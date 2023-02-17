Софія Андрухович стала лауреаткою премії імені Шолом-Алейхема

Українська письменниця Софія Андрухович стала лауреаткою цьогорічної премії імені Шолом-Алейхема. Переможницю обрали з-поміж 15 кандидатів.

Про перемогу Андрухович стало відомо на засіданні комітету з присудження премії, яке пройшло у четвер, 17 лютого, повідомив Український інститут книги у Facebook.

Письменницю відзначили за роман "Амадока", що вийшов у Видавництві Старого Лева в 2020 році.

Також почесними відзнаками нагородили Людмилу Таран за роман "Айвенко, або Чоловіки – це…" (Видавництво Старого Лева, 2021) та Олександра Авербуха за поетичну збірку "Жидівський король" (Дух і Літера 2021).

Роман "Амадока" охоплює три проміжки історії України: перші десятиліття ХХ століття, Голокост у західних регіонах країни в роки Другої світової війни і сьогоднішню війну з Росією на сході. Авторка називає його "суб'єктивним зліпком української історії ХХ століття". "Амадока" – це назва озера на території нинішньої України, яке зустрічається у давньогрецького історика Геродота. Назву водойми Андрухович використала як метафору білих плям в уявленнях українців про самих себе.

Софія Андрухович. Фото: Ukrainian Motion Picture Association

Цьогоріч на премію імені Шолом-Алейхема претендували 15 кандидатів: Олександр Авербух, Софія Андрухович, Гліб Вишеславський, Микола Гоманюк, Тетяна Грицан-Чонка, Юлія Журавкова, Максим Іванов, Леонід Лейдерман, Сергiй Мартинюк, Андрій Павлишин, Зоя Ружин, Сергій Стельмах, Людмила Таран, Анна Шаульська та колектив авторів Наталія Волотовська, Скуловатова Олена, Курійокі Оксана, Курило Інна, Должек Ганна та ін.

Премію імені Шолом-Алейхема присуджують щороку в березні до дня народження Шолом-Алейхема. Нею відзначають українських письменників, перекладачів, сценаристів, драматургів за літературно-мистецькі твори, які популяризують духовно-культурні надбання українського та єврейського народів та сприяють поширенню позитивного іміджу України у світі. На премію можна номінувати нові твори, опубліковані протягом останніх трьох років, але не пізніше, ніж за місяць до їх висунення. Грошова винагорода до премії складає 20 тис. гривень.

У попередні роки лауреатами премії ставали Григорій Фалькович (2012), Валерія Богуславська (2014), Маріанна Кіяновська (2018), Олександра Уралова (2022).