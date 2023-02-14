Після 12 років розслідування. Експерти підтвердили, що чилійського поета Неруду отруїли

Судово-медичні експерти встановили, що чилійський поет, лауреат Нобелівської премії Пабло Неруда помер через отруєння. Про це заявив його племінник Родольфо Рейєс.

Раніше вважалося, що Неруда помер майже 50 років тому від ускладнень через рак простати. Однак водій відомого поета Мануель Арайя протягом десятиліть стверджував, що його отруїли. Тож 12 років тому було розпочато розслідування природності смерті Неруди, повідомляє Associated Press.

Група судово-медичних експертів з Канади, Данії та Чилі в середу, 15 лютого, мають оприлюднити звіт про причину смерті Неруди. Це публічне оголошення висновків цього року вже відкладали двічі: спочатку через проблеми з підключенням до Інтернету в одного з експертів, а згодом через заяву, що група ще не дійшла консенсусу.

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Кілька років тому група міжнародних фахівців відкинула офіційну причину смерті у вигляді кахексії чи виснаження організму внаслідок хронічної хвороби – у випадку Неруди раку. Однак тоді ще точно не визначили, що саме вбило Нобелівського лауреата.

Пабло Пікассо й Неруда у Парижі в 1949 році. Фото: @pabloneruda_poesie / Instagram

За словами племінника поета, судово-медичні тести, проведені в лабораторіях Данії та Канади, показали наявність в організмі Неруди "великої кількості [бактерії – УП.Життя] Cloristridium botulinum, яка несумісна з життям людини". Ця бактерія виробляє потужний токсин, здатний викликати параліч нервової системи та смерть.

Рейес, який до того ж є адвокатом у судовій справі про смерть свого дядька, заявив, що має доступ до висновків судово-медичної експертизи, які шляхом лабораторних тестів підтвердили, що токсин був введений, коли поет був ще живий.

Водій Мануель Арайя стверджує, що Неруда помер після того, як йому зробили "ін’єкцію в шлунок" у клініці, куди він був госпіталізований.

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12 років тому було розпочато розслідування смерті Неруди. Фото: Wikipedia

Пабло Неруда (1904-1973) - чилійський поет, лауреат Нобелівської премії з літератури 1971 року. У 1923 році видав свою дебютну збірку віршів "Сутінки". А вже друга – "Двадцять віршів про кохання та одна пісня відчаю", видана наступного року – зробила його знаменитим у Латинській Америці. З 1927 року починає свою дипломатичну кар'єру, яка триває з деякими перервами аж до року смерті. У 1971 році отримує Нобелівку з літератури з таким обґрунтуванням: "За поезію, яка з надприродною силою втілила у собі долю і мрії цілого континенту". 19 вересня 1973 року його терміново ушпиталюють у клініці Санта Марія в Сантьяго, де він помирає через чотири дні - 23 вересня. Офіційна причина смерті: рак простати.

"Двадцять віршів про кохання та одна пісня відчаю" - друга книга Неруди. Фото: @stuckinbookss / Instagram

Його смерть сталася якраз під час хаосу внаслідок перевороту в Чилі 11 вересня 1973 року, у результаті якого від влади усунули президента Сальвадора Альєнде, а його замінив генерал Аугусто Піночет.

У 2013 році тіло Неруди було ексгумовано, але тоді тести не показали токсичних речовин у його останках. Втім його родина та водій вимагали подальшого розслідування. У 2015 році уряд Чилі заявив про імовірність причетності "третьої сторони" до смерті Неруди. У 2022 році поета перепоховали в його улюбленому будинку з видом на узбережжя Тихого океану.