'яті, та передано у встановленому порядку на розгляд КВС", - повідомили у міністерстві.

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Там додали, що перед включенням об'єкту до Всесвітньої спадщини ICOMOS надає рекомендації суто технічного характеру щодо особливостей подальшого збереження об'єкта.

"На наше здивування, у своїх рекомендаціях від 11 січня 2023 р. ICOMOS вдався до політизації українського досьє, включивши до опису об’єкту інформацію про заснування Одеси "стратегічним рішенням Імператриці Катерини ІІ", якої не було в номінаційному досьє, поданому Україною 11 жовтня 2022 р." – заявили у МКІП.

Пізніше міністр культури Олександр Ткаченко опублікував пост із сьогоднішньої сесії Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і повідомив, що російська делегація намагалася зняти з розгляду питання про статус Одеси.

"Щойно росіяни намагались виключити з порядку денного 18-ї позачергової сесії Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО розгляд номінації України про включення об’єкту "Історичний центр міста-порту Одеса" до Списку Всесвітньої спадщини під загрозою. Спроба провалилась. Рухаємось далі", – написав він у соцмережах.

Чи залишається речення про російську імператрицю в описових документах, у Міністерстві культури ще не знають, повідомила УП.Життя заступниця міністра культури та інформаційної політики та членкиня Українського національного комітету ІКОМОС Катерина Чуєва. Вона також розповіла, що українська сторона не має інформації стосовно авторів висновку, бо він надається анонімно.

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"Висновки Консультативних органів ЮНЕСКО, як-от стосовно номінаційних досьє – це робота експертів з міжнародним досвідом, яка, як, до прикладу, рецензування наукових статей у фахових виданнях, здійснюється анонімно, з метою уникнення тиску на рецензентів. Тому ми не маємо і не можемо мати інформації стосовно авторів висновку", – повідомила вона. Також Чуєва додала, що "українська сторона надіслала свої зауваження в рамках чинної процедури".

В Українському національному комітеті ICOMOS на запит УП.Життя наразі не відповіли.

Міжнародна ради з питань пам’яток і визначних міст (ICOMOS) була заснована в 1965 році у Варшаві. Наразі її штаб-квартира розташована в Шарантон-ле-Пон (Франція).

Місія ICOMOS полягає в сприянні збереженню, охорони, використанню та покращенню пам’яток, будівельних комплексів і визначних місць. Вона також надає консультації ЮНЕСКО щодо об’єктів всесвітньої спадщини.

На 11 місяць повномасштабного вторгнення Росії в Україну російська філія ICOMOS – ИКОМОС России – продовжує функціонувати.