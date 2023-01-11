Росіянка не головуватиме в журі Премії Андерсена. Чи допоможе це репутації "Дитячого Нобеля"?

Міжнародна рада дитячої та юнацької книги IBBY оголосила про відставку росіянки Анастасії Архипової з поста голови журі премії Ганса Крістіана Андерсена. Організація повідомила про це на своєму сайті невдовзі після того, як Королева Данії Марґрете ІІ відмовилась патронувати Премію Андерсена. Перед цим низка національних представництв IBBY, зокрема Швеції, Норвегії, Фінляндії, Литви, Латвії, Естонії, Бельгії, Молдови та України висунули вимогу відставки новопризначеної голови журі премії Андерсена.

"Анастасія Архипова була демократично обрана головою журі під час 38-ї асамблеї IBBY у Малайзії у вересні 2022 року у присутності 42 представників національних секцій IBBY. Проти її призначення не було жодних заперечень. Проте, вона уважно ставиться до сприйняття зовнішнього світу і усвідомлює важливість роботи IBBY та її авторитету у світі. Тож, вона подала у відставку", – ідеться в тексті повідомлення.

Фото Анастасії Архипової зі сторінки Російської державної дитячої бібліотеки у fliсkr

Також в прес-релізі не згадано іншого росіянина, який разом з Архиповою був обраний до виконкому Премії Андерсена – Дениса Безносова, заступника директора Російської державної дитячої бібліотеки. Вочевидь, він залишається.

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Разом з тим, в оприлюдненому релізі IBBY "рішуче та однозначно" засуджується військова агресія Росії проти України. Також організація нагадує, що вже зробила заяви, які про це свідчать.

І справді, у жовтні 2022 IBBY повідомила, що глибоко стурбована нападом Росії на Україну. В цій же заяві також просять не забувати про "наших друзів і колег з російських відділень IBBY у Москві та у Санкт-Петербурзі, коли вони намагаються вирішити цю трагічну ситуацію".

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Росія – країна, яка має в цій організації два національні відділення, а не одне. Обидва вони платять чималі внески до IBBY. Адже це неприбуткова організація і існує вона за рахунок членських та спонсорських внесків. Всього IBBY нараховує 82 члени.

Входження до IBBY гарантує Росії та іншим членам широке міжнародне представлення дитячих письменників на найбільших книжкових ярмарках світу та доступ до видавничих ринків інших країн.

Рішення виконавчого комітету називає половинчастим Алла Гордієнко, директорка Національної бібліотеки України для дітей та очильниця української секції IBBY. Реклама:

Вона розповідає, що Україна є членом IBBY з 1992 року, українські дитячі письменники щороку входять до каталогів організації (їх називають "почесними списками"). Проте Премію Андерсена українці жодного разу не вигравали.

З початком повномасштабного вторгнення українське відділення IBBY організувало кампанію з виключення Росії з членів організації.

"22 березня ми звернулися до центрального офісу IBBY відкритим листом про виключення обох російських секцій з організації. Бо країна, яка вбиває дітей, не має права бути членом міжнародної організації дитячої книги. До того ж, жодна російська секція ніяк війну не засудила і жодним чином про ситуацію не висловилась.

На наш лист нам надійшла відповідь, що вони дуже занепокоєні ситуацією. Але чинний статут IBBY не має механізму виключення національної секції. Членство може втратити лише та секція, яка не платить внески. А ми знаємо, що Росія, окрім щедрих внесків за дві секції, ще й окремо спонсорує організацію", – говорить керівниця української секції IBBY.

Після такої відповіді Алла Гордієнко звернулась до всіх членів IBBY із закликом підтримати українську ініціативу і вимагати виключення російських секцій з організації. На той час цей заклик підтримало 10 національних секцій. Вони теж звертались до головного офісу IBBY листами. Згодом кількість прихильників виключення Росії зросла до 26 секцій.

Та попри це, розглядати виключення російських секцій центральний офіс не збирався. Ба більше, новим головою журі Премії Андерсена у вересні обрали громадянку Росії, яка міцно пов’язана з тамтешніми держструктурами: членкиня російської академії образотворчих мистецтв отримувала Заслуженого художника Росії, срібну медаль та подяку російської академії образотворчих мистецтв тощо.

Союз художників Росії, до правління якого входить Архипова, зовсім нещодавно провів пропагандистський конкурс плакату "Агітфронт". "Вместє навсєгда", відповідальне ставлення до мобілізації, підняття воїнського духу – теми для художників у цьому конкурсі.

Тоді у вересні, окрім Архипової, визначати переможця Премії Андерсена обрали ще одного росіянина, Дениса Безсонова. Він також на державній посаді – заступник директора Російської державної дитячої бібліотеки.

Також стало відомо, що до "почесних списків IBBY" увійшли російські письменники Едуард Вєркін, Ленар Шаєхов, Ольґа Варшавер.

З’ясувалось, що одним з претендентів на Премію Андерсена від Росії висунули письменника Андрія Усачова – людину, яка давно підтримує російську війну в Україні та незаконно відвідувала окуповані Росією українські території. Про це детально пише "Читомо".

Андрій Усачов (на фото він між двома жінками) неодноразово відвідував окуповані Росією частини Луганщини та Донеччини. У 2018 році там навіть відбувся фестивалі на честь його 60-річчя.

Такий "зашквар" спричинив обурення серед національних секцій IBBY. Дійшло до того, що Україна і Данія відкликали своїх номінантів на Премію Андерсена, а Королевський дім Данії відмовився від її патронату. І це при тому, що сам Ганс Крістіан Андерсен був визнаний Данською королевською родиною ще при житті і нагороджений нею чисельними титулами та відзнаками.

Проте, виходити з IBBY в українській секції вважають недоцільним.

"Вийти з цієї організації – це визнати свою слабкість. Адже тоді ми втратимо голос у цій організації і не зможемо боротися. Зараз ми продовжуємо гуртувати інші національні секції. Нас вже підтримує 26 членів IBBY", – говорить Алла Гордієнко.

Найближча подія, на якій відбудеться "гуртування" – Болонський ярмарок дитячої книги у березні. Очікується, що окрім української секції IBBY на ярмарку наша дитяча книжка буде представлена Українським інститутом книги.

Директорка Українського інституту книги Олександра Коваль добре обізнана з репутаційною кризою в IBBY, як і з діяльністю цієї впливової міжнародної організації.

"IBBY та інші міжнародні інституції, наприклад, IFLA – Міжнародна федерація бібліотечних асоціацій та установ, здавна перебувають у сфері російського впливу. Звісно, треба на них тиснути, треба застосовувати всі засоби культурної дипломатії.

Але не варто забувати про їхню залежність від російських грошей. І це недолуге намагання прикрити очевидні фінансові інтереси керівництва цих інституцій відштовхує від подальшої співпраці та навіть спілкування з ними", – говорить директорка Українського інституту книги.

Олександра Коваль шкодує, що така впливова організація з безперечними заслугами у розвитку дитячого читання загнала себе в глухий кут і не визнає помилок. Проте вважає, що варто хоча б тимчасово відмовитися від участі в усіх заходах IBBY і просити дирекцію Болонського дитячого книжкового ярмарку відмовити IBBY в участі.

"А якщо цього не станеться, просто ігнорувати заходи IBBY скрізь, де б вони надалі не відбувалися аж до настання бажаних змін: відмови російський секціям в участі, відставки виконкому та виборних органів і переосмисленню цінностей і стратегії.

І тим часом придивитися до альтернативних інституцій і премій, яких, на щастя, у світі доволі багато. Світ став пласким і цифровим, хай автори, ілюстратори, критики і видавці спілкуються між собою на різних платформах і збільшують красу і добро у світі", – каже Коваль.

"За ІВВY відверто соромно", – говорить координаторка Міжнародного фестивалю Книжковий Арсенал Юлія Козловець. Кілька років поспіль Книжковий Арсенал приймав колекції найкрасивіших дитячих книжок від IBBY та допомагав українській книжковій спільноті та національній секції шукати шляхи взаємодії з цією впливовою організацією. Проте в ситуації, що склалась, надто після вчорашнього рішення IBBY, Книжковий Арсенал потенціалу для співпраці в найближчому майбутньому не бачить.

Книжковий Арсенал приймав колекції найкрасивіших дитячих книжок від IBBY. Фото: Мистецький арсенал

"Всі заяви ІВВY International на підтримку України від початку повномасштабного вторгнення були надто обережними, "невсетакоднозначними", з оглядкою на "хороших руськіх", яким, бачте, теж не просто. Але обрання представників країни-агресорки до керівних органів організації і до журі "Нобеля дитячої літератури" абсолютно обурює та вимагає рішучого засудження. Це легітимізує авторитарну імперську Росію і все те зло, що вони роблять в Україні і в світі. Це допомагає відбілювати репутацію агресора, підсилює наратив "Це війна лише Путіна, а не війна Росії". Врешті це дискредитує саму ІВВУ та Премію Андерсена. Так само, як і висування від Росії на здобуття Премії відвертого прихильника війни Андрія Усачьова. Росія не дивує. Дивує і обурює ІВВУ".

Премія Ганса Крістіана Андерсена вручається що два роки організацією IBBY International. Наступних переможців оголосять у 2024 році.

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Премію присуджують письменникам та ілюстраторам за видатний внесок у дитячу літературу. Вона існує з 1956-го року, а сама IBBY створена у повоєнний час у Швейцарії Астрід Лідгрен, Еріхом Кестнером та іншими видатними дитячими письменниками.

Конкуренцію Премії Андерсена може скласти Премія пам'яті Астрід Ліндґрен, яка заснована урядом Швеції і присуджується щороку за досягнення в дитячій літературі. Призовий фонд склає 5 мільйонів шведських крон. Премію пам'яті Астрід Ліндґрен українці теж ніколи не вигравали.