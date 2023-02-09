Мінкульт не вручатиме цьогоріч театральну премію Курбаса: ніхто не відповідає критеріям

В Україні вирішили скасувати цьогорічне вручення театральної премії імені Леся Курбаса. Її дають театральним режисерам за внесок у розвиток сучасного театрального мистецтва.

Таке рішення ухвалив Комітет з присудження премії на засіданні 8 лютого, повідомила пресслужба Державного агентства з питань мистецтв та мистецької освіти при МКІП.

Там додали, що цього року Держмистецтв отримало 21 заявку від режисерів. Однак після обговорення цих робіт члени Комітету вирішили не присуджувати премію.

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У Комітеті пояснили, що нібито не виявили робіт, які б могли претендувати на цю відзнаку. "Премією імені Леся Курбаса відзначається не внесок того чи іншого режисера в розвиток сценічного мистецтва Україні, а подана ним на конкурс конкретна вистава. На жаль, на думку переважної кількості членів Комітету, робіт, що бездоганно відповідали б критеріям, зазначеним в положенні про премію Леся Курбаса, цього року не виявилося", - сказав голова Комітету, театральний критик Сергій Васильєв.

Він уточнив, що подана вистава має мати "пошуковий, новаторський характер, риси експерименту та резонувати з тенденціями сучасної європейської сцени".

"На жаль, цьогоріч жодна з поданих робіт не відповідала вказаним вимогам", - заявив Васильєв.

Під постом Держмистецтв про скасування премії коментатори залишають протилежні оцінки.

"Завжди вважала поганим рішенням не присуджувати першого місця, бо це ляпас усім і наліпка "ви всі лайно". Не присуджувати нічого - тим більше. Негатив усьому українському театру, який переживає неймовірно складні часи, який уже засудили до знищення рашисти", – написала керівниця драматургічного відділу у Національному центрі театрального мистецтва Леся Курбаса Неда Неждана.

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"Дивне рішення. Під пафосом звичайно можна сховати що завгодно. ... Ніхто не уповноважував журі давати оцінку рівню театрального простору. Єдина їхня функція це вибрати краще з запропонованого. Все. Крапка. Немає грошей? Так може з цього варто починати?" – прокоментував режисер Олександр Мірошниченко.

"Дивне почуття у зв'язку з тим маю. З одного боку, пишаюся та підтримую такий підхід, з іншого, цехова солідарність... Але круто, все рівно", – міркує режисер Євген Лавренчук.

"Достойне рішення. Шкода, що немає лауреата, але знижувати планку премії – теж не варіант", – додала театрознавиця Ірина Чужинова.

Крім Васильєва, до Комітету з присудження премії імені Леся Курбаса входили головний режисер Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Дмитро Богомазов, головний фахівець програмного відділу державної установи Український інститут Анастасія Гайшенець, перший заступник директора з творчих питань Чернігівського обласного академічного українського музичнодраматичного театру ім. Т.Г. Шевченка Андрій Бакіров, доктор мистецтвознавства Наталія Владимирова, головний режисер Харківського державного академічного театру ляльок імені В.А.Афанасьєва Оксана Дмітрієва, генеральний директор-художній керівник Херсонського обласного академічного музичнодраматичного театру імені М.Куліша Олександр Книга та головний спеціаліст відділу креативних індустрій та соціокультурного розвитку департаменту мистецтв Держмистецтв Вікторія Логінова.

Претендентів на цьогорічну премію оприлюднювали місяць тому, у січні. Серед них, зокрема, були Максим Голенко з виставою "Саша, винеси сміття", Людмила Колосович з виставою "Крик нації", яку Маріупольський театр показав в Ужгороді, Валерія Федотова з дитячою виставою "Благослови звірів і дітей". Повний список можна знайти за посиланням.

Вистава "Саша, винеси сміття". Фото: театр імені Василька

Премія імені Леся Курбаса була заснована 1995 року Міністерством культури і Спілкою театральних діячів України на честь українського режисера, актора, теоретика театру, драматурга Леся Курбаса. Її присуджували один раз на два роки до дня народження Курбаса – 25 лютого. І вже в 1997-му зробили щорічною.

Її можуть отримати театральні режисери за внесок у розвиток сучасного театрального мистецтва України. Для цього на премію подається постановка, прем'єра якої відбулася у попередньому році.

Першим лауреатом премії 1996 року став художній керівник, режисер і єдиний актор Театру одного актора "Крик" Михайло Мельник. Минулого року премію отримала режисерка Тамара Трунова за виставу "Дім".