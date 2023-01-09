Помер український композитор та саундпродюсер Сергій Круценко

Український композитор, мультиінструменталіст і саундпродюсер Сергій Круценко, відомий співпрацею із музикантами та створенням музики до фільмів, помер у віці 55 років у неділю, 8 січня.

Про смерть Круценка у соцмережах повідомляють колеги музиканта співачка Джамала, продюсерка Олена Мозгова, вокалістка та учасниця Nova Opera Мар'яна Головко, кінопродюсер Володимир Філіппов та багато інших.

Наразі причина смерті композитора невідома. "Сергій Круценко помер не на фронті, але я записую його смерть на рахунок нашого ворога, бо вони забирають не тільки наше життя, але і руйнують наше психологічне та фізичне здоров‘я. Коли влаштовують терор, вбивають нас і морально. А тим, хто чуйні та вразливі – це дається складно. Він залишався увесь час у Києві, працюючи між виключеннями світла і ховаючись в бомбосховищі", – написала Джамала і поділилася спільними фотографіями з Круценком.

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Співачка додала, що Круценко був першою людиною, якій вона зателефонувала 24 лютого, і розповіла, що він зразу кинувся рятувати записаний разом альбом. "Він дуже хвилювався. В прямому сенсі, ховав від бомб весь матеріал, всю мою музику. І мав завантажити це все з поганим зв‘язком, щоб перекинути на жорсткі диски та файлообмінник. Він розповідав, як залишав будильник на кожні 2 години для того, щоб керувати завантаженням… Два тижні поспіль", – розповіла вона.

Співаки, актори, громадські діячі залишають під постом Джамали слова співчуття родині композитора. "Світла пам’ять геніальній людині… тяжко втратити таких людей… співчуваю Вам, співчуваю всім друзям та рідним Сергія", – написала в коментарях акторка Олеся Жураківська.

"В це складно повірити… моє серце болить і плаче… спочивай з миром, Друже! Дякую, що був у моєму житті, дякую за все! Колись зустрінемось…", – написала в своєму пості продюсерка Олена Мозгова.

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Співзасновник культурно-освітнього центру Дом Майстер Клас та фестивалю Bouquet Kyiv Stage Євген Уткін також присвятив пост Круценкові.

Кінопродюсер Володимир Філіппов зазначив про нього:

"Ми не були дуже близькими друзями, але серце болить від утрати такого знайомого, такої Людини з великої літери!"

"Останнє, що написав мені Сергій це цитату одного з персонажів його майбутнього твору.. "Ти ніколи не дізнаєшся чи ти птах - доки не зробиш крок у безодню…" Він точно Птах!!! Лети, друже. Молись там за нас", – поділилася спогадами про Круценка співачка, викладачка вокалу Мар'яна Головко.

Скріншот з Facebook Мар'яни Головко

Сергій Круценко народився 26 грудня 1967 року в родині музикантів. Його батько викладав у музичній академії, а дідусі та бабусі були солістами Національної заслуженої академічної капели України Думка. Круценко отримав освіту в спеціалізованій музичній школі та Київській консерваторії. З 1990-х почав працювати саундпродюсером, а в 1991-му брав участь у розробці закону про авторське право.

Круценко співпрацював із великими симфонічними оркестрами, зокрема, з Молодіжним симфонічним оркестром України, брав участь у записі великої концертної ораторії Євгена Станковича "Страсті за Тарасом".

Також він створив музику до понад 30 стрічок, серед яких "Микита Кожум'яка", "Іван Сила", "Хайтарма", " Незламна", "На своїй землі", а також саундтреки до фільму з Жаном Рено "Холодна кров" та "Захар Беркут" з Робертом Патріком.

Останнім часом Круценко, який створив симфонічну версію переможної пісні Джамали для "Євробачення" – "1944", працював над авторською оперою, фільмом про Бабин Яр та науковою роботою про дослідження та вплив звуку.